Je vesmír opravdu nekonečný, jak se o něm říká?

To je otázka, na kterou vědci hledají odpověď už více než sto let. A zatím ji stále nemáme. Vesmír je velmi blízko nějakého hraničního stavu, takže je nejspíše skutečně nekonečný.

Jak si ale můžeme představit nekonečno, když na naší planetě nic takového neexistuje?

To je přesně to, co lidstvo fascinuje a trápí už odpradávna. Stačí se podívat na noční oblohu. Pokud by byl vesmír skutečně nekonečný, mělo by se stát, že ať se podíváme kamkoli, dříve nebo později bychom měli narazit na plochu nějaké zářící hvězdy. Pak by z toho vycházelo, že by měla celá obloha svítit obrovským jasem ze všech těch hvězd, co jsou vedle sebe. Ale není to tak. Noční obloha je temná. Tomu se říká Olbersův paradox. Vesmír vznikl velkým třeskem před 13,8 miliardy let, od té doby se pořád rozpíná a bude se nejspíš rozpínat donekonečna. Ze všech hvězd, jež jsou ve vesmíru, k nám jejich světlo ještě nestihlo doletět. Takže vesmír je mnohem větší, než je ta část, kterou vidíme. Vidíme jen relativně malý zlomek.