Co je to superúplněk?
Termín superúplněk označuje úplněk, který nastává ve chvíli, kdy je Měsíc na své eliptické oběžné dráze co nejblíže Zemi, v bodě zvaném perigeum, nebo v jeho těsné blízkosti. Měsíc se jeví přibližně asi o 8 % větší a 15 % jasnější než běžný úplněk.
Kalendář superúplňků 2026
Fenomén superúplňku se neodehrává každý rok stejně. Zde je přehled, kdy nás v příštím roce čekají velké úplňky:
|Datum úplňku (SEČ)
|Vzdálenost (přibližná)
|Poznámka
|3. ledna
|362 312 km
|První superúplněk roku 2026
|24. listopadu
|360 768 km
|Superúplněk
|24. prosince
|356 740 km
|Největší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019)
Superúplněk v sobotu 3. ledna 2026
Měsíc bude v přesném úplňku v 11:03 hodin a díky blízkosti k perigeu bude o něco větší a jasnější než běžně. Astronomicky se bude nacházet poblíž hranice souhvězdí Blíženců. Říká se mu také vlčí úplněk, protože v zimě bývaly vlčí smečky nejaktivnější.
Podle astrologie je úplněk v citlivém Raku, kterému se tradičně přisuzují tendence vytahovat potlačené emoce. Jeho energie tak z tohoto úhlu pohledu přeje vnitřnímu uzdravení i hlubokým rozhovorům.
Superúplněk v úterý 24. listopadu 2026
V listopadu nastane superúplněk 24. listopadu v 15:53 hodin. Říká se mu také bobří, protože připadá na období, kdy tato zvířata dokončují přípravy na zimu.
V astrologickém výkladu jde o úplněk v Blížencích, zaměřený na komunikaci, výměnu informací a zvídavost, ale zároveň může přinášet pocit zahlcení, proto se k němu často váže i symbolika třídění myšlenek, rekapitulace a uzavírání toho, co už do dalšího roku nechceme nést.
Superúplněk ve čtvrtek 24. prosince 2026
Poslední úplněk v roce 2026 vychází na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň to bude největší a nejjasnější superúplněk roku, kdy bude Měsíc ve vzdálenosti zhruba 356 740 kilometrů od Země. Na obloze se bude jevit zhruba o 14 % větší a přibližně o třetinu jasnější než běžný úplněk.
V tradičním kalendáři se mu říká „studený“. V astrologii jde opět o úplněk v Raku, který svou energii míří do oblasti domova, rodiny a vzpomínek. Lidé mohou být citlivější než jindy.
|Měsíc
|Datum
|Čas
|Leden
|3. leden 2026
|11:03
|Únor
|1. únor 2026
|23:09
|Březen
|3. březen 2026
|12:37
|Duben
|2. duben 2026
|04:11
|Květen
|1. květen 2026
|19:23
|31. květen 2026
|10:45
|Červen
|30. červen 2026
|01:56
|Červenec
|29. červenec 2026
|16:35
|Srpen
|28. srpen 2026
|06:18
|Září
|26. září 2026
|18:49
|Říjen
|26. říjen 2026
|05:11
|Listopad
|24. listopad 2026
|15:53
|Prosinec
|24. prosinec 2026
|02:27