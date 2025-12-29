Bohumilický meteorit nalezený v Česku rozřezali a poslali do světa

Ačkoli území, na kterém se nyní rozkládá Česká republika, se svojí rozlohou 78 871 kilometrů čtverečných není příliš rozsáhlé, už několikrát se stalo terčem vesmírných projektilů. Podíváme se na jeden z případů, kdy bylo nalezeno několik zvláštních kamenů a teprve později se přišlo na to, že se vlastně jednalo o „posly z nebes“.
Část 1/4

Bohumilický meteorit

Podrobněji je zdokumentováno kolem 30 případů, kdy byly pozorovány na území Česka zaznamenány pády kosmických těles nebo se našly pozůstatky dřívějších dopadů. Nejstarší meteorit, o kterém se alespoň přibližně ví, kdy dopadl na území dnešní České republiky, se jmenuje Loket a jeho původní hmotnost byla minimálně 107 kilogramů.

Tím se řadí na první příčku mezi „českými“ meteority, žádný těžší nebyl zatím nalezen. Existují dvě verze, kdy došlo k dopadu tohoto vesmírného poutníka. Podle jedné byl nalezen na poli nedaleko hradu Loket kolem roku 1400, druhá uvádí, že dopadl na hradní nádvoří, snad přímo do studny, v srpnu 1422.

Loketskému meteoritu se také říká zakletý purkrabí, protože se k němu váže pověst o tom, jak údajně vznikl. Podle ní kdysi na Loktu působil správce, který se ke svým poddaným choval velmi hrubě a krutě. Mohl to být snad Gerhard von Wustenfels nebo Both z Eulenburgu. Chování purkrabího bylo tak hrozné, že byl nakonec proměněn v kámen. Jak k tomu došlo? I k této události se dochovaly minimálně dvě varianty.

V té první správce hradu proklela nemocná chudá vdova, která se mu snažila vysvětlit, že nemůže zaplatit vysoké daně. Když neuspěla, vykřikla: „Je-li tvoje srdce z kamene, staň se jím celý!“ V tu chvíli se prý setmělo, z nebe sjel ohnivý blesk, udeřil do purkrabího a proměnil jej v kus skály.

Druhá varianta pověsti tvrdí, že k proměně došlo, když se purkrabí hrubě rozkřikoval na lidi, kteří tvrdě pracovali na panských polích. I v tomto případě se náhle objevil blesk, udeřil do rozčíleného správce a proměnil jej v hroudu železa. Ta byla tak mohutná, že ji nebylo možné rozbít, ani s ní pohnout.



Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku

Sovětská fregata třídy Krivak I, stejná jako loď Storoževoj

Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...

Piráti se nabourali do Spotify, balík 86 milionů skladeb míří na torrenty

Hackeři ze serverů Spotify stáhli 300 TB hudby a metadat

Ze serverů Spotify se útočníkům podařilo stáhnout celou databázi metadat a 86 milionů hudebních souborů. Nebyly prý vybrané náhodně, ale podle popularity, takže balík má pokrývat 99,6 % všech...

Bohumilický meteorit nalezený v Česku rozřezali a poslali do světa

Bohumilický meteorit

Ačkoli území, na kterém se nyní rozkládá Česká republika, se svojí rozlohou 78 871 kilometrů čtverečných není příliš rozsáhlé, už několikrát se stalo terčem vesmírných projektilů. Podíváme se na...

29. prosince 2025

VIDEA ROKU: České prvenství v tankování, nekonečné tlačítko v Rollsu a ruský robot na odpis

Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi

Mezi videi, která v technice nejvíc bodovala v roce 2025, nechybí přerušené přistání obřího Airbusu v Praze, noční tankování Gripenu ve vzduchu, které jako první předvedli čeští piloti, nekonečné...

29. prosince 2025

Podívejte se na výběr toho nejlepšího z letošních leteckých show v Česku

V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025...

28. prosince 2025

Rok 2026 odstartuje superúplňkem 3. ledna. Kvadrantidy bude rušit jasný Měsíc

Měsíc při listopadovém superúplňku vychází nad lesem na hoře poblíž Sarajeva v...

V sobotu 3. ledna 2026 nastane první úplněk nového roku, který bude zároveň superúplňkem. Měsíc dosáhne plné fáze v 11:03 hodin a díky své blízkosti k Zemi se bude jevit větší a jasnější než obvykle.

27. prosince 2025

Proleťme se skutečným příběhem Vzpomínek na Afriku ve slavném dvojplošníku

Meryl Streep a Robert Redford excelují ve filmu Vzpomínky na Afriku,...

Není mnoho filmových snímků, které by dokázaly jen tak mimoděk vykreslit ryzí esenci lásky k létání, byť jen jako kulisu velké romance. Velkofilm Vzpomínky na Afriku z roku 1985 ukrývá mnoho rovin a...

27. prosince 2025

Vesmírné události a úkazy 2026: Lidstvo čekají let k Měsíci i velká nebeská divadla

Premium
V srpnu 1999 bylo i v Evropě viditelné úplné zatmění Slunce. U Balatonského...

Je to už opravdu dlouho, co lidé zamířili k Měsíci, a dokonce na něm přistáli. Na začátku nadcházejícího roku se to má změnit. Sice se zatím lidstvo na povrch Měsíce přímo nedostane, ale obletí jej....

27. prosince 2025

Škodu 120 S poznal málokdo. Čím překvapily technické kvízy roku 2025

Kvíz: Poznejte škodovky podle detailu

Ukažme si zapeklité otázky letošních technických kvízů a jejich správné odpovědi. Některé vás asi překvapí, například byl problém poznat notoricky známou palubní stíhačku F6F Hellcat, navíc na...

26. prosince 2025

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

25. prosince 2025  9:40

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

vydáno 25. prosince 2025

Připadáte si o Vánocích opuštění, ačkoliv jste obklopení lidmi? Je to běžné

ilustrační snímek

Vánoce a konec roku obecně jsou čas všelijakých oslav a setkání s přáteli či příbuznými. Někteří jedinci se na nich cítí jako jediná kyselá okurka v ovocném salátu. Může jich být až překvapivě hodně....

24. prosince 2025

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

24. prosince 2025

POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné

154. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Švýcarskou horskou krajinou majestátně projíždí panoramatický vlak Glacier Express, o kousek dál neúnavně stoupá k vrcholu typicky červená švýcarská zubačka a v hlubokém údolí mezitím překonává kaňon...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.