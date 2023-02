Největší raketa SpaceX se chystá na let. Už překonala legendární Saturn V

První orbitální start kosmické lodi Starship s raketou Super Heavy byl v posledních letech mnohokrát odložen, ale nyní se zdá, že se čekání opravdu chýlí ke konci. Jedním z posledních kroků, které SpaceX potřebovalo před orbitální misí provést, byl totiž statický zážeh všech motorů na nosiči Super Heavy B7. A právě ten si firma aktuálně odškrtla ze svého seznamu zbývajících úkolů. Raketa B7 má celkem 33 motorů Raptor, nyní jich zažehla 31. Již dříve společnost provedla statický zážeh, ale jen s maximálně 14 motory.

SpaceX @SpaceX Views from drone of Booster 7's static fire test https://t.co/KN4sk1nohf oblíbit odpovědět

Těchto 14 motorů bylo úspěšně otestováno už loni v listopadu a následně technici prototyp B7 odvezli zpět do výrobního areálu ve Starbase, kde byly na raketě provedeny finální práce v rámci přípravy na zbývající testování a orbitální start. Především vyměnili pár raptorů a také dokončili ochranné okrytování, které má chránit jednotlivé motory před žárem a dalšími vlivy a také zabránit poškození okolních raptorů v případě selhání jednoho z nich.

Prototyp B7 pak byl snad již naposledy převezen na orbitální rampu 8. ledna 2023 a následující den k němu byla připojena loď Starship S24 kvůli kombinovaným tankovacím zkouškám, které proběhly ve druhé polovině ledna. Během tohoto testování byly nádrže nosiče i lodi vůbec poprvé zcela naplněny pohonnými látkami. Poté došlo k rozpojení prototypů a odvozu Starship S24 pryč z rampy kvůli dokončení tepelného štítu a dalším finálním úpravám před chystaným startem. Super Heavy B7 byla mezitím připravována na napjatě očekávaný statický zážeh všech 33 motorů.

Kompletní sestava Starship S24 a Super Heavy B7 v lednu 2023

Test všech motorů na Super Heavy B7 nakonec proběhl ve čtvrtek 9. února a byl z velké části úspěšný. Zážeh trval podle plánu jen pár sekund a raketa i orbitální rampa se po něm zdály být v dobrém stavu. Loňský zážeh 14 motorů způsobil poškození rampy, a tak SpaceX následně provedlo určitá vylepšení, která prověřil aktuální test. Dva raptory však při zkoušce nespolupracovaly, a tak bylo nakonec úspěšně zažehnuto „jen“ 31 motorů. Elon Musk následně upřesnil, že jeden motor byl záměrně vypnut ještě před zážehem a druhý se vypnul sám během testu.

Elon Musk @elonmusk Team turned off 1 engine just before start & 1 stopped itself, so 31 engines fired overall.



But still enough engines to reach orbit! https://t.co/QYx3oVM4Gw oblíbit odpovědět

I přes tento menší nedostatek však šlo o světový rekord, neboť byla překonána sovětská raketa N1, která disponovala celkem 30 motory. Elon Musk navíc uvedl, že i kdyby Starship odstartovala se dvěma nefunkčními motory, byla by schopná dosáhnout oběžné dráhy. Nutno však dodat, že při reálném pokusu o start by raketa vůbec nevzlétla, protože kdyby počítač při zážehu detekoval problém s kterýmkoli z motorů, start by byl přerušen.

Trochu komplikovanější je pak situace ohledně celkového tahu, kterého Super Heavy B7 dosáhla během čtvrtečního testovacího zážehu. Raketa je vybavena 33 motory Raptor druhé generace, z nichž každý dokáže vyvinout maximální tah 230 tun.

Raptory druhé generace ve Starbase

I v případě 31 motorů by tak šlo o světový rekord v kategorii nejsilnějšího raketového zážehu v historii. SpaceX však později upřesnilo, že při testu byly motory přiškrceny na přibližně 50% výkon, takže celkový tah byl kolem 3 600 tun. To je mírně vyšší hodnota, než které dosahovala legendární lunární raketa Saturn V z programu Apollo. Je to však o trochu méně, než zvládne současný král, americká raketa SLS s celkovým tahem přibližně 3 900 tun. SpaceX tedy tuto raketu oficiálně pokoří až při ostrém startu, kdy motory pojedou na 90 % maxima s celkovým tahem kolem 6 830 tun.

Elon Musk @elonmusk This test is at ~50% throttle. Launch attempt next month will be at ~90%. https://t.co/oMrnBIiBjY oblíbit odpovědět

I když statický zážeh B7 nebyl 100% úspěšný a motory nejely na plný výkon (pravděpodobně kvůli snížení náporu na infrastrukturu rampy a také motory samotné), SpaceX se zdá být spokojené s výsledkem testu. Zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by firma plánovala statický zážeh B7 zopakovat, a tak je možné, že v následujících týdnech dojde k opětovnému spojení Super Heavy B7 s Starship S24 a poté už bude vše směřovat rovnou k pokusu o orbitální start. Ten je stále předběžně plánován na březen, ale samozřejmě ještě může dojít k nějakým odkladům.

