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Superúplňky 2026–2027: kdy budou, proč přichází v sériích a který bude největší

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  13:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V roce 2026 čekají Česko ještě dva superúplňky. Ten nejvýraznější připadne v prosinci na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2018. Další dva superúplňky budou následovat na začátku příštího roku. Další série nás pak čeká až na začátku roku 2028.

Obsah

Kalendář superúplňků 2026–2027

Fenomén superúplňku se neodehrává každý rok stejně. Zde je přehled, kdy Česko čekají velké úplňky:

Datum úplňku (SEČ)Vzdálenost od Země (přibližná)Poznámka
24. listopadu 2026360 768 kmSuperúplněk
24. prosince 2026356 740 kmNejvětší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019)
22. ledna 2027357 644 kmNejvětší superúplněk roku 2027
20. února 2027363 306 kmNejmenší ze série superúplňků na přelomu let 2026 a 2027

Další série superúplňků bude pozorovatelná až na přelomu zimy a jara 2028.

Pokochejte se snímky nejjasnějšího loňského superúplňku z celého světa

Vycházející měsíc v superúplňku v Číně v září 2024.

Superúplněk v noci na středu 18. září 2024 u Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Měsíc v superúplňku zachycený nad dánskou Kodaní

Co je to superúplněk?

Termín superúplněk nemá původ v astronomii. Za jeho definicí a rozšířením stál v roce 1979 americký astrolog Richard Nolle. Ten za superúplňky označil ty úplňky, které nastanou ve chvíli, kdy je Měsíc alespoň z 90 procent tak blízko Zemi, jako v nejbližším bodě své dráhy, takzvaném perigeu.

Výpočet později zpřesnil astrofizik Fred Espenak z NASA, který 90 procent z perigea počítal z oběžné dráhy Měsíce pro daný měsíc. Nolle sám vzdálenost počítal z nejmenší vzdálenosti za celý rok. Na některých místech se pak lze setkat i s pevně určenou hranicí 360 000 kilometrů, úplňky kdy je Měsíc blíž se pak považují za superúplňky, ostatní nikoli.

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Proč superúplňky nastávají v sériích

Důvod, proč superúplňky přicházejí v sériích po čtyřech nebo pěti měsících, je jednoduchý. Úplněk nastává jednou za 29,5 dne, cesta Měsíce od jednoho perigea k dalšímu však trvá jen 27,6 dne. Každý další úplněk tak vůči perigeu připadne o necelé dva dny později.

Zhruba jednou za čtrnáct úplňků se oba cykly přiblíží natolik, že úplněk nastane ve chvíli, kdy je Měsíc Zemi dost blízko. Protože se posun mění jen pomalu, splní tuto podmínku několik úplňků po sobě. Pak se cykly zase rozejdou a na další sérii se čeká přes rok.

Kolik superúplňků série má, záleží na tom, jak přesně se cykly sejdou. Když perigeum padne zhruba doprostřed mezi dva úplňky, vyjdou čtyři: dva téměř stejně blízké uprostřed a po jednom na každém kraji. Když se úplněk s perigeem sejde téměř přesně, vyjde pět: nejbližší uprostřed a po dvou na každé straně.

Superúplněk v úterý 24. listopadu 2026

V listopadu nastane superúplněk 24. listopadu v 15:53 hodin. Říká se mu také bobří, protože připadá na období, kdy tato zvířata dokončují přípravy na zimu.

Superúplněk ve čtvrtek 24. prosince 2026

Poslední úplněk v roce 2026 vychází na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň to bude největší a nejjasnější superúplněk roku, kdy bude Měsíc ve vzdálenosti zhruba 356 740 kilometrů od Země. Na obloze se bude jevit zhruba o 14 % větší a přibližně o třetinu jasnější než běžný úplněk.

Superúplněk v pátek 22. ledna 2027

První superúplněk roku 2027 nastane v pátek 22. ledna ve 13:17. Tradičně se mu říká vlčí, podle vlků, jejichž vytí se neslo krajinou v nejhladovější části zimy. Od Země ho bude dělit 357 644 kilometrů, na obloze se proto bude jevit o 7 % větší a o 15 % jasnější než průměrný úplněk. Na prosincový superúplněk sice nedosáhne, největším superúplňkem roku 2027 však zůstane.

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Superúplněk v neděli 21. února 2027

Druhý a zároveň poslední superúplněk roku nastane v neděli 21. února v 0:24 našeho času, ve stejnou noc jako polostínové zatmění Měsíce. Tradičně se mu říká sněžný, protože připadá na nejzasněženější část zimy. Měsíc bude od Země 363 306 kilometrů a oproti průměrnému úplňku se bude jevit o 6 % větší a o 12 % jasnější. Rozdíl je jemný, poznáte ho spíš na fotografiích vedle sebe než pouhým okem.

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