Člověk vytváří odpad nejen přímo na Zemi, ale také v jejím okolí. Vesmírný odpad neboli kosmické smetí tvoří předměty vytvořené člověkem, které obíhají kolem Země a už neplní žádnou užitečnou funkci.
Alessandra Rossiho z institutu IFAC-CNR, který se zabývá výzkumem kosmického odpadu a dynamikou asteroidů, proto napadlo zjistit, zda existuje možnost, že se Apophis při svém průletu setká s odpadem vytvořeným člověkem.
Původně očekával, že žádný důvod k obavám nenajde. Většina kosmického odpadu totiž obíhá Zemi v podstatně menších výškách, než ve kterých bude prolétat Apophis.
„Musím říct, že jsem očekával takzvaný nulový výsledek, tedy že k žádným možným interakcím docházet nebude,“ uvedl Rossi pro ScienceAlert. „Překvapilo mě, že některé objekty by se mohly k asteroidu dostat na vzdálenost menší než několik kilometrů.“
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Simulace ukázaly malé, ale reálné riziko srážky
Vědci namodelovali známou dráhu Apophisu a započítali také sledované objekty nacházející se v oblasti vysokých oběžných drah. Do simulací zahrnuli rovněž předpokládané množství menšího, dosud nezaznamenaného kosmického odpadu.
Ve většině scénářů vše dopadlo bez problémů. K překvapení výzkumníků se ale ukázalo, že existuje malé, avšak reálné riziko, že některý objekt do Apophisu narazí.
Možná si vzpomínáte na misi NASA Double Asteroid Redirection Test (DART), při které sonda záměrně narazila do asteroidu Dimorphos a změnila jeho dráhu. O podobný případ se tentokrát nejedná.
Obavy vědců nespočívají v tom, že by kus kosmického odpadu mohl výrazně změnit dráhu Apophisu. Ani samotný náraz by nutně nemusel být katastrofický. Mohl by však na povrchu vytvořit malý kráter nebo uvolnit oblak materiálu a tím zkomplikovat pozorování následků průletu kolem Země.
Vědci chtějí sledovat, co s asteroidem udělá Země
Právě těsný průlet Apophisu představuje mimořádnou příležitost ke studiu asteroidů. Zemská gravitace na něj bude působit natolik silně, že může změnit jeho rotaci, způsobit pohyb materiálu na povrchu nebo vyvolat další změny, které vědcům napovědí více o jeho vnitřní stavbě.
Dvě kosmické sondy – evropská mise RAMSES a americká OSIRIS-APEX – mají celý průlet sledovat v dosud nevídaných detailech. Pokud by však asteroid předtím zasáhl jiný objekt, bylo by mnohem obtížnější určit, které změny způsobila gravitace Země a které samotná srážka.
O drobném odpadu ve vesmíru stále víme málo
Studie především upozorňuje na to, jak málo toho stále víme o množství drobného kosmického odpadu na vysokých oběžných drahách kolem Země. Zatímco větší objekty jsou běžně sledovány, řada menších úlomků zůstává prakticky neviditelná.
Alessandro Rossi proto doufá, že blížící se průlet Apophisu poskytne další důvod ke zlepšení sledování těchto oblastí. Do roku 2029 by tak vědci mohli získat přesnější představu o tom, kolik drobných objektů se na vysokých oběžných drahách skutečně pohybuje a zda mohou představovat riziko nejen pro Apophis, ale i pro další vesmírné mise.
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