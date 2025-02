Nad Českem jsme patrně mohli vidět rozpad části rakety Falcon 9

Kdo se ve středu kolem 4:45 podíval na oblohu, mohl na ní krátce zhlédnout několik hořících objektů, které se posouvaly zhruba směrem ze západu na východ a postupně vyhasínali.

Takovou stopu zpravidla zanechává větší objekt, který vstoupí do atmosféry a postupně se rozpadá. To prakticky vylučuje, že by se jednalo o bolid, což jsou zpravidla malé částečky, které se sice rozzáří, ale netvoří takový hořící „vláček“.

Zbývají tak dvě možnosti, že tento větší objekt byl nějaký malý přirozený objekt, který naše planeta zachytila a následně shořel v atmosféře, nebo se na Zemi vrátil nějaký kus vesmírné smetí vytvořený lidmi.

Právě druhá možnost se zdá více pravděpodobná. Podle německé stanice WDR by to mohl být rozpadající se stupeň rakety Falcon 9 (ID 62878), který společnost SpaceX vypustila 1. února 2025. Původní zprávy sice hovořili o úmyslně sestřeleném americkém satelitu. Později však bylo úřady upřesněno, že to měl být „nekontrolovaný návrat kusu raketového stupně Falcon“.

Podle údajů byl objekt v dostatečné výšce (80 až 100 km), aby nezpůsobil žádnou škodu na Zemi a skončil v Tichém oceánu.

Informaci o rozpadu Falconu 9 nad Evropou by odpovídal i profil letu, který je k vidění například na stránce isstracker.pl a ukazuje rychlé klesání tohoto objektu v posledních dnech.