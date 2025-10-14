Americká společnost SpaceX provedla jednáctou letovou zkoušku své vesmírné lodi Starship. První stupeň Super Heavy podle plánu zanikl ve vodách Mexického zálivu, samotná loď následně završila 66 minutový let ve vlnách Indického oceánu.
„Dosednutí do vody potvrzeno! Gratulace celému týmu SpaceX k úžasné jedenácté letové zkoušce Starshipu!“ napsala společnost SpaceX na síti X. Během letu loď v kosmu úspěšně zažehla jeden z jejích motorů Raptor.
Loď na nosiči Super Heavy odstartovala z kosmodromu Starbase v Texasu v pondělí v 18:23 místního času (dnes 01:23 SELČ). Letový test začal zapálením všech 33 motorů Raptor rakety Super Heavy a vzletem nad Mexický záliv.
Po zhruba třech minutách letu se nosný stupeň rakety oddělil od lodi. Po oddělení stupňů dokončil booster Super Heavy svůj zpětný zážeh, aby se dostal na kurz k předem plánované zóně simulovaného přistání u pobřeží Texasu, přičemž použil 12 z 13 plánovaných motorů. Pod stejným úhlem náběhu, který byl testován při předchozím letu, booster klesal, až úspěšně zapálil všech 13 plánovaných motorů (včetně jednoho, který se během zpětného zážehu znovu nezapálil) pro část přistávacího zážehu s vysokým tahem.
Starship, jejíž let trval zhruba 66 minut, zanikla podle plánu v Indickém oceánu, do jehož vod simulovala přistání.
Loď Starship podnikla let na takzvanou transatmosférickou dráhu s maximální výškou asi 230 kilometrů, nedosáhla tak oběžné dráhy kolem Země, což ani nebylo plánované. Během letu loď vypustila osm maket satelitů Starlink.
Nynějším letem se SpaceX rozloučila s generací nosného stupně Super Heavy, který společnost používala k letům od listopadu 2023. Stupeň, který zanikl ve vodách Mexického zálivu, SpaceX již jednou použila, a to při osmém testovacím letu letos v březnu. V případě kosmické lodi použila SpaceX druhou generaci, která tak rovněž ukončila svou životnost.
Loď Starship je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, což je více než dvojnásobek výšky pražské Petřínské rozhledny. Společnost SpaceX ji chce využívat i pro cesty lidí a přepravu nákladu na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.
