V pondělí má startovat nejsilnější raketa světa. Musk počítal s odkladem

V pondělí se otevírá první startovací okno pro letecký test doposud největšího nosiče společnosti SpaceX spojeného s lodí Starship. Pojmenování je v tomto případě poněkud zmatečné, protože po spojení lodi s nosičem má celé zařízení souhrnné označení Starship, někdy se tak hovoří o raketové lodi.

Celé zařízení je vysoké 120 metrů (raketa 70 m, loď 50 m) a má průměr 9 metrů. Podle SpaceX je Starship dopravní systém určený k dopravě posádky i nákladu na oběžnou dráhu Země, Měsíce, Marsu a dále. Tentokrát se bude pohybovat jen v okolí Země.

V pondělí ráno proběhly poslední přípravy před startem, který by měl proběhnout v rámci startovacího okna mezi 14:00 a 16:30. Startovat se má ze základny SpaceX v Boca Chica v Texasu. Licenci ke startu přitom SpaceX získala od příslušného federálního úřadu teprve v pátek.

Až tento první test proběhne, bude to klíčový milník v plánech SpaceX posílat lidi zpět na Měsíc a nakonec na Mars, a to bez ohledu na to, zda budou splněny všechny cíle. Ohledně prvního testovacího letu ani jinak nadšenecký Elon Musk neskrýval svou skepsi. „Úspěch není to, co by se mělo očekávat,“ řekl podle agentury Reuters Musk v rámci soukromé skupiny na Twitteru v neděli večer.

Pokud by podle něj proběhlo vše podle nejlepšího scénáře, let by poskytl zásadní údaje o letu lodi do vesmíru a návratu zpět na Zemi. „Pravděpodobně to zítra nebude úspěšné. Je to prostě velmi obtížná věc,“ dodal.

Sama společnost SpaceX k testu říká, že se jeho úspěch měří podle toho, kolik se může naučit, což zlepší pravděpodobnost úspěchu v budoucnu.

V neděli večer Musk řekl, že „je to pravděpodobnější“, že let odloží, než že se bude startovat v pondělí. SpaceX má ještě „otevřena okna“ v úterý a ve středu zhruba ve stejných časech. Nyní je již vše připraveno a se startem se počítá v pondělí.

SpaceX @SpaceX The Starship team is go for prop load. Now targeting 8:20 a.m. CT→ https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/8oRkmzwRRf oblíbit odpovědět

Během testu se prototyp lodi Starship s označením SN24 vydá na let za pomoci nosiče Super Heavy (Booster 7). Během něj nedosáhne orbity, ale bude sbírat informace o letu do výšky přes 200 kilometrů a následném letu zpět. Loď téměř dokončí plný oblet Země, než se vrátí na zemský povrch a dopadne volným pádem do Tichého oceánu asi 100 kilometrů od havajských ostrovů.

Schéma průběhu prvního letu rakety Super Heavy s lodí Starship.

„Loď přiletí jako meteor,“ řekl Musk. „Toto je první krok na dlouhé cestě, která bude vyžadovat mnohé lety,“ uzavřel.

I když se s nosičem i lodí počítá v budoucnu jako se znovupoužitelnými zařízeními, v případě tohoto téměř 1,5hodinového letu nebudou tyto stroje zachraňovány.

Výše zmíněné obavy jsou na místě. Již dříve proběhla řada testů, při nichž se ne vždy vše zdařilo. Zatímco prototypy lodi Starship se již několikrát vydaly na testovací let do výšek kolem 10 km nad Zemí, Super Heavy se ještě nikdy neodlepila od země.

4. března 2021

Proběhlo však několik statických testů. Při tom posledním v únoru společnost SpaceX provedla zkušební zážeh 31 z 33 motorů Raptor na zhruba 10 sekund, když byla přišroubována vertikálně na plošině.

Měsíční modul

Na SpaceX je závislý i návrat lidí na povrch Měsíce v rámci mise Artemis III. Její Starship Human Landing System (HLS) bude čekat na oběžné dráze Měsíce, až se k němu připojí loď Orion. Astronauti se následně přesunou průlezem do HLS, přičemž posléze dva astronauti odletí lodí Starship na povrch Měsíce, zatímco dva astronauti zůstanou v Orionu po dobu úplného oběhu Měsíce.

Plán použití lunárního landeru HLS během mise Artemis III

V případě mise Artemis III bude oběžná dráha trvat šest dní, takže dva astronauti uvnitř Orionu uvidí své kolegy opět po kompletním oběhu Měsíce, zatímco dva „měsíčňané“ budou mít šest dní na přistání, vybudování tábořiště, průzkum, výzkum a start zpět do lodi Orion.

I proto je důležité, aby byly všechny možné problémy systému Starship odhaleny co nejdříve a loď byla na tento úkol plně připravena včas.