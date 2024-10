Novou vakcínu proti chřipce si mohou Američané aplikovat sami a bez vpichu

Aplikace vakcíny do nosních dírek je naprosto bezbolestná, tím pádem mnohem snesitelnější pro děti. | foto: Martin Hlaváček

I když to tak na první pohled nevypadá, je to poměrně velká změna. Doposud vakcinaci musel provádět zdravotník, přičemž nezáleželo na tom, jakým způsobem byla vakcín aplikována.

Nově povolený způsob může vakcinaci proti chřipkovým virům dostat k mnohem většímu okruhu lidí. Jednak kvůli bezbolestnému podání a také proto, že je možná samoaplikace látky. Samozřejmě až poté, co ji pacient získá na základě receptu od lékaře.

Vakcína FluMist využívá oslabeného živého viru. Vyrábí ji farmaceutický gigant AstraZeneca a je určena pro uživatele ve věku mezi dvěma a necelými padesáti lety. Lidé ve věku 18 až 49 let si vakcínu mohou aplikovat sami a dětem a dospívajícím ji pak mají podat jejich zákonní zástupci. V podstatě je to inhalační sprej, který se vstříkne do nosu.

„Děti, ani nikdo z nás, nemá rád injekci. Aplikuje se velmi jednoduše. Jelikož to není nepříjemné, tak není na to pacienta nutné nějak připravovat. Není potřeba ho přemlouvat nebo uklidňovat,“ vysvětlila výhody inhalační vakcíny dříve pro iDNES.cz dětská lékařka Barbara Taušová.

Tento způsob vakcinace není nový, používá se od roku 2003, ale doposud ji mohli provádět jen zdravotníci. Podle výrobce je podobně účinná jako injekční vakcíny.

29. října 2022

„Studie ukázaly, že proti všem skupinám virů, které jsou obsaženy v injekčních vakcínách, tak i proti těmto skupinám virů, je efektivita velmi podobná,“ řekla pediatrička Taušová.

Zatím byla tato vakcína pro domácí použití schválena v USA. Ještě před tímto krokem proběhly klinické studie, které ukázaly, že je pro člověka snadné si FluMist samoaplikovat a že očkování tímto způsobem je stejně bezpečné a účinné jako očkování zdravotnickými pracovníky.