Ve středu 25. června se po několika odkladech vydala na cestu posádka mise Ax-4. Nyní po zhruba dvaceti dnech jejich mise skončila půl hodiny před polednem SELČ přistáním do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Ještě před tím, se loď SpaceX Crew Dragon s čtveřicí astronautů v pondělí brzy ráno odpojila od vesmírné stanice a zahájila 22hodinový sestup k Zemi, to bylo 18 dní po příletu do orbitální laboratoře. Let nepořádala žádná vesmírná agentura, ale soukromá společnost Axiom Space.

Čtvrté misi společnosti Axiom pojmenované Ax-4 velela Američanka Peggy Whitson, které sekundoval indický pilot Šubhánšu Šukla. Na palubě byly ještě specialisté Slawosz Uznański-Wiśniewski z Polska a Tibor Kapu z Maďarska.

Whitsonová byla ve vesmíru již několikrát, ale pro každého ze tří dalších astronautů to byl první let do vesmíru. Kapu a Uznański-Wiśniewski jsou inženýři, Šukla je zkušební pilot indického letectva.

Ax-4 bude zahrnovala přibližně 60 vědeckých studií a aktivit z 31 zemí, včetně USA, Indie, Polska, Maďarska, Saúdské Arábie, Brazílie, Nigérie, Spojených arabských emirátů a zemí Evropy. Byl to zároveň dosud největší počet výzkumných a vědeckých aktivit prováděných v rámci mise Axiom Space na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Výsledky v podobě vzroků z těchto experimentů se vracejí s nimi.

Společnost Axiom Space se sídlem v Houstonu má od svého založení před téměř desetiletím zakázky od vlád a bohatých soukromých zájemců, které vynáší ve spolupráci se SpaceX do vesmíru. Axiom je také jednou z z několika společností, které vyvíjejí vlastní komerční vesmírnou stanici, jež by mohla nakonec nahradit ISS, jejíž provoz NASA očekává kolem roku 2030.

Cestu se společností Axiom má absolvovat i český astronaut Aleš Svoboda v rámci projektu Česká cesta do vesmíru.