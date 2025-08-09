Na Zemi se vrátili čtyři astronauti, loď Crew Dragon dopadla do oceánu u Kalifornie

  17:52aktualizováno  18:07
Čtveřice astronautů se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi. Kapsle Crew Dragon přistála v 17:33 SELČ do vod Tichého oceánu u Kalifornie, jak ukázaly záběry NASA. Následně ji z vody vyzvedne specializovaná loď.
Kapsle Crew Dragon po přistání do vod Tichého oceánu, kam dopravila čtveřici astronautů z Mezinárodní vesmírné stanice (9. srpna 2025) | foto: AP

Z ISS loď odletěla v sobotu brzy ráno, na palubě byli dva astronauti ze Spojených států, jeden z Japonska a další z Ruska. Ve vesmíru byli od poloviny března.

Jejich tehdejší přílet na ISS byl velmi sledován, jelikož mise umožnila přepravit zpět na Zemi dva americké astronauty, kteří uvázli ve vesmíru na mnoho měsíců kvůli vadám lodě Starlink.

„Zapomenutí“ astronauti se konečně vrátili. Místo Boeingu letěli se SpaceX

Po dopadu do oceánu musí vesmírné zařízení vylovit specializovaná loď a umístit ho na svou palubu. Až poté je možné zařízení otevřít. Astronauty pak čeká lékařská prohlídka a cesta vrtulníkem do střediska NASA v Houstonu.

