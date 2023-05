Musk chtěl znovupoužitelný horní stupeň raket Falcon, nakonec projekt zrušil

Elon Musk v minulosti několikrát zmínil nějakou novou metodu či experiment, který by konečně umožnil bezpečný návrat horního stupně Falconu z orbity, aby mohl být později použitý znovu. Tento sen však skončil, když Musk na konci roku 2018 na Twitteru prohlásil, že plány na znovupoužitelnost horního stupně Falconu 9 byly uloženy k ledu a SpaceX se bude místo toho soustředit jen na vývoj rakety Starship. Pojďme se tedy ohlédnout za minulými Muskovými prohlášeními a vysvětlit si, proč je znovupoužitelnost horního stupně tak obtížná.

SpaceX v roce 2011 vydalo oficiální animaci, která světu představila ambiciózní plány firmy vyvinout zcela znovupoužitelný raketový systém Falcon 9. Ukázaná vize motoricky přistávajícího prvního stupně se pak stala realitou v prosinci 2015, když během mise Orbcomm-2 poprvé úspěšně přistál první stupeň Falconu 9. Video také ukazovalo motoricky přistávající loď Dragon, což je věc, která je pro SpaceX sice technicky proveditelná, ale z různých důvodů z těchto plánů nakonec sešlo a dragony tedy nakonec budou nejspíš vždy přistávat v moři na padácích.

Nás však nejvíce zajímá znovupoužitelný horní stupeň, který byl ve starém videu vidět taky. SpaceX si představovalo horní stupeň vybavený tepelným štítem, který by po průletu atmosférou motoricky přistál na pevnině.

Od vydání videa se však SpaceX soustředilo hlavně na projekt znovupoužitelnosti prvního stupně, který tvoří zhruba 60 % ceny celé rakety a jeho záchrana je technicky snazší než v případě horního stupně. První reálné pokusy o přistání prvního stupně začaly v září 2013 a po několika explozivních neúspěších došlo prvnímu zdařenému přistání na konci roku 2015 během mise Orbcomm-2.

16. září 2017

SpaceX se pak velmi rychle dostalo do fáze, kdy se z přistání prvních stupňů stala v podstatě rutinní záležitost. Elon Musk tedy opět začal pošilhávat po znovupoužitelnosti horního stupně.

Přistání prvního stupně rakety Falcon po startu zásobovacího letu Dragon CRS-9 ke stanici ISS. Přistání probíhalo na pevninu na mys Canaveral.

Záchrana druhého stupně je však značně komplikovanější než v případě stupně prvního, a proto od ní bylo od vydání videa výše upuštěno. Hlavním problémem je, že druhý stupeň na rozdíl od stupně prvního dosahuje orbitálních rychlostí, a aby se mohl vrátit na Zemi, musí se většiny této získané energie nějak zbavit, jinak nepřežije průchod atmosférou.

Jednou možností je zažehnout motor v opačném směru letu a eliminovat část rychlosti, což však stojí hodně paliva, kterého druhý stupeň v rezervě obecně moc nemá. Efektivnějším způsobem, jak zpomalit, je zabrzdit o atmosféru. To nestojí žádné palivo, ale zase to vytváří obrovské množství tepelné energie, takže stupeň by musel disponovat tepelným štítem, aby neshořel. Ve videu výše je jakýsi štít na druhém stupni vidět. SpaceX má s tepelnými štíty bohaté zkušenosti – jejich loď Dragon disponuje štítem z materiálu PICA-X, takže by teoreticky asi bylo možné druhý stupeň vybavit něčím podobným.

Řekněme tedy, že druhý stupeň přečkal vstup do atmosféry bez úhony díky tepelnému štítu. Co teď? Stupeň se pořád pohybuje velkou rychlostí a potřebuje nějak přistát. Padáky jsou nepřesné, těžké a celkově nepraktické, jelikož se s nimi nedá přistávat na pevnině (došlo by k poničení stupně) a na moři je nepřítelem korozivní mořská voda. Takže se nabízí spíše motorické přistání ve stylu prvního stupně. Snadné, že?

Ne tak docela. Motor Merlin je velice silný a téměř prázdný druhý stupeň je lehký (kolem 5 tun), takže stupeň by po zažehnutí motoru nejen velice rychle zpomalil, což by vedlo k vysokému přetížení, ale po chvíli by se začal zase pohybovat směrem nahoru, pryč od místa přistání. První stupeň raket Falcon má ten samý problém, i když je několikanásobně těžší než druhý stupeň a pro přistání používá jen jeden motor z devíti – při zažehnutí je tah až moc silný a po čase by motor začal stupeň opět vynášet vzhůru. Přistání se tedy musí přesně načasovat, aby zpomalující stupeň dosáhl nulové rychlosti přesně v okamžiku dosednutí na zem. Jedná se o velice náročný manévr, kterého je dosaženo díky pokročilým algoritmům a také schopnosti motoru Merlin snížit či zvýšit tah o několik desítek procent podle potřeby. Takovýto přistávací manévr by byl v případě malého druhého stupně extrémně náročný, ne-li nemožný.

A to není jediný problém. Motor na druhém stupni se od motorů na stupni prvním v mnoha ohledech liší. Je totiž optimalizován pro fungování ve vakuu, zatímco motory prvního stupně jsou navrženy pro let atmosférou. Nejvýraznějším rozdílem je vnější tryska motoru, která je u motoru druhého stupně mnohem větší a zároveň křehčí.

