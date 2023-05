Několik úspěchů a pak zničená raketa. Zakladatel Amazonu se však nevzdává

Maketa kapsle Blue Origin a raketového nosiče New Shepard na 33. vesmírném sympoziu v Colorado Springs v americkém Coloradu 5. dubna 2017 | foto: Reuters

Společnost Blue Origin má na svém kontě několik úspěšných letů do kosmického prostoru, a to včetně letů s posádkou. Avšak během poslední bezpilotní mise byla zničena raketa. Přesto má šéf firmy a zakladatel Amazonu Jeff Bezos v plánu obnovení výletů do vesmíru.