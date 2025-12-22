Superúplňky 2026: na Štědrý den se rozzáří největší úplněk za sedm let

Tereza Hrabinová
  4:00
V roce 2026 nás čekají hned tři superúplňky. Ten nejvýraznější připadne na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2019.


ilustrační snímek | foto: Ondřej Holas Photography

Co je to superúplněk?

Termín superúplněk označuje úplněk, který nastává ve chvíli, kdy je Měsíc na své eliptické oběžné dráze co nejblíže Zemi, v bodě zvaném perigeum, nebo v jeho těsné blízkosti. Měsíc se jeví přibližně asi o 8 % větší a 15 % jasnější než běžný úplněk.

Kalendář superúplňků 2026

Fenomén superúplňku se neodehrává každý rok stejně. Zde je přehled, kdy nás v příštím roce čekají velké úplňky:

Datum úplňku (SEČ)Vzdálenost (přibližná)Poznámka
3. ledna362 312 kmPrvní superúplněk roku 2026
24. listopadu360 768 kmSuperúplněk
24. prosince356 740 kmNejvětší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019)

Superúplněk v sobotu 3. ledna 2026

Měsíc bude v přesném úplňku v 11:03 hodin a díky blízkosti k perigeu bude o něco větší a jasnější než běžně. Astronomicky se bude nacházet poblíž hranice souhvězdí Blíženců. Říká se mu také vlčí úplněk, protože v zimě bývaly vlčí smečky nejaktivnější.

Podle astrologie je úplněk v citlivém Raku, kterému se tradičně přisuzují tendence vytahovat potlačené emoce. Jeho energie tak z tohoto úhlu pohledu přeje vnitřnímu uzdravení i hlubokým rozhovorům.

Vycházející měsíc v superúplňku v Číně v září 2024.

Superúplněk v noci na středu 18. září 2024 u Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Měsíc v superúplňku zachycený nad dánskou Kodaní

Superúplněk v úterý 24. listopadu 2026

V listopadu nastane superúplněk 24. listopadu v 15:53 hodin. Říká se mu také bobří, protože připadá na období, kdy tato zvířata dokončují přípravy na zimu.

V astrologickém výkladu jde o úplněk v Blížencích, zaměřený na komunikaci, výměnu informací a zvídavost, ale zároveň může přinášet pocit zahlcení, proto se k němu často váže i symbolika třídění myšlenek, rekapitulace a uzavírání toho, co už do dalšího roku nechceme nést.

Superúplněk ve čtvrtek 24. prosince 2026

Poslední úplněk v roce 2026 vychází na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň to bude největší a nejjasnější superúplněk roku, kdy bude Měsíc ve vzdálenosti zhruba 356 740 kilometrů od Země. Na obloze se bude jevit zhruba o 14 % větší a přibližně o třetinu jasnější než běžný úplněk.

V tradičním kalendáři se mu říká „studený“. V astrologii jde opět o úplněk v Raku, který svou energii míří do oblasti domova, rodiny a vzpomínek. Lidé mohou být citlivější než jindy.

Úplňky 2026
MěsícDatumČas
Leden3. leden 202611:03
Únor1. únor 202623:09
Březen3. březen 202612:37
Duben2. duben 202604:11
Květen1. květen 202619:23
31. květen 202610:45
Červen30. červen 202601:56
Červenec29. červenec 202616:35
Srpen28. srpen 202606:18
Září26. září 202618:49
Říjen26. říjen 202605:11
Listopad24. listopad 202615:53
Prosinec24. prosinec 202602:27







