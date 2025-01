Majitel Amazonu vyzývá Muskovu SpaceX. Poprvé poletí jeho velká raketa

Část 1/3

Kosmickou firmu miliardáře Jeffa Bezose čeká okamžik pravdy

Raketa New Glenn připravená na start.

„Jsem hluboce dojatý,“ napsal první Američan na oběžné dráze John Glenn v dopise podnikateli Jeffu Bezosovi, který jej informoval, že nová kosmická raketa ponese jeho jméno – New Glenn.

„Jednou nastane den, kdy lidé budou nastupovat do kosmických lodí stejně, jako dnes miliony z nás nastupují do dopravních letadel,“ píše dále astronaut v dopise, přičemž za klíčovou podmínku považuje, že „budeme létat do vesmíru často a levně.“

Glennův dopis (sám sebe v něm v nadsázce označuje za „původního Glenna“) Jeffu Bezosovi je datovaný 28. listopadu 2016. O deset dní později, 8. prosince, John Glenn ve věku 95 let zemřel. Dle děkana Ohio State University Trevora Browna (škola spravuje astronautovu pozůstalost plus pečuje o jeho jméno a odkaz) jde o poslední dopis, který ve svém životě John Glenn napsal.

Úplně nový Glenn

Jestli je to pravda, není zase až tak podstatné. Podstatnější je, že v době, kdy John Glenn dopis psal, byla firma Blue Origin Jeffa Bezose jedinou společností na světě, která dokázala opakovaně startovat a vertikálně přistávat s raketami. Co na tom, že New Shepard (také pojmenovaný po astronautovi; Alan Shepard byl prvním Američanem v kosmickém prostoru) létá jen na suborbitální dráhu. První stupeň Falconu 9 (SpaceX) sice úspěšně přistál už 22. prosince 2015, ale opakovaného startu jsme se dočkali až v březnu 2017. Naproti tomu New Shepard (řeč je o nosné raketě, nikoliv kabině) úspěšně přistál při letu 23. listopadu 2015 a znovu startoval už 22. ledna 2016. Při obou misích překonal stokilometrovou výšku, takže v kosmickém prostoru byl. Ano, Falcon 9 je jiná liga z hlediska velikosti, výkonů nebo dosahované rychlosti, leč New Shepard byl první. Falcon 9 uskutečnil v uplynulých letech stovky úspěšných startů a návratů na mořské plošiny nebo na pevninu. To ovšem John Glenn deset dní před smrtí nemohl vědět.

Nyní každopádně stojí na startovací rampě číslo 36 mysu Canaveral raketa New Glenn. Její první start se má po několika odsunech uskutečnit v pondělí 13. ledna 2025 v 7:00 h našeho času.

Dave Limp @davill Pointy end up! New Glenn is vertical at LC-36 in Florida. Just need the sea to settle down a bit. Some context on our 1/12 target launch date—our objective is to reach orbit. Anything beyond that is a bonus. Landing our booster offshore is ambitious—but we’re going for it. No… https://t.co/gQa3mzYGlt https://t.co/R76uArtxda oblíbit odpovědět

S obřím zavazadlovým prostorem

Projekt New Glenn byl poprvé oznámen v roce 2016, kdy ovšem měla mít trochu jinou podobu, než jak vypadá dnes. V prvním stupni měla mít raketa sedm motorů BE-4 na kapalný metan a kapalný kyslík (což zůstalo zachováno), ale druhý stupeň měl mít jeden pro práci ve vakuu upravený motor BE-4U. A samozřejmě stejnou kombinaci pohonných látek. Případný třetí stupeň pro lety na vyšší, náročnější nebo meziplanetární dráhy měl nést motor BE-3U na kapalný vodík a kyslík, který už dnes využívá raketa New Shepard. Dvoustupňový New Glenn měl mít výšku 81 metrů a kapacitu 70 t nákladu na nízkou oběžnou dráhu, třístupňový 94 m a schopnost vyslat k Měsíci nebo Marsu přes 20 t.

