Do kosmu letí poprvé raketa s vlajkou Česka. Může za to „držák“ družic

Poslední start evropské rakety Vega se v září loňského roku nepovedl a i když to bylo poprvé od uvedení těchto nosičů do provozu, čeká se s napětím, zda nyní půjde vše podle plánu.

Proto musí být vše perfektní, aby si Evropská kosmická agentura (ESA) nezkazila reputaci ve stále více konkurenčním prostředí. To se v této oblasti zahušťuje i vstupem komerčních firem jako je SpaceX. Vůbec poprvé raketa poletí pouze s menšími satelity, které nebudou jen jako doplnění hlavního nákladu.

I to je jeden z důvodů, proč se již potřetí posunul start rakety Vega s českou vlajkou na plášti. Tentokrát kvůli počasí. Původně měla startovat na podzim, její první start však zdržely technické problémy. Druhý termín zkomplikovala světová pandemie koronaviru.

Zatímco nezdaru rakety Vega si v Česku všiml jen málokdo, tento start by mohlo být sledován bedlivěji, minimálně v Brně. Právě v této moravské metropoli sídlí společnost, která vyrobila důležitou součást rakety Vega.

Start mise označované jako Vega VV16 se odehraje neděli 21. června ve 3:51 ráno středoevropského letního času. Takto brzký čas je stanoven proto, že raketa startuje z evropského kosmodromu, který je umístěn ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe.

I když bude možné start rakety sledovat online na stránkách Evropské vesmírné agentury, bude to živá podívaná jen pro ty, kdo ještě nešli spát, nebo si přivstanou.

Dispenser z Česka

Raketa nese 53 družic, a to díky adaptéru označovanému „Small Spacecraft Mission Service (SSCS), který je vyroben brněnskou společností S.A.B. Aerospace.

„Ve chvíli, kdy chcete dodávat součástku do rakety, musíte mít nejen know-how, ale daná země musí do projektu vložit peníze. Za to dostane umístění vlajky na raketě i možnost rozhodovat. Dosud se jenom šest zemí podílelo na programu raket Vega a Česko je sedmou,“ uvedl ředitel S.A.B. Aerospace Petr Kapoun.



Vědátor Doslova jedeme do finále! Za týden a pár hodin k tomu odstartujeme. Tušíte, co všechno za družice s námi poletí?

Takzvaný dispenser je podle firmy unikátní tím, že ač má 252 kilogramů, unese až tunu a půl nákladu. O jejich vypuštění na oběžnou dráhu Země má zájem řada komerčních firem. Tyto menší satelity tak nyní nemusí čekat, až bude místo vedle hlavního nákladu.

SSMS má modulární design, který lze konfigurovat tak, aby pojal cokoli od nejmenších 1kg CubeSatů až po 500kg minisatelity.

Různé varianty konfigurace družic na českém dispenseru pro raketu Vega

Dolní část je šestihranná a lze do ní umístit šest nanosatelitů nebo až tucet systémů CubeSat. Horní část se používá pro mikrosatelity, minisatelity a malé satelity. Spodní část může být také použita samostatně, spojena s větším satelitem nahrazujícím horní sekci.

Součásti dispenseru jsou vyrobeny z hliníkových „sendvičových“ panelů s velmi nízkou hustotou, které jsou chráněny polymerním povrchem vyztuženým uhlíkovými vlákny. Díky tomu jsou velmi lehké a tuhé. Při současné misi nese dispenser 53 družic od 21 zákazníků ESA.

Uvolňování těchto satelitů nejdříve předchází pyrotechnické rozdělení aerodynamického krytu horní části rakety zhruba ve výšce 120 kilometrů. To se stane několik minut po startu. Kryt se rozdělí na dvě poloviny a odhodí. Tím jsou družice umístěné na vrcholu vystaveny podmínkám otevřeného vesmíru.

Ve správné výšce a po dosažení požadovaného sklonu dráhy jsou postupně uvolněny první družice. V tuto chvíli je s raketou spojen už jen dispenzer s dalším nákladem uloženým uvnitř. Po sérii zážehů řízených palubním počítačem je sestava přesunuta s metrovou přesností na další plánovanou oběžnou dráhu.

Takto je 53 satelitů postupně uvolňováno v koordinované sekvenci na oběžné dráze synchronní se Sluncem asi 500 km nad Zemí. Poté je na čase zbylou horní část označovanou jako Vega Attitude & Vernier Upper Module (AVUM) navést na sestup, aby spolu s SSMS shořela v atmosféře. ESA tímto finále zabraňuje nárůstu množství vesmírného smetí.

Rakety Vega

Raketa Vega je čtyřstupňový stroj vysoký 30 metrů, jehož užitečná hmotnost je mezi 300 kg a 2,5 tunami v závislosti na tom, na jakou oběžnou dráhu dopravuje náklad. Referenční mise počítá s 1 500kg nákladem vyneseným na polární dráhu ve výšce 700 km.



Složení rakety Vega,

První tři stupně používají pohon na tuhá paliva. Motor prvního stupně je pojmenován P 80, ty na vyšších stupních pak Zefiro 23 a Zefiro 9. Nejvyšší stupeň s nákladem ukrytým pod krytem je označený jako AVUM. Ten má motor RD-843 na tekuté palivo.

S vývojem Vegy začala Evropa v roce 1998, první let se uskutečnil v únoru 2012. Od září 2019 si raketa připsala 14 úspěšných startů, patnáctý skončil neúspěchem, když se několik minut po startu raketa s nákladem zřítila do Atlantského oceánu.

Vegy jsou slabší, ale levnější sestrou raket Ariane, které nosí těžší náklady a dostanou se i na vyšší orbity. Evropská kosmická agentura již pracuje na vylepšeném nosiči Vega-C, jehož první let se má odehrát ještě letos. Raketa bude mít nový motor, který bude využit i u připravované rakety Ariane 6. I na její výrobě se podílejí firmy z Česka.

Brněnská firma postaví i družici

S.A.B Aerospace pracovala vedle dispenseru i na návrhu družice pro misi Plato. Zde brněnská firma tvoří návrh komplexního řešení pro celou družici. Doposud české firmy a vědecké ústavy pracovaly na designu jednotlivých přístrojů. Cílem mise Plato je studovat vlastnosti Zemi podobných planet v tzv. obytných zónách kolem hvězd slunečního typu. Start je plánován na rok 2026.

„Poprvé se také stane, že česká firma bude vystupovat z pozice tzv. prime contractora, tedy společnosti, která bude v rámci vlastního svěřeného projektu vypisovat další zakázky a spolu s odborníky z ESA je hodnotit,“ vysvětluje jeden zástupců kosmického odboru na ministerstvu dopravy.

Součástí kosmické výroby v Česku jsou dále například rolovací solární panely pro stovky družic z kunovické firmy 5M, adaptér pro vypouštění desítek malých družic z nosné rakety Vega, optické systémy, nový systém pro řízení letového provozu nad Evropou, řídicí software družic a další. Podle analýz ministerstva dopravy je návratnost kosmických investic do ekonomiky více než osminásobná.