Tryska vakuové varianty motoru Merlin je velká zhruba jako celý normální Merlin.

Při průchodu atmosférou by téměř určitě došlo k roztrhání trysky, ať už vlivem náporu vzduchu nebo při případném zážehu motoru v atmosféře, který by trysku zničil. Přistání pomocí hlavního motoru druhého stupně je tedy nejspíš nerealistické. Ve videu z roku 2011 je však vidět, že už tehdy SpaceX mělo v plánu něco jiného.

Sekundární motory?

Podle tehdejší představy bylo v plánu zasunutí motoru druhého stupně, aby se ochránila křehká tryska při návratu na Zemi. Následně je vidět, že stupeň sice přistane motoricky, ale pomocí nějakých sekundárních motorů nacházejících se okolo motoru Merlin. Možná to mají být motory SuperDraco, které najdete na lodi Crew Dragon, kde plní funkci únikového systému. SuperDraco má tah 73 kN, což by pro potřeby přistání téměř prázdného horního stupně bylo víc než dostatečné.

V případě motorického přistání by tedy SpaceX muselo na druhý stupeň přidat minimálně tepelný štít, dodatečné přistávací motory SuperDraco a nějaký systém ochrany Merlinu (teoreticky by možná stačil jen nějaký snadný způsob, jak před vstupem do atmosféry odhodit velkou trysku). Elon Musk na Twitteru prohlásil, že druhý stupeň „je rozhodně možné dostat zpět jako Dragon, ale otázkou je, kolik přidané hmotnosti to bude vyžadovat“.

Elon Musk @elonmusk @BadAstronomer We can def bring it back like Dragon. Just a question of how much weight we need to add. oblíbit odpovědět

Záchrana druhého stupně je tedy technicky určitě možná, ale každý gram, který SpaceX přidá na druhý stupeň kvůli jeho záchraně, se projeví jako snížení maximální hmotnosti nákladu, který je raketa schopna vynést na oběžnou dráhu. Na druhou stranu, Falcon Heavy má obrovskou maximální nosnost, kterou žádný zákazník nejspíš plně nevyužije, takže velké rezervy by se teoreticky dalo využít pro záchranu druhého stupně.

Falcon 9 Heavy společnosti Space X poprvé úspěšně odstartovala 6. 2. 2018 ve 21:45.

Musk proto v dubnu 2017 řekl, že zvažuje během demonstrační mise Falconu Heavy provést nějaký experiment se záchranou horního stupně. K tomu nakonec nedošlo, ale Muska opakovaně použitelný horní stupeň stále lákal. To potvrdila šéfka SpaceX Gwynne Shotwellová na podzim 2017, když řekla, že SpaceX zkusí v roce 2018 s horním stupněm Falconu 9 měkce přistát do vody. Dodala však, že cílem by bylo především získání cenných dat pro vývoj budoucích raket a opakované použití horního stupně se neplánuje.

V dubnu 2018 však Elon Musk na Twitteru oznámil, že se SpaceX pokusí o návrat horního stupně z orbity pomocí obřího balonu. Jeho výhodou podle Muska je, že dokáže udržet tvar ve všech rychlostech včetně nadzvukové a snižuje balistický koeficient o dva řády. To znamená, že umožňuje výrazné zpomalení jen pomocí aerodynamického odporu. Musk nespecifikoval, jaký balon má přesně na mysli a jak by byl použit, ale spekulovalo se o brzdicím balonu („ballute“), který se používá například pro zpomalování bomb shazovaných z letounů. Takový balon je optimalizován pro velké nadmořské výšky a nadzvukové rychlosti.

Letoun F-111 shazující bomby s brzdicími balony

Elon dodal, že horní stupeň by pak „přistál na skákacím hradě“. Je vám to povědomé? To proto, že SpaceX původně plánovalo s aerodynamickými kryty přistávat na něčem, co Elon nazval skákacím hradem. V dalším tweetu Musk naznačil, že k přistání horního stupně by mohla být použita loď podobná Mr. Stevenovi, který se používal právě pro zachytávání aerodynamických krytů.

Zachycení krytu nosiče firmy SpaceX lodí Ms. Tree

Nic však evidentně nebylo definitivní, protože v listopadu 2018 Musk představil upravený plán, podle kterého by SpaceX upgradovalo horní stupeň Falconu 9 po vzoru tehdy chystané rakety BFR (nyní Starship) a vzniklo by tak jakési „miniBFR“. Tento krok měl urychlit vývoj velkého BFR. Avšak pouhých 10 dnů po oznámení plánu na „miniBFR“, Musk na Twitteru napsal, že SpaceX už neplánuje upgradovat druhý stupeň Falconu 9 v zájmu znovupoužitelnosti a místo toho zrychluje vývoj plnohodnotného BFR, u kterého tehdy nově došlo ke změně designu z uhlíkových kompozitů na nerezovou ocel.

Ať už by byl způsob záchrany horního stupně raket Falcon jakýkoli, jednalo by se o obtížný úkol, který by vyžadoval výrazné modifikace horního stupně. SpaceX nakonec usoudilo, že by to nejspíš nemělo smysl vzhledem k rychlosti vývoje zcela znovupoužitelné rakety Starship a relativně nízké ceně horního stupně (zhruba 20 % ceny celého Falconu 9, u Falconu Heavy ještě méně).

Text byl převzat ze serveru ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde.