Pátý Starship jde na start a tentokrát to bude hodně divoké

Část 1/3

Pokud se start vyvede, tak zhruba o šest minut později dojde k pokusu o zachycení přistávajícího prvního stupně pomocí obřích manipulátorů Mechazilla přímo na věži startovací rampy. Podotýkáme, že první stupeň odhadovanou prázdnou hmotnost kolem 200 t. Pokud by byl pokus o zachycení alespoň částečně úspěšný, byli bychom na prahu revoluce v kosmonautice.

Oficiální představa zachycení přistávající rakety Super Heavy pomocí tzv. Mechazilly

Přistání na rampu, nebo do Mexického zálivu?

A co nás tedy neděli čeká? Vše zahájí letový ředitel vyhlášením hlasování v řídicím středisku o připravenosti jednotlivých systémů k letu: pokud bude ve všech případech „Go“, začne se s tankování pohonných látek (to bude do startu zbývat 1 h 15 min). Pak bude následovat natankování obou stupňů kapalným kyslíkem a metanem. Následovat bude zahájení chlazení motorů Raptor (T mínus 19 min 40 s). V čase T mínus 3 min 20 s bude raketa plně natankovaná. Třicet sekund do startu potvrdí letový ředitel připravenost k letu. Deset sekund před startem dojde k aktivaci vodního záplavového systému rampy, o sedm sekund později k zahájení zážehové sekvence motorů Raptor.

Následuje „zaručené nadšení“ a start. Minutu a dvě sekundy po startu bude na Starship působit největší dynamické namáhání Max Q, v čase 2 min 33 s dojde k vypnutí většiny motorů prvního stupně (kromě tří, které poběží na snížený výkon). O osm sekund později dojde k zážehu šesti motorů stupně druhého a jeho oddělení.

V tuto chvíli nás bude zajímat první stupeň (Booster, v daném případě výrobní číslo B12), který projde následují sekvencí:

2 min 48 s (po startu) – začátek zážehu motorů, kterým se stupeň začne vracet na místo startu.

3 min 41 s – konec zážehu motorů.

3 min 43 s – odhození příhradového mezistupně (dovoluje tzv. hot-staging, tedy oddělení druhého stupně ještě v době činnosti prvního).

6 min 8 s – rychlost stupně klesá na podzvukovou.

6 min 33 s – zahájení přistávacího zážehu motorů. Letový ředitel vyhodnotí situaci a rozhodne o tom, zdali se stupeň pokusí o řízené dosednutí na rampě, nebo ne.

6 min 50 s – přistání do vln Mexického zálivu, pokud letový ředitel nedá k dosednutí na rampě souhlas.

6 min 56 s – pokus o zachycení stupně, pokud letový ředitel vydá souhlas s tímto manévrem.

Druhý stupeň (Ship, výrobní číslo S30) mezitím pokračuje dále na trasatmosférickou dráhu:

8 min 27 s – vypnutí motorů.

48 min 3 s – vstup do atmosféry.

1 h 3 min 43 s – rychlost je podzvuková.

1 h 5 min 15 s – přistávací manévr (z klouzavého letu se Ship překlopí do vertikální polohy).

1 h 5 min 20 s – zahájení přistávacího manévru.

1 h 5 min 34 s – přistání.

Grafické znázornění pátého testovacího letu Starship

Takže pokud jen trochu můžete, po nedělním obědě se posaďte k monitorům, nachystejte si něco dobrého a sledujte některý z živých přenosů ze startu páté kompletní rakety Starship. Nadšení zaručeno.

Rakety na jedno použití

Opakovaná použitelnost kosmických raket byla na stole už od počátku vesmírné éry lidstva. Nedávalo smysl draze a obtížně vyrobenou raketu prostě zahodit jako pomačkaný kus papíru. Byly tu ale dvě „ale“. První: kosmické rakety se vyvinuly z vojenských. A u nich se s opakovaným použitím jaksi z podstaty věci nepočítá. Druhé: návrat rakety k opakovanému použití byl stejně komplikovaný, ne-li komplikovanější, než vlastní start. A tak se rakety vyráběly, vypouštěly – a zahazovaly.

V případě opakovaného použití přitom nešlo jen o teoretické koncepty: od března do srpna 1961 NASA ponořila do moře u mysu Canaveral motory H-1 (používaly je rakety Saturn I). Po „vylovení, vysušení, odbahnění“ je zkoušela testovat. Při prvním běhu byl motor ponořený v hloubce 3 m dvě hodiny, před novým zážehem byl rozebraný a vyčištěný. Při druhém byl po částečném ponoření jen ošetřený (nikoliv rozebraný) a při třetí byl nešetrně vhozený do vody a po rozložení a očištění znovu testován. H-1 fungovaly, cena za opakovanou použitelnost byla stanovena na pouhých pět procent ceny nového motoru.

Ještě před tím – v roce 1958 – řešila NASA koncept opakovaně použitelné rakety Juno V, resp. jejího prvního stupně. Projekt byl z důvodu jiných priorit opuštěný. Stejně tak se nerealizovaly plány na opakovanou použitelnost prvního stupně krále mezi raketami Saturn V: nepřistával na padácích do moře, nesnášel se pomocí balónů, nezachytávala jej obří helikoptéra s průměrem rotorů 120 m, ani nebyla odhazovaná (a následně zachraňovaná) alespoň jeho motorová sekce.

Po sérii dalších záměrů přišly kosmické raketoplány: u nich se zachraňovaly jak pomocné motory, tak orbitální část (tzv. Orbiter). Mělo to ovšem svoji daň: třeba u pomocných motorů na tuhé pohonné látky byla výhodnost opakované použitelnosti sporná (v následujících projektech Ares a SLS od ní NASA ustoupila). V devadesátých letech se proto rozjely práce na programu ASRM (Advanced Solid Rocket Motor), který počítal s jednorázově použitelnými pomocnými motory. Měly být levnější, bezpečnější, jednodušší na výrobu i logistiku... Leč Kongres USA, bezpochyby motivovaný nejlepšími pohnutkami, program zastavil. Bylo to v roce 1993 v okamžiku, kdy na dokončení ASRM bylo potřeba už jen 300 mil. dolarů. Přitom na ukončení bylo uvolněno - 300 mil. dolarů.

Revoluci do opakované použitelnosti vnesla až firma SpaceX s raketami Falcon 9. Žádné padáky, žádná křídla, žádné brzdicí balóny, žádné helikoptéry v roli lovců. Ale využití toho, co raketu žene nahoru: tedy raketových motorů. Pravda, doplněných o přistávací podvozek. Dnes už to vypadá jednoduše, ale když SpaceX začala poprvé o motorickém přistání mluvit – to bylo v roce 2011, do té doby chtěla využívat pro návrat stupňů padáky – ti slušnější jen významně pozvedávali obočí. Dnes má Elon Musk se svými raketami Falcon 9 kosmickou dopravní flotilu, jaké není rovno.