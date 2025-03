Pitvy mimozemšťanů studenty učí myslet jinak a neskočit na špek, říká astrobiolog

Nepatří slovo mimozemšťan pouze do sci-fi literatury a filmu?

Záleží na tom, co si pod tím slovem představujeme. V rámci naší sluneční soustavy, pokud zde život skutečně existuje a podobá se něčemu, co známe, má nejspíš podobu mikroorganismů, třeba bakterií a prvoků. A když budeme optimisté, mohli by někde žít i červi. Nebo korzetky, což jsou mořští živočichové stěží viditelní pouhým okem, kteří můžou strávit celý život bez kyslíku.

Předpovídání je velmi těžké, zejména pokud jde o budoucnost. Raději se držím zpátky. Kdysi jsem totiž proslul předpovědí, že mobilní telefony se nikdy neujmou.