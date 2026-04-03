Když může, tak se něco pokazí. Mise k Měsíci řešila ošemetný problém

Není to poprvé, co se objevil problém s vesmírnou toaletou, většinou se to však týkalo Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Nyní se musela s takovým problémem vypořádat čerstvě vypuštěná mise k Měsíci.
Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro...

Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro posádku mise Artemis II | foto: NASA/Jeremy Hansen

Detail toalety ve výcvikovém středisku mise Artemis II
Posádka je na svých místech a připravena k odletu na misi Artemis II.
Posádka mise Artemis II u své lodi Orion
Posádka mise Artemis II při tréninku
Během historické mise, při níž letí čtveřice astronautů na cestu kolem Měsíce, se krátce po startu musela posádka vypořádat s neobvyklým problémem. Závada nebyla v pohonu, komunikaci ani systémech podpory života, ale v palubní toaletě.

Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro posádku mise Artemis II
Detail toalety ve výcvikovém středisku mise Artemis II
Posádka je na svých místech a připravena k odletu na misi Artemis II.
Posádka mise Artemis II u své lodi Orion
7 fotografií

Posádka si všimla blikající kontrolku poruchy toalety během svého pobytu na dráze u Země, kterou absolvuje před tím, než se vydá k Měsíci. Závadu se astronautům ve spolupráci s řídicím střediskem podařilo identifikovat. Problém však omezil používání toalety. Podle serveru Astronomy totiž bylo možné stále vykonávat velkou potřebu, ale nebyla schopna správně fungovat při močení.

Nějakou dobu trvalo než týmy řídicího střediska vyhodnotily příslušná data a následně spolu s astronauty provedli diagnostiku a problém společně vyřešili.

Modulu SpaceX se rozbil záchod. Astronauti poletí zpět na Zemi v plenách

Oprava se sice podařila po šesti hodinách letu, ale během této doby byl nejméně jeden astronaut nucen použít místo nefunkční toalety sáček.

Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Christina Kochová, první žena, která se účastní lunární mise. Rozebrala části toalety a podle pokynů z Houstonu provedla řadu kroků, zatímco kontroloři na Zemi monitorovali systémy toalety a na dálku ji vypnuli a zapnuli. Oprava se podařila.

Jak to dělají kosmonauti? Podívejte se na záchod ve vesmíru

„S radostí oznamuji, že toaleta je připravena k použití. Před poskytnutím tekutiny doporučujeme nechat systém dosáhnout provozní rychlosti a poté jej ještě chvíli nechat běžet,“ řekla podle serveru Amy Dillová z NASA, která zprostředkovávala komunikaci mezi astronauty a řídicím střediskem. „Všichni jsme tu zajásali,“ vzkázala následně řídicímu středisku z paluby lodi Kochová.

Je to poprvé, co mají astronauti na misi do hloubi vesmíru přístup ke skutečné toaletě, píše deník The New York Times (NYT). Mise Apollo, které dopravily astronauty na Měsíc v 60. a 70. letech, neměly na palubě toaletu ani vyhrazený prostor pro vykonávání potřeby. Členové posádky pro tento účel využívali sběrné sáčky. Ty zanechali na měsíčním povrchu, aby snížili hmotnost lodě a riziko kontaminace při návratu na Zemi.

Na palubě Orionu se nachází speciální toaleta za dveřmi v podlaze, hned vedle otvoru, kterým astronauti vstupují do kosmické lodi. Je to „jediné místo, kam při misi můžeme jít a skutečně se na chvíli cítit o samotě,“ řekl ve videu o fungování toalety kanadský astronaut mise Artemis II Jeremy Hansen.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Problémy se sanitární technikou na ISS

S problémy s toaletou bojují i na Mezinárodní vesmírné stanici. V říjnu roku 2020 informoval kosmonaut Anatolij Ivanišin, který se tehdy na ISS nacházel, že se rozbilo sanitární zařízení v ruském modulu Zvezda. Později se zjistilo, že v toaletě mohla vzniknout bublina. „Vidíme, že se sanitárním zařízení je vše v pořádku,“ konstatoval posléze specialista po zásahu posádky.

Na Mezinárodní vesmírné stanici tehdy byly dvě toalety, ta druhá, rovněž ruské výroby, se nacházela v modulu Tranquillity v americké části stanice. Další toalety pak byly ve vesmírných lodích Sojuz.

