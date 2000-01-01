Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického prostoru, kam bezpečně dopravila loď Orion.
Autor: NASA
Odlet měl mnoho přímých pozorovatelů a i některé náhodné, jak dokazuje tento snímek pořízený cestujícím z letadla.
Autor: x.com/kendallbaker
Vraťme se ale na začátek. Je listopad 2024 a stavba rakety pro Artemis II začíná
Autor: NASA
V Kennedyho kosmickém středisku intenzivně probíhají přípravy na misi Artemis II.
Autor: NASA
Kosmická loď Orion pro misi Artemis II, která dostala jméno Integrity.
Autor: NASA
Kosmické lodě připravované pro mise (zleva) Artemis II, Artemis III a Artemis IV.
Autor: NASA
Příprava lodi Orion pro misi Artemis II
Autor: NASA
Horní stupeň ICPS pro raketu SLS mise Artemis II
Autor: NASA
Pohled na jeden z raketových motorů, který bude využit při misi Artemis II.
Autor: NASA
Sestavování rakety SLS pro misi Artemis II
Autor: NASA
Raketa SLS pro misi Artemis II mezi obslužnými plošinami v montážní hale
Autor: NASA
Detailní pohled na připravený nosič SLS s lodí Orion na vrcholu při přípravách na cestu z montážní haly v pátek 16. ledna 2026. Stroj měl být připraven na start plánovaný na únor 2026, ale kvůli úniku paliva byl zrušen.
Autor: Reuters
Raketa SLS a kosmická loď Orion uvnitř montážní budovy při přípravě na vyjetí k odpalovací rampě 39B ve čtvrtek 15. ledna 2026 v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.
Autor: NASA/Aubrey Gemignani, AP
V pátek 16. ledna byla loď i nosič určené pro misi Artemis II připraveny k vyvezení z montážní haly na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.
Autor: NASA/Kim Shiflett
Pohled do montážní budovy po otevření dveří před odjezdem nosiče SLS s lodí Orion na odpalovací rampu 39B v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: NASA/Joel Kowsky
Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro montáž vozidel v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě. Právě on přepravil raketu NASA SLS (Space Launch System) se sondou Orion do startovacího komplexu 39B před startem mise Artemis II.
Autor: NASA/Ben Smegelsky
Vše je připraveno na vyvezení lodi Orion s nosičem SLS z montážní haly VAB v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě.
Autor: NASA/Keegan Barber, AP
Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z montážní haly VAB.
Autor: Reuters
Kosmická loď Orion opouští montážní budovu na vrcholu rakety SLS v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Lidé sledují vyvezení lodě Orion a nosiče SLS z montážní haly v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Montážní budova NASA zkráceně označovaná jako VAB má výšku 160 metrů, nosič i s kosmickou lodí pro misi Artemis II pak necelých 100 metrů.
Autor: Reuters
První metry cesty nosiče SLS a lodi Orion na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Pohled na nosič SLS a loď Orion pro misi Artemis II krátce po vyjetí z montážní budovy v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Nosič a kosmická loď pro misi Artemis II k Měsíci na své pomalé cestě k rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku v sobotu 17. ledna 2026. I když byl start později zrušen, stejnou cestou se vydala sestava i před dubnovým odletem.
Autor: AP
Všechny přípravy probíhaly v pořádku a to včetně takových detailů jako je napojení na můstek, kterým nastoupí astronauti do lodi Orion.
Autor: NASA
Astronauti mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na cestu kolem Měsíce. Mise se účastní Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová z NASA a astronaut CSA (Kanadská kosmická agentura) Jeremy Hansen.
Autor: Reuters
Posádka mise Artemis II si vyzkoušela pohyb na přístupovém můstku k lodi...
Autor: NASA
.. i usazení v kabině.
Autor: NASA
Maskot Rise, který při misi Artemis II funguje jako indikátor nulové gravitace. Tento malý měkký předmět navržený osmiletým studentem začne v kabině lodi poletovat, čímž posádce ukáže, že je v mikrogravitaci.
