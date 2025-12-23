Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

Tereza Hrabinová
  5:00
Měsíc je naším nejbližším vesmírným sousedem a jeho pohyb ovlivňuje řadu přírodních jevů i kulturní zvyklosti. Přinášíme přehled fází Měsíce a přesná data novoluní, úplňků, superúplňků i zatmění pro rok 2026.
Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem

Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem | foto: ČTK

Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění...
Měsíc při superúplňku za věží kancléřství v saských Drážďanech v Německu
Měsíc při listopadovém superúplňku vychází nad lesem na hoře poblíž Sarajeva v...
Záběr na superúplněk nad Baltským mořem v Haffkrugu na severu Německa ve středu...
5 fotografií

Úplňky v roce 2026

Měsíc v roce 2026
MěsícDatumČas (SEČ)Tradiční názevSymbolika a významPoznámka
Leden3. ledna 11:03Vlčí měsícObdobí temna, hladu a vytrvalosti. Vede k dokončování, uzavírání a ochraně domova.Superúplněk
Únor1. února 23:09Sněžný měsícZima vrcholí, čas trpělivosti, vnitřního klidu a očekávání změn.
Březen3. března 12:37Vraní měsícZnámka přicházejícího jara. Probouzí se země i vědomí. Čas otevřenosti a vítání nového.Zatmění
Duben2. dubna 04:11Rašící měsícObdobí růstu, vědomého začátku, obrody a nové energie.
Květen1. května 19:23Květný měsícVrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.
31. května 10:45Květný měsícVrchol jarní plnosti a rovnováhy. Symbolizuje harmonii, plodnost a klid.Modrý úplněk
Červen30. června 01:56Jahodový měsícVyzývá k ocenění sladkostí života, radosti a letního světla.
Červenec29. července 16:35Bouřkový měsícLetní dynamika a zvraty. Připomíná nutnost pohybu, odvahy a uvolnění.
Srpen28. srpna 06:18Jeseteří měsícVytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.Zatmění
Září26. září 18:49Dožínkový měsícČas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
Říjen26. října 05:11Lovecký měsícPříprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
Listopad24. listopadu 15:53Bobří měsícBudování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.Superúplněk
Prosinec24. prosince 02:27Studený měsícVnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.Největší superúplněk roku

Při úplňku osvětluje Slunce celou přivrácenou polovinu Měsíce, který se tak na obloze jeví jako jasný kulatý kotouč. Z pohledu ze Země se v této fázi nachází Měsíc přibližně na opačné straně oblohy než Slunce.

Měsíc však Zemi neobíhá po dokonale kruhové dráze, ale po mírně výstředné elipse. To znamená, že je k Zemi někdy blíž – v takzvaném přízemí – a jindy naopak dál, v odzemí. Pokud se okamžik úplňku časově blíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Tento jev se označuje jako superúplněk neboli superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk – měsíční kotouč je tehdy opticky menší a méně výrazný.

Pojem „rudý úplněk“ se používá pro úplné zatmění Měsíce. V takovém případě se Měsíc ocitne v zemském stínu, ale zcela nezmizí. Jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.

Někdy může nastat i takzvaný „modrý úplněk“. To je z USA importované označení pro úplněk, který je výjimečný jen postavením v kalendáři a nikoliv svou podobou.

Úplňky byly odedávna opředeny pověrami. Spojovaly se s vlkodlaky, šílenstvím nebo zvýšeným výskytem násilí. Některé studie naznačují, že úplněk může mít mírný vliv na kvalitu spánku, například na jeho délku nebo hloubku.

Fakta a mýty o úplňku. Víte, co skutečně dělá s vaším tělem a psychikou?

Tradiční názvy jednotlivých úplňků vycházejí především z domorodých severoamerických kultur a odrážejí přírodní cykly a období roku. Lednový úplněk je tak známý jako vlčí, červnový jako jahodový a listopadový nese označení bobří úplněk. Tyto názvy se dnes běžně používají i v moderních kalendářích a populární astronomii.

Novoluní v roce 2026

Přehled novoluní 2026
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)ZnameníPoznámka
Leden18. ledna20:51Kozoroh
Únor17. února 13:00VodnářZatmění
Březen19. března 02:23Ryby
Duben17. dubna 13:51Beran
Květen16. května 22:00Býk
Červen15. června 04:53Blíženci
Červenec14. července 11:43Rak
Srpen12. srpna 19:36LevZatmění
Září11. září 05:26Panna
Říjen10. října 17:49Váhy
Listopad9. listopadu 08:01Štír
Prosinec9. prosince 01:51Střelec

Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.

Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Výjimečně může být krátce patrný pouze za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.

Fáze Měsíce

Fáze Měsíce jsou výsledkem měnícího se postavení Měsíce vůči Zemi a Slunci. Sluneční světlo vždy osvětluje pouze jednu polovinu měsíčního povrchu. Jak Měsíc obíhá Zemi, mění se úhel, pod kterým ze Země tuto osvětlenou část pozorujeme.

Někdy tak vidíme celý osvětlený disk, například při úplňku, jindy pouze jeho část nebo vůbec nic. Tento pravidelně se opakující cyklus trvá přibližně 29,5 dne a označuje se jako synodický měsíc.