Kosmonautům se porouchal jediný záchod, hlásí vesmírná stanice ISS

Na ISS v roce 2020 pak dorazila toaleta z titanu. Její cena byla 23 milionů dolarů (cca půl miliardy korun). Model nazvaný Universal Waste Management System (Univerzální systém nakládání s výměšky, UWMS) je přístroj, který má 45 kilogramů a na výšku měří 71 centimetrů. Celkově je tedy o 65 procent menší a o 40 procent lehčí než toalety, které se na ISS používaly do té doby. Právě tento model měl být základem i pro sanitární zařízení v lodi Orion, která se nyní vydala na cestu k Měsíci.

Cílem mise Artemis II je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vynesla loď se čtyřmi astronauty na oběžnou dráhu. Orion bude pokračovat k Měsíci, který obletí ve vzdálenosti 7 400 kilometrů a po téměř deseti dnech ve vesmíru se vrátí na Zemi.

Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí

Florida zažila start rakety Orion v rámci mise Artemis II, která po 54 letech...

Dobývání vesmíru píše do historie další výraznou kapitolu. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovali čtyři astronauti v lodi Orion, aby při desetidenní misi projektu Artemis II...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

Od kusu dřeva po jadernou ponorku. Užijte si rychlokurz námořní historie

Lidé a lodě k sobě od pradávna patří. Námořní dějiny tvoří košatou, poučnou a občas i zábavnou kapitolu historie světa. Zanořme se nyní do hlubiny pozoruhodného vývoje mořeplavby prostřednictvím...

Další problémy se záchodem na palubě Orionu. Co řeší astronautka-instalatérka

Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro...

Čtveřice astronautů mise Artemis II se přibližuje k Měsíci a připravuje se na pondělní historický průlet kolem něj. Cesta zatím probíhá bez větších komplikací a během letu se objevilo jen minimum...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

5. dubna 2026  11:06

Zkoumají parfémy i hvězdy. Vědci z ciziny si v Česku cení bezpečí, vadí jim útoční řidiči

Premium
Ve výřezu je Julieta Sánchez Ariasová

Argentina, Indie, Kanada, Súdán, Německo i Litva. V Akademii věd pracuje 2 180 vědců ze zahraničí. Co je do Česka přilákalo? Jak tady žijí? Vybrali jsme 11 příběhů. Článek vznikl pro magazín Víkend...

5. dubna 2026

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

4. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  13:09

Československo-jugoslávské trolejbusy byly první kloubové v našich městech

Kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200

Ještě před tím, než uzrál první československý kloubový trolejbus Škoda 15 Tr, vznikl v kooperaci československo-jugoslávský typ Škoda-Sanos S 200. S jeho službou jsou spojena především města Zlín,...

4. dubna 2026

Gravitační vlak šetří energii bržděním. Bude to revoluce, geniální, říkají v Austrálii

Premium
Cestou z kopce se nabíjejí baterie v lokomotivě pro jízdu zpět nahoru. Myšlenka...

Cestou z kopce se nabíjejí baterie v lokomotivě pro jízdu zpět nahoru. Nové lokomotivě by teoreticky mělo stačit jedno nabití při uvedení do provozu. Myšlenka je to lákavá, ale může to opravdu...

3. dubna 2026

Planetka se otočí okolo své osy každých 1,88 minuty. Měla by se rozpadnout

Asteroid 2025 MN45 v představě umělce.

Jejich revírem je hlavní pás asteroidů. Jejich tempo je vražedné. Obíhají kolem Slunce už čtyři a půl miliardy let. Rotují přitom rychleji než jednou za pět minut. Řeč je o možné nové kategorii...

3. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Tato zelenina obsahuje bakterii, která z těla dostává plasty, zjistil výzkum

Premium
Korejský pokrm kimčchi

Týdně zkonzumujeme tolik plastu, že by to vystačilo na jeden igelitový sáček. Vědci odhalili zeleninu obsahující bakterii, která vychytává v trávicím traktu nebezpečné částice plastů, tzv....

3. dubna 2026

Sesuv na Vítkově ochromil před 100 lety pražskou železnici

Sesuv na Vítkově ochromil před 100 lety pražskou železnici

Na začátku jara 1926 zažila Praha nečekané dopravní komplikace. Sesuv severní části vrchu Vítkova nad Karlínem zastavil provoz na důležité trati od Masarykova nádraží směrem na Kolín a zasáhl město...

3. dubna 2026

Když může, tak se něco pokazí. Mise k Měsíci řešila ošemetný problém

Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro...

Není to poprvé, co se objevil problém s vesmírnou toaletou, většinou se to však týkalo Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Nyní se musela s takovým problémem vypořádat čerstvě vypuštěná mise k Měsíci.

3. dubna 2026

