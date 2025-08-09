Z ISS loď odletěla v sobotu brzy ráno, na palubě byli dva astronauti ze Spojených států, jeden z Japonska a další z Ruska. Ve vesmíru byli od poloviny března.
Jejich tehdejší přílet na ISS byl velmi sledován, jelikož mise umožnila přepravit zpět na Zemi dva americké astronauty, kteří uvázli ve vesmíru na mnoho měsíců kvůli vadám lodě Starlink.
Po dopadu do oceánu musí vesmírné zařízení vylovit specializovaná loď a umístit ho na svou palubu. Až poté je možné zařízení otevřít. Astronauty pak čeká lékařská prohlídka a cesta vrtulníkem do střediska NASA v Houstonu.