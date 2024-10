Čína střídá trojčlennou posádku na své vesmírné stanici Nebeský palác

Nová tříčlenná posádka na Tchien-kung dorazila v lodi Šen-čou 19 (Božská loď) po 6,5hodinovém letu. Čínský úřad pro kosmické lety s lidskou posádkou CMSA uvedl, že loď se k dokovacímu uzlu připojila v 11:00 pekingského času (04:00 SEČ). Šen-čou 19 odstartovala ve středu v 04:27 pekingského času (v úterý ve 21:27 SEČ). Posádku vede Cchaj Sü-čche, doprovází ho Wang Chao-ce, která je třetí Číňanku vyslanou do kosmu a inženýrkou Čínské korporace pro leteckou a kosmickou vědu a techniku. Poslední člen týmu je Sung Ling-tung, který je pilotem armádního letectva.

Nový velitel mise Cchaj Sü-čche se do vesmíru vydal v roce 2022 v misi Šen-čou-14, zatímco další dva, Sung Ling-tung a Wang Chao-ce, jsou vesmírnými cestovateli poprvé. Sung a Wang se narodili v 90. letech a jsou podle agentury Reuters absolventy třetí vlny čínských astronautů, kteří prošli náročným testovacím a výcvikovým procesem trvajícím několik let.

Očekává se, že na stanici nově příchozí zůstanou do dubna nebo května příštího roku a během svého pobytu budou provádět výstupy do volného prostoru a instalovat nové vybavení, které má stanici chránit před kosmickým odpadem. Naopak dosavadní obyvatelé by se měli vrátit na Zemi na začátku listopadu.

Čína vybudovala vlastní vesmírnou stanici poté, co byla vyloučena z budování Mezinárodní vesmírné stanice, a to zejména kvůli obavám USA. Tato stanice není první, kterou Čína ve volném vesmíru provozovala. Je však první modulární.

Čína vypustila svou první misi s posádkou v roce 2003 a stala se tak po bývalém Sovětském svazu a Spojených státech teprve třetí zemí, která tak učinila. Vesmírný program je zdrojem obrovské národní hrdosti a znakem technologického pokroku Číny v posledních dvou desetiletích.

Jedním z dalších cílů Číny je vyslat člověka na Měsíc do roku 2030, čímž by se Čína stala druhou zemí po Spojených státech, které se to podařilo. Plánuje také vybudovat výzkumnou stanici na Měsíci a jako první země za poslední desetiletí již přenesla vzorky hornin a půdy z Měsíce a jako první na světě umístila vozítko na málo prozkoumanou odvrácenou stranu Měsíce.

Spojené státy stále vedou ve výzkumu vesmíru a plánují přistání astronautů na Měsíci poprvé po více než 50 letech, i když NASA letos posunula cílové datum na rok 2026.