Autor: NASA
Poslední cesta sestavy SLS a Orion na rampu před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Raketa SLS pro misi Artemis II na startovací rampě 39B připravena k odletu
Autor: archiv Tomáš Přibyl
Raketa SLS s lodí Orion na startovací rampě 39B ve středu 1. dubna 2026
Autor: archiv Tomáš Přibyl
Noční pohled na osvětlenou raketu SLS s lodí Orion má své kouzlo
Autor: NASA
Několik hodin před samotným startem už je vše připraveno. Informační panel ukazuje, že jsou loď i nosič pro misi Artemis II plně natankované a čekají na start.
Autor: NASA
Poslední kontrola astronautů a jejich skafandrů před misí Artemis II, než se vydají na cestu k raketě.
Autor: NASA
Astronauti mise Artemis II nastupují do dodávky, která je dopraví ke startovací rampě.
Autor: NASA
Astronauti dorazili na startovací plošinu před misí Artemis II
Autor: NASA
Astronauté míří po můstku ke své lodi Orion před odletem na misi Artemis II.
Autor: NASA
Poslední ze čtyř členů posádky mise Artemis II nastupuje do lodi Orion
Autor: NASA
Při usazování posádky do lodi Orion před misí Artemis II asistují k tomu určení specialisté.
Autor: NASA
Zavírání vstupního poklopu do lodi Orion před odletem posádky na misi Artemis II
Autor: NASA
Posádka je na svých místech a připravena k odletu na misi Artemis II.
Autor: NASA
Poslední desítky minut před startem mise Artemis II
Autor: NASA
Řídící centrum v Kennedyho vesmírném středisku při posledních přípravách na odlet mise Artemis II
Autor: NASA
Rameno nástupní rampy před tím, než jej odsunuli od vstupu do lodi Orion před startem k misi Artemis II.
Autor: NASA
Pohled na odpočet před startovací rampou s raketou SLS a lodí Orion připravenou k odletu na misi Artemis II
Autor: NASA
Od lodi Orion odsouvaný můstek před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled z odsouvaného ramena nástupní plošiny od lodi Orion před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled zdola na odsouvaná ramena nástupní plošiny od lodi Orion před startem k misi Artemis II
Autor: NASA
Motorová sekce rakety SLS minuty před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Test pohybu motorových trysek před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Zapalování motorové sekce těsně před odletem na misi Artemis II
Autor: NASA
Je čtvrtek 2. dubna 2026. V 0:35 proběhl zážeh a start. Raketa SLS odlétá na misi Artemis II.
Autor: NASA
Ilustrace úkonů prováděných během prvních minut letu mise Artemis II
Autor: NASA
Florida zažila 2. dubna 2026 start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech zavede lidskou posádku k Měsíci
Autor: NASA
Start rakety SLS s lodí Orion k misi Artemis II
Autor: NASA
Poprvé od roku 1972 míří lidé k Měsíci. Během mise Artemis II se dostanou zatím nejdál od Země, kde kdy nějaký člověk byl.
Autor: Reuters
Odpojené pomocné motory po startu nosiče SLS k misi Artemis II
Autor: NASA
Pohled z kamery na nosiče SLS po startu k misi Artemis II
Autor: NASA
Odpojení kosmické lodi Orion, která dopraví čtyřčlennou posádku k Měsíci a zpátky.
Autor: NASA
U mise Artemis byli někteří účastníci projektu mise Zero-G z Česka. Julie Breitová nám k tomu napsala, že byl start pro ni obrovský zážitek. „Pro celý náš tým to byl první start a to kvalitu zážitku ještě zvyšovalo,“ uvedla tato studentka gymnázia.
Autor: Julie Beritová
„Sledovali jsme jej (start Artemis II, pozn. red.) ze vzdálenosti 13 kilometrů od samotné rakety, a díky tomu jsme ho nejen viděli, ale i slyšeli a cítili. Vidět vzlétat sto metrů vysoké monstrum je skoro neuvěřitelné,“ popsala své zážitkly pro Technet.iDNES.cz Julie Breitová,
Autor: Julie Beritová
Start rakety SLS s pilotovanou lodí Orion k misi Artemis II pozorovaly nadšené davy.
Autor: NASA
Takto výjimečný start, jako je odlet rakety Orion s posádkou v rámci mise Artemis II, je vždy zážitkem.
Autor: Reuters
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Autor: NASA
Emblém mise Artemis II
Autor: NASA
Vzor palubního lístku pro misi Artemis II, který mohli získat návštěvníci stránek NASA
Autor: NASA