Rusko přišlo o možnost vysílat lidi nejen na ISS. Není jisté, na jak dlouho

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do vesmírného prostou. Jak rozsáhlé je poškození a jak dlouho nebude rampa provozuschopná, není zatím známo.

Čtvrteční odlet nosné rakety Sojuz-2.1a s lodí Sojuz MS-28 s trojčlennou posádkou k Mezinárodní kosmické stanici proběhl v pořádku a tři hodiny po startu dva Rusové a jeden Američan zakotvili u modulu Rossvět. O to větší překvapení přinesly pozdější záběry, které ukazovaly poškození startovací rampy 31/6.

„Byla provedena prohlídka místa startu, jak se děje pokaždé po vypuštění rakety. Bylo zjištěno poškození řady prvků startovacího stolu,“ uvádí se v prohlášení ruské kosmické agentury citované agenturou Interfax.

Z pořízených záběrů se zdá, že se zřítil jeden z klíčových prvků infrastruktury. Alespoň to vyplývá z toho, že po startu rakety byla v prostoru startovacího stolu masivní kovová konstrukce, která by tam neměla být.

Jak popisuje na síti X český zástupce u Evropské vesmírné agentury Michal Václavík, „nedošlo k zasunutí montážní plošiny umístěné pod raketou, což vedlo k jejímu vytržení z konstrukce rampy“.

Plošina totiž nebyla upevněna v bezpečné poloze a tak byla při startu nosiče narušena konstrukce, která spadla.

Problém je především v tom, že tento startovací komplex 31 je od roku 2018 jediný, odkud létají rakety rodiny Sojuz na Mezinárodní vesmírnou stanici a to včetně misí s lidskou posádkou. Rusko může dočasně ztratit schopnost vypouštět pilotované lodě, což by bylo poprvé v éře provozu Sojuzů.

„V současné době probíhá posouzení stavu startovacího komplexu. Pro opravu jsou k dispozici všechny potřebné náhradní díly a poškození bude brzy odstraněno,“ cituje Interfax agenturu Roskosmos.

