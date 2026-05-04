Aleš Svoboda, který je nyní záložním astronautem Evropské kosmické agentury (ESA), absolvoval závěrečnou fázi základního astronautského výcviku v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem.
Podle projektu Česká cesta do vesmíru, který celou misi organizuje, se tento trénink skládal ze tří fází. V prvním bloku se Aleš Svoboda věnoval základům biologie a fyziologie v mikrogravitaci, absolvoval zimní survival trénink v Pyrenejích a mediální přípravu. Druhá fáze byla zaměřena na orbitální mechaniku, aerodynamiku a detailní seznámení se systémy ISS, včetně parabolických letů Zero-G, které jsou nejbližší zkušeností k tomu, co astronauti zažívají na oběžné dráze.
Nyní na jaře 2026 proběhl závěrečný blok přípravy, při němž záložní astronaut ESA absolvoval 187 hodin výcviku. Jeho součástí byla příprava na výstupy do volného prostoru prostřednictvím potápění, práce s robotickými rameny ISS ve virtuální realitě, simulace celé mise od startu po návrat včetně krizových scénářů, práce s technologiemi i fyzická a psychická příprava.
Budoucí astronaut Aleš Svoboda: Ve výcviku mě nejvíc bavily praktické věci
„Základní výcvik mi dal solidní přehled nejen o kontextu orbitálních misí, ale i o tom, jak funguje ISS. Od systémů stanice, přes robotiku, základy výstupů do otevřeného vesmíru, po orbitální mechaniku a manévrování na oběžné dráze. Je to důležitý základ pro další fázi výcviku,“ uvádí v tiskové zprávě Svoboda.
Po absolvování základního výcviku přijde mnohem hlubší a praktičtější příprava. Podle Svobody se bude týkat detailního seznámení se s návratovým modulem, nosnou raketou, jednotlivými moduly orbitální stanice a v neposlední řadě také s českými projekty, které mají být součástí plánované mise.
Termín této finální přípravy bude záviset na zařazení Aleše Svobody do konkrétní mise a na spolupráci mezi ESA, NASA a dalšími partnery. Tento trénink probíhá zhruba půl roku před tím, než se posádka vydá na svůj let.
V současnosti je Česká republika ve fázi závěrečných jednání o zapojení Svobody do jedné z plánovaných krátkodobých misí na ISS. Pokud by vše vyšlo, mohl by náš astronaut letět na Mezinárodní vesmírnou stanici již v druhé polovině příštího roku. Předchozí česká vláda schválila misi astronauta s náklady dvě miliardy korun v květnu 2025. Uvedla tehdy, že mise povede k posílení české ekonomiky, vědy a vzdělávání. Od letošního roku převzalo financování mise ministerstvo obrany od ministerstva dopravy.
Za dva roky by se do vesmíru mohl podívat astronaut Svoboda. Na čem ještě záleží
Jak připomínají lidé z projektu Česká cesta do vesmíru, současně pokračuje příprava třinácti českých vědeckých a technologických experimentů, které by měl astronaut během pobytu na oběžné dráze realizovat a které představují klíčový obsah celého projektu.
18. prosince 2024
Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Při výběru astronautů uspěl podle ČTK v konkurenci téměř 22 600 lidí.
Nový tým pro vesmírný program představila ESA před dvěma lety. V hlavním týmu jsou dvě ženy a tři muži, kteří jsou zaměstnanci agentury. Dalších 12 lidí je v rezervním týmu, mezi nimi i Svoboda.