Ty nejdůležitější a potenciálně nejriskantnější předstartovní zkoušky už však má SpaceX za sebou, takže by snad neměla přijít žádná velká překvapení vedoucí k velkým zdržením. Jedinou potenciální výjimku představuje situace ohledně vodního systému pro orbitální rampu, jehož komponenty byly nedávno dovezeny do Starbase z Floridy. Není totiž úplně jasné, zda SpaceX hodlá systém nainstalovat ještě před první orbitální misí, nebo jde o upgrade, který je v plánu implementovat až mezi prvním a druhým startem. Instalace tohoto systému pro ochranu rampy a rakety při startu není triviální záležitost, takže by to mohlo potenciálně představovat zdržení v řádu týdnů. Ale jelikož zástupci SpaceX otevřeně zmiňují březnový termín první testovací mise, zřejmě není vodní systém nezbytnou podmínku pro start.

Co se týče lodi Starship S24, která bude tvořit druhý stupeň rakety během první orbitální mise, její testovací zážehy byly dokončeny už loni v prosinci. Hlavní zbývající položkou, kterou je potřeba odškrtnout před startem, je dokončení tepelného štítu. Ten totiž měl několik míst, kde bylo potřeba opravit či doplnit keramické tepelné destičky. Zároveň bylo potřeba odmontovat manipulační oka na špičce, která pracovníci používali pro připojení jeřábu. Oka už byla v posledních týdnech odinstalována a nyní probíhá vyplňování vzniklých prázdných míst destičkami. Celkově však jde o drobnosti a loď lze obecně považovat za připravenou na start.

Úplně poslední potenciální překážkou pak je získání úředního povolení pro provádění orbitálních misí ze Starbase. SpaceX na něm spolupracuje s Federálním leteckým úřadem už řadu měsíců a prezidentka firmy Gwynne Shotwellová na aktuální konferenci podle serveru SpaceNews uvedla, že očekává získání povolení zhruba ve stejnou dobu, kdy bude raketa samotná připravená na svůj první start. Zdá se tedy, že SpaceX neočekává v tomto ohledu nějaké problémy, které by vedly k velkým zdržením.

Datum ani průběh testu zatím není jistý

K plánovanému průběhu prvního orbitálního startu Starship se nikdo ze SpaceX dlouho nevyjádřil, takže není jasné, jestli stále platí dřívější informace. Podle nich není v plánu pokus o záchranu lodi ani nosiče, které tak skončí v oceánu. Super Heavy by provedla simulované přistání do vody pár desítek kilometrů od Starbase, zatímco loď by dosáhla orbitální rychlosti, avšak neprovedla by zakulacení orbity, takže obletí Zemi jen z asi tří čtvrtin a poté samovolně klesne zpět do atmosféry. Pokud loď přežije žhavý návrat z orbity (což je na první pokus dost nepravděpodobné), skončí v oceánu u havajských ostrovů.

Až Starship konečně odstartuje, stane se největší a nejvýkonnější raketou v historii lidstva. Půjde však pouze o první krůček a SpaceX následně hodlá rychle navyšovat kadenci startů. Firma má ve výrobě hned několik nových prototypů pro další letošní starty. Starship S25, S26 a Super Heavy B9 už procházejí vlastním tlakovým či zážehovým testováním a výroba prototypu Super Heavy B10 by měla být brzy dokončena. Prezidentka Gwynne Shotwellová, která od loňského listopadu dohlíží na aktivity kolem vývoje a testování Starship, aktuálně uvedla, že cílem firmy je co nejdříve provádět 100 startů Starship ročně. Přeje si, aby se to povedlo už příští rok, ale připouští, že realisticky to bude možné nejdříve v roce 2025. Nejdříve budou probíhat testovací lety, poté interní mise s družicemi Starlink a později také nákladní mise pro komerční zákazníky.

Gwynne Shotwellová dále uvedla, že před první misí Starship s lidmi pravděpodobně proběhne alespoň 100 misí bez posádky, ale zároveň doufá, že to bude spíše několik stovek startů. První testovací mise s lidmi by měla proběhnout v rámci programu Polaris, na kterém spolupracuje SpaceX s podnikatelem Jaredem Isaacmanem. Dále jsou v plánu turistické oblety Starship kolem Měsíce, kterých se má zúčastnit mimo jiné také Čech Yemi A.D. nebo historicky první kosmický turista Dennis Tito.

Text byl převzat ze serveru ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde