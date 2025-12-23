Úplňky v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas (SEČ)
|Tradiční název
|Symbolika a význam
|Poznámka
|Leden
|3. ledna
|11:03
|Vlčí měsíc
|Období temna, hladu a vytrvalosti. Vede k dokončování, uzavírání a ochraně domova.
|Superúplněk
|Únor
|1. února
|23:09
|Sněžný měsíc
|Zima vrcholí, čas trpělivosti, vnitřního klidu a očekávání změn.
|Březen
|3. března
|12:37
|Vraní měsíc
|Známka přicházejícího jara. Probouzí se země i vědomí. Čas otevřenosti a vítání nového.
|Zatmění
|Duben
|2. dubna
|04:11
|Rašící měsíc
|Období růstu, vědomého začátku, obrody a nové energie.
|Květen
|1. května
|19:23
|Květný měsíc
|Vrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
|31. května
|10:45
|Květný měsíc
|Vrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
|Modrý úplněk
|Červen
|30. června
|01:56
|Jahodový měsíc
|Vyzývá k ocenění sladkostí života, radosti a letního světla.
|Červenec
|29. července
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Letní dynamika a zvraty. Připomíná nutnost pohybu, odvahy a uvolnění.
|Srpen
|28. srpna
|06:18
|Jeseteří měsíc
|Vytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.
|Zatmění
|Září
|26. září
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Čas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
|Říjen
|26. října
|05:11
|Lovecký měsíc
|Příprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
|Listopad
|24. listopadu
|15:53
|Bobří měsíc
|Budování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.
|Superúplněk
|Prosinec
|24. prosince
|02:27
|Studený měsíc
|Vnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.
|Největší superúplněk roku
Při úplňku osvětluje Slunce celou přivrácenou polovinu Měsíce, který se tak na obloze jeví jako jasný kulatý kotouč. Z pohledu ze Země se v této fázi nachází Měsíc přibližně na opačné straně oblohy než Slunce.
Měsíc však Zemi neobíhá po dokonale kruhové dráze, ale po mírně výstředné elipse. To znamená, že je k Zemi někdy blíž – v takzvaném přízemí – a jindy naopak dál, v odzemí. Pokud se okamžik úplňku časově blíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Tento jev se označuje jako superúplněk neboli superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk – měsíční kotouč je tehdy opticky menší a méně výrazný.
Pojem „rudý úplněk“ se používá pro úplné zatmění Měsíce. V takovém případě se Měsíc ocitne v zemském stínu, ale zcela nezmizí. Jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.
Někdy může nastat i takzvaný „modrý úplněk“. To je z USA importované označení pro úplněk, který je výjimečný jen postavením v kalendáři a nikoliv svou podobou.
Úplňky byly odedávna opředeny pověrami. Spojovaly se s vlkodlaky, šílenstvím nebo zvýšeným výskytem násilí. Některé studie naznačují, že úplněk může mít mírný vliv na kvalitu spánku, například na jeho délku nebo hloubku.
|
Fakta a mýty o úplňku. Víte, co skutečně dělá s vaším tělem a psychikou?
Tradiční názvy jednotlivých úplňků vycházejí především z domorodých severoamerických kultur a odrážejí přírodní cykly a období roku. Lednový úplněk je tak známý jako vlčí, červnový jako jahodový a listopadový nese označení bobří úplněk. Tyto názvy se dnes běžně používají i v moderních kalendářích a populární astronomii.
Novoluní v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas novoluní (SEČ)
|Znamení
|Poznámka
|Leden
|18. ledna
|20:51
|Kozoroh
|Únor
|17. února
|13:00
|Vodnář
|Zatmění
|Březen
|19. března
|02:23
|Ryby
|Duben
|17. dubna
|13:51
|Beran
|Květen
|16. května
|22:00
|Býk
|Červen
|15. června
|04:53
|Blíženci
|Červenec
|14. července
|11:43
|Rak
|Srpen
|12. srpna
|19:36
|Lev
|Zatmění
|Září
|11. září
|05:26
|Panna
|Říjen
|10. října
|17:49
|Váhy
|Listopad
|9. listopadu
|08:01
|Štír
|Prosinec
|9. prosince
|01:51
|Střelec
Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.
Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Výjimečně může být krátce patrný pouze za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.
Fáze Měsíce
Fáze Měsíce jsou výsledkem měnícího se postavení Měsíce vůči Zemi a Slunci. Sluneční světlo vždy osvětluje pouze jednu polovinu měsíčního povrchu. Jak Měsíc obíhá Zemi, mění se úhel, pod kterým ze Země tuto osvětlenou část pozorujeme.
Někdy tak vidíme celý osvětlený disk, například při úplňku, jindy pouze jeho část nebo vůbec nic. Tento pravidelně se opakující cyklus trvá přibližně 29,5 dne a označuje se jako synodický měsíc.