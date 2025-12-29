Podrobněji je zdokumentováno kolem 30 případů, kdy byly pozorovány na území Česka zaznamenány pády kosmických těles nebo se našly pozůstatky dřívějších dopadů. Nejstarší meteorit, o kterém se alespoň přibližně ví, kdy dopadl na území dnešní České republiky, se jmenuje Loket a jeho původní hmotnost byla minimálně 107 kilogramů.
Tím se řadí na první příčku mezi „českými“ meteority, žádný těžší nebyl zatím nalezen. Existují dvě verze, kdy došlo k dopadu tohoto vesmírného poutníka. Podle jedné byl nalezen na poli nedaleko hradu Loket kolem roku 1400, druhá uvádí, že dopadl na hradní nádvoří, snad přímo do studny, v srpnu 1422.
Loketskému meteoritu se také říká zakletý purkrabí, protože se k němu váže pověst o tom, jak údajně vznikl. Podle ní kdysi na Loktu působil správce, který se ke svým poddaným choval velmi hrubě a krutě. Mohl to být snad Gerhard von Wustenfels nebo Both z Eulenburgu. Chování purkrabího bylo tak hrozné, že byl nakonec proměněn v kámen. Jak k tomu došlo? I k této události se dochovaly minimálně dvě varianty.
V té první správce hradu proklela nemocná chudá vdova, která se mu snažila vysvětlit, že nemůže zaplatit vysoké daně. Když neuspěla, vykřikla: „Je-li tvoje srdce z kamene, staň se jím celý!“ V tu chvíli se prý setmělo, z nebe sjel ohnivý blesk, udeřil do purkrabího a proměnil jej v kus skály.
Druhá varianta pověsti tvrdí, že k proměně došlo, když se purkrabí hrubě rozkřikoval na lidi, kteří tvrdě pracovali na panských polích. I v tomto případě se náhle objevil blesk, udeřil do rozčíleného správce a proměnil jej v hroudu železa. Ta byla tak mohutná, že ji nebylo možné rozbít, ani s ní pohnout.