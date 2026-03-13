K Měsíci vyrazíme na apríla, hlásí NASA. Posádka odstartuje 1. dubna

  11:18
Několikrát odkládaná mise Artemis II dostala další termín, kdy by měla posádka vyrazit na cestu kolem Měsíce. I když se tak má stát 1. dubna, NASA to rozhodně nemyslí jako apríl. Otázkou zůstává, zda znovu nebude protestovat technika. Ale okno pro start bude otevřené až do 6. dubna.
Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z montážní haly VAB. | foto: Reuters

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na...
Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro...
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil další pokus o start mise Artemis II. Termín 1. dubna už byl sice zmiňován dříve, ale oficiální zpráva přišla až nyní, když ji organizace potvrdila na blogu.

„NASA dokončila ve čtvrtek 12. března kontrolu letové připravenosti k letu Artemis II a rozhodla o pokračování příprav na start. Ve čtvrtek 19. března NASA plánuje převézt raketu SLS (Space Launch System) a kosmickou loď Orion na odpalovací rampu 39B před pokusem o start ve středu 1. dubna,“ píše v něm.

Startovací okno se tedy otevře ve středu 1. dubna s tím, že bude možné odletět následujících několik dní až do pondělí 6. dubna. Další možnost startu se poté naskytne 30. dubna.

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Agentura NASA musela opakovaně odložit předchozí pokusy kvůli technickým problémům. Na únor plánováná mise Artemis II s pilotovaným průletem lodi Orion kolem Měsíce byla kvůli úniku kapalného vodíku při tankování odložena nejdřív na březen, ale ani tento termín nevyšel, když NASA nechala raketu SLS ze startovací rampy přesunout zpět do konstrukčního hangáru, aby měla čas a prostor pro testy a kontroly.

V rámci programu návratu na Měsíc se zatím v roce 2022 uskutečnila mise Artemis I, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System (SLS) s lodí Orion, která obletěla Měsíc, ale bez lidské posádky.

11. prosince 2022

Nedávno se změnil plán programu Artemis, v jehož rámci se návrat astronautů na Měsíc uskuteční v roce 2028. Změny vedly k tomu, že se mise Artemis III nestane tou, při níž agentura dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. Přistání na Měsíci se dočkají astronauté až při misi Artemis IV v roce 2028. Ta třetí v pořadí bude probíhat jako další zkušební let, při kterém se na oběžné dráze kolem Země vyzkouší spojení lodi Orion s přistávacími moduly. Mělo by se tak stát příští rok.

NASA přepracoval ambiciózní projekt v době, kdy čelí konkurenčnímu tlaku čínského vesmírného programu. Čína zamýšlí v roce 2030 vlastní pilotované přistání na lunárním povrchu, čímž by se stala po USA druhou zemí, která dokázala dopravit člověka na Měsíc. Američtí astronauti poprvé přistáli na Měsíci v červenci 1969, a to v rámci programu Apollo.

Spojené státy chtějí v příštích letech na Měsíci a také na lunární orbitě vybudovat základny, které v budoucnu poslouží k další letům do hlubokého vesmíru, mimo jiné na Mars.

Zatímco v šedesátých a sedmdesátých byl lunární program Apollo s přistáním lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracují s NASA Evropané, Kanaďané, Izraelci či Japonci. Na palubě Orionu je i česká technika, součástí systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor) je šest čipů pro měření radiace dodaných pražskou firmou Advacam.

