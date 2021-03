Prototyp velké lodi SpaceX konečně úspěšně přistál, pak však vybuchl

Desátý zkušební prototyp s označením SN10 vzlétl ve středu v 17:20 místního času (0:20 SEČ) z vývojového a testovacího areálu firmy SpaceX, který se nachází v Boca Chica na texaském pobřeží Mexického zálivu nedaleko hranic Mexika.



Loď vysoká 50 metrů a 9 metrů široká nejprve úspěšně dosáhla výšky deseti kilometrů, než začala opět klesat. Pak se obrátila do svislé polohy a dosedla přesně na určeném místě. Let trval šest minut a 30 sekund.

„Krásné měkké přistání,“ uvedl John Insprucker, který živě přenášenou událost za společnost SpaceX komentoval. U paty rakety byly nicméně již v té době vidět plameny, které krátce poté přivedly stojící raketu k obrovskému výbuchu. Přesné příčiny havárie společnost nesdělila.

Podle serveru ElonX by na vině mohl být problémy se zaaretováním nohou, které tak špatně utlumily náraz. Mohlo tak dojít k poškození lodi, jehož následkem začal unikat metan, který způsobil výbuch.

Předchozí dva prototypy SN8 a SN9 explodovaly při pokusu o přistání po zkušebních letech, které se uskutečnily v prosinci a začátkem února.

Starship je druhým stupněm vyvíjeného stroje, který bude podle SpaceX schopný dopravovat do vesmíru více než sto tun nákladu najednou, nebo až sto lidí při výpravách na Mars. První stupeň společnost pojmenovala jako Super Heavy. Jak jsme psali dříve, první prototyp s označením BN1 (Booster Number 1) je už několik měsíců ve výrobě a brzy by mohla začít kompletace jednotlivých segmentů do jednoho celku s výškou 72 metrů.

Druhý stupeň bude mít šest motorů a bude schopen letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což by mělo výrazně snížit náklady na vesmírné výpravy.