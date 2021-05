V noci nás bude budit superúplněk. Měsíc bude nejblíže v tomto roce

Ve středu nastane superúplněk, pohledově největší v letošním roce. Jde o jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže. Úkaz se letos objeví podruhé. Současný superúplněk má přezdívku květinový – podle rozkvetlé flóry. Název vychází z farmářského kalendáře publikovaného ve Spojených státech, který pojmenovává každý úplněk celého roku.

Měsíc kolem Země obíhá po mírně výstředné elipse. Někdy je tak k Zemi blíže, v takzvaném přízemí, a někdy od ní dále – v odzemí. Časy přízemí nastávají v různých fázích Měsíce. Pokud jsou v době úplňku, je tento jev opticky o něco větší, než když se s dobou přízemí úplněk neshoduje. Vzdálenost Měsíce se také při různých přízemích liší.

Měsíc bude tentokrát Zemi nejblíže ve středu v 03:53 SELČ. Úplněk pak nastane ve 13:13. „Pokud si tedy chcete počíhat na největší měsíční úplněk letošního roku, počkejte si na západ Měsíce okolo čtvrté ráno 26. května,“ uvedl v tiskové zprávě astronom Petr Horálek. Měsíc bude od Země 357 309 kilometrů, což je o 85 kilometrů méně než u předcházejícího, dubnového superúplňku.

Barevný Měsíc Vzdušný obal Země láme podobně jako optický hranol sluneční světlo do vnitřku zemského stínu. Na Měsíc však dopadá jen červená (dlouhovlnná) část spektra slunečního světla, neboť vzdušné molekuly modrou barvu rozptýlí už v atmosféře, díky čemuž také vděčíme za blankytný odstín denní oblohy. Měsíc tak chytne zvláštní naoranžovělou, cihlově červenou, rudou nebo dokonce nahnědlou barvu. Nejzajímavější bývá zpravidla zabarvení na počátku a před koncem fáze úplného zatmění, kdy se na světlejší okraj Měsíce promítá světlo procházející zemským ozonem. Ten k načervenalému zabarvení ztemnělého Měsíce dodává světle šedý až namodralý nádech

Zdroj: Česká astronomická společnost

V některých zemích uvidí „krvavý superúplněk“. Při tomto úkazu nastane během maximální fáze úplňku úplné zatmění Měsíce. Během něj Měsíc prostupuje zemským stínem. A protože na něj podle Horálka zároveň dopadají slabé pozemské červánky lámané zemskou atmosférou do vnitřku zemského stínu, získá Měsíc načervenalé zabarvení. Úplné zatmění Měsíce bude nad obzorem především v Oceánii, na západě Spojených států a na východě Asie, kde mají noc během našeho dne.

A proto bude Evropská kosmická agentura na svých stránkách tento úkaz přenášet ve středu od 11:30 do 13:30.

Teoreticky by měl být krvavý Měsíc pokaždé, kdy je naše přirozená oběžnice v úplňku a nachází se v tu dobu přesně na opačné straně oblohy, než je Slunce. Do roka však nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění. Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně 5° a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5°. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde.

Astronom Petr Horálek uvedl, že další „krvavý superúplněk“ nastane osmého října 2033, v Česku ho však opět nespatříme. Od nás bude viditelný až 19. října 2051.