Během historické mise, při níž letí čtveřice astronautů na cestu kolem Měsíce, se krátce po startu musela posádka vypořádat s neobvyklým problémem. Závada nebyla v pohonu, komunikaci ani systémech podpory života, ale v palubní toaletě.
Posádka si všimla blikající kontrolku poruchy toalety během svého pobytu na dráze u Země, kterou absolvuje před tím, než se vydá k Měsíci. Závadu se astronautům ve spolupráci s řídicím střediskem podařilo identifikovat. Problém však omezil používání toalety. Podle serveru Astronomy totiž bylo možné stále vykonávat velkou potřebu, ale nebyla schopna správně fungovat při močení.
Nějakou dobu trvalo než týmy řídicího střediska vyhodnotily příslušná data a následně spolu s astronauty provedli diagnostiku a problém společně vyřešili.
Modulu SpaceX se rozbil záchod. Astronauti poletí zpět na Zemi v plenách
Oprava se sice podařila po šesti hodinách letu, ale během této doby byl nejméně jeden astronaut nucen použít místo nefunkční toalety sáček.
Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Christina Kochová, první žena, která se účastní lunární mise. Rozebrala části toalety a podle pokynů z Houstonu provedla řadu kroků, zatímco kontroloři na Zemi monitorovali systémy toalety a na dálku ji vypnuli a zapnuli. Oprava se podařila.
Jak to dělají kosmonauti? Podívejte se na záchod ve vesmíru
„S radostí oznamuji, že toaleta je připravena k použití. Před poskytnutím tekutiny doporučujeme nechat systém dosáhnout provozní rychlosti a poté jej ještě chvíli nechat běžet,“ řekla podle serveru Amy Dillová z NASA, která zprostředkovávala komunikaci mezi astronauty a řídicím střediskem. „Všichni jsme tu zajásali,“ vzkázala následně řídicímu středisku z paluby lodi Kochová.
Je to poprvé, co mají astronauti na misi do hloubi vesmíru přístup ke skutečné toaletě, píše deník The New York Times (NYT). Mise Apollo, které dopravily astronauty na Měsíc v 60. a 70. letech, neměly na palubě toaletu ani vyhrazený prostor pro vykonávání potřeby. Členové posádky pro tento účel využívali sběrné sáčky. Ty zanechali na měsíčním povrchu, aby snížili hmotnost lodě a riziko kontaminace při návratu na Zemi.
Na palubě Orionu se nachází speciální toaleta za dveřmi v podlaze, hned vedle otvoru, kterým astronauti vstupují do kosmické lodi. Je to „jediné místo, kam při misi můžeme jít a skutečně se na chvíli cítit o samotě,“ řekl ve videu o fungování toalety kanadský astronaut mise Artemis II Jeremy Hansen.
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle
Problémy se sanitární technikou na ISS
S problémy s toaletou bojují i na Mezinárodní vesmírné stanici. V říjnu roku 2020 informoval kosmonaut Anatolij Ivanišin, který se tehdy na ISS nacházel, že se rozbilo sanitární zařízení v ruském modulu Zvezda. Později se zjistilo, že v toaletě mohla vzniknout bublina. „Vidíme, že se sanitárním zařízení je vše v pořádku,“ konstatoval posléze specialista po zásahu posádky.
Na Mezinárodní vesmírné stanici tehdy byly dvě toalety, ta druhá, rovněž ruské výroby, se nacházela v modulu Tranquillity v americké části stanice. Další toalety pak byly ve vesmírných lodích Sojuz.
Kosmonautům se porouchal jediný záchod, hlásí vesmírná stanice ISS
Na ISS v roce 2020 pak dorazila toaleta z titanu. Její cena byla 23 milionů dolarů (cca půl miliardy korun). Model nazvaný Universal Waste Management System (Univerzální systém nakládání s výměšky, UWMS) je přístroj, který má 45 kilogramů a na výšku měří 71 centimetrů. Celkově je tedy o 65 procent menší a o 40 procent lehčí než toalety, které se na ISS používaly do té doby. Právě tento model měl být základem i pro sanitární zařízení v lodi Orion, která se nyní vydala na cestu k Měsíci.
Cílem mise Artemis II je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vynesla loď se čtyřmi astronauty na oběžnou dráhu. Orion bude pokračovat k Měsíci, který obletí ve vzdálenosti 7 400 kilometrů a po téměř deseti dnech ve vesmíru se vrátí na Zemi.