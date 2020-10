SpaceX se chystá vyslat další posádku do vesmíru v polovině listopadu

Tři astronauti NASA a jeden vyslaný japonskou vesmírnou agenturou JAXA. To je plánovaná posádka Mezinárodní vesmírné stanice, která se jako první dostane do vesmíru v rámci běžné mise provozované společností SpaceX. Předchozí let s dvoučlennou posádkou byl totiž testovací a měl ověřit funkce celého systému.

Původně se plánovalo, že se první standardní let lodí Crew Dragon CRS-21 proběhne v září, později se počítalo s koncem října, ale finální datum bylo potvrzeno až na začátku tohoto týdne. Pokud vše půjde podle plánu, pak by měla mise s označením Crew-1 začít 14. listopadu v 19:49 minut tamního času, u nás to bude v 1:49 v neděli 15. listopadu.

Na tuto minutu je naplánován start rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon, v jejíchž útrobách bude sedět velitel mise Mike Hopkins, pilot Victor Glover a letoví specialisté Shannon Walkerová a Sóiči Noguči. Poslední zmíněný je zkušený japonský astronaut, který letěl do kosmu poprvé již v roce 2005, tehdy ještě raketoplánem Discovery.

Na ISS doplní tříčlennou posádku v sestavě astronautka Kathleen Rubinsová a kosmonauti Sergej Kuď-Svěrčkov a Sergej Ryžikov. Ti na Mezinárodní vesmírnou stanici dorazili v polovině října lodí Sojuz, která využila rychlý tříhodinový letový režim.



Zpoždění kvůli laku

Odklad z konce října na polovinu listopadu přitom proběhl teprve nedávno. Mohl za něj na poslední chvíli zrušený start rakety Falcon 9 se satelitem GPS III pro americké letectvo. To se stalo 2. října a k zastavení odpočítávání došlo pouhé dvě sekundy před odletem. Důvodem bylo předčasné zažehnutí dvou z devíti motorů prvního stupně rakety, což vedlo k automatickému zastavení motorů.

Po odvezení obou motorů do testovací laboratoře se podařilo tuto chybu znovu zopakovat, a díky tomu bylo odhaleno, že byl ucpán pojistný ventil uvnitř plynového generátoru. Toto ucpání přitom způsobil krycí lak. Tento plynový generátor je zařízení uvnitř motoru, které nastartuje a pohání jeho turbíny.

Hans Koenigsmann ze společnosti SpaceX na telekonferenci podle serveru The Verge řekl, že odstranění laku z odvzdušňovacího otvoru umožnilo normální fungování motorů. Po kontrole dalších motorů byly objeveny stejné nedostatky i na dvou pohonných jednotkách, které měly pomoci vynést Crew Dragon. Ty se SpaceX rozhodla vyměnit.

SpaceX ještě před startem mise Crew-1 stihne odbavit dva lety. Ve středu 4. listopadu poletí družice GPS III a o šest dní později se do vesmíru ze základny Vandenberg v Kalifornii vydá satelit Sentinel-6. Ten má pomocí radarového výškoměru rozšířit možnosti měření výšky hladiny moře nejméně do roku 2030.

Pokud tyto lety proběhnou tak, jak byly naplánovány, nic nebude bránit letu první mezinárodní posádky v lodi Crew Dragon k ISS – jedině snad nevypočitatelné počasí. A že počasí dokáže hodně potrápit, jsme mohli zjistit již při testovací misi s posádkou na jaře.