V průběhu vývoje se ale podoba rakety změnila: první stupeň zůstal v původní podobě (výška 57,5 m, průměr 7 m), ale druhý je kyslíko-vodíkový s dvěma motory BE-3U. Výšku má 23,4 m a průměr opět 7 m. Celá raketa je pak vysoká 98 m, čímž je třetím největším americkým nosičem v historii: vede Starship (121 m, byť zatím oběžné dráhy nedosáhla) před Saturnem V (110,7 m, byť už přes padesát roků nelétá).

Zajímavé je, že se změnou projektu poklesla nosnost New Glennu na 45 t nákladu na nízkou dráhu, resp. na 7 t k Měsíci. Dnes v době cubesatů a menších projektů kupodivu není největším problémem právě nosná kapacita rakety, ale často je limitem objem aerodynamického krytu. A ten bude mít New Glenn opravdu luxusní: výšku 22 m a průměr 7 m (původní návrh počítal s průměrem 5,4 m). Využitelný objem je uváděný 450 m3. Pro srovnání: Falcon 9 má cca 145 m3 (Falcon Heavy používá stejný) a SpaceX připravuje jeho prodlouženou verzi s objemem zvětšeným o zhruba 120 m3. Velký objem je vhodný pro vynášení mnohých nestandardních zařízení nebo většího množství družic pro megakonstelace.

Přistávací plošina Jacklyn zakotvená v přístavu mysu Canaveral

Víme, že (skoro) nic nevíme

Firma Blue Origin je co se svých aktivit i průběhu prvního letu rakety New Glenn tajemná jako hrad v Karpatech. Teprve necelý den před startem zveřejnila podrobnější (byť s mnoha otazníky) plán letu:

T – 5,6 s – začátek zážehové sekvence motorů prvního stupně. T – 0 s – vzlet. T + 1 min 39 s – maximální dynamické namáhání rakety (Max-Q). T + 3 min 10 s – vypnutí motorů prvního stupně. T + 3 min 12 s – oddělení prvního a druhého stupně. T + 3 min 23 s – start motorů druhého stupně. T + 3 min 36 s – překročení Kármánovy hranice (vstup rakety do kosmického prostoru). T + 3 min 49 s – odhození aerodynamického krytu. T + 7 min 17 s – začátek vstupního zážehu motorů prvního stupně (má za cíl snížit dynamické namáhání po vstupu do hustých vrstev atmosféry). T + 7 min 45 s – konec vstupního zážehu. T + 8 min 52 s – začátek přistávacího zážehu motorů. T + 9 min 28 s – přistání prvního stupně na plošinu Jacklyn (pojmenovaná po Bezosově matce) zhruba 1000 km od pobřeží Floridy. T + 12 min 51 s – konec prvního zážehu motorů druhého stupně. T + 57 min 42 s – začátek druhého zážehu druhého stupně. T + 58 min 58 s – konec druhého zážehu druhého stupně.

Typický průběh letu nosiče New Glenn

První stupeň bude při průletu atmosférou ovládaný a stabilizovaný čtyři aerodynamickými řídicími plochami ve své přední a dvěma křídly v zadní části. Přistát má na třech motorech (jak ukazují animace) BE-4. Jde o motor, který je využívaný i raketou Vulcan. Byť nejde o zcela identickou jednotku: u Vulcanu je jednorázově použitelný a nemusí být znovu zapínaný za letu, navíc se liší třeba tepelnou ochranou. Ale něco (dvě mise vždy se dvěma motory loni v lednu a v říjnu) už odlétáno má. Stejně tak u přistání chce Blue Origin využít zkušenosti, které má s návratem prvního stupně rakety New Shepard. Ta je sice výrazně menší a lehčí, ale lepší alespoň takovéto zkušenosti než žádné.

Druhý stupeň mezitím bude mířit na oběžnou dráhu: cílová má hodnotu perigea 2 400 km, apogea 19 300 km a sklon k rovníku 30 stupňů. Původně měl první New Glenn nést dvojici sond NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) k Marsu. To by ovšem musel vzlétnout ve startovacím okně loni v říjnu, což se nepovedlo. Proto ponese náhradní náklad, kterým je prototyp univerzální družicové platformy Blue Ring.