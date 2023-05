Vynesla do kosmu i kapitána Kirka. Blue Origin však cílí až na Měsíc

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V pomyslném souboji miliardářů o dopravu lidí a nákladu do vesmíru vede Elon Musk se svou firmou SpaceX. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos to však nechce nechat jen tak. Jeho firma Blue Origin sice zatím nabízí jen krátké lety do vesmírného prostoru sestavou New Shepard, ale má i plány na dobytí Měsíce.