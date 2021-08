Boj o prestiž i peníze dočasně zastavil vývoj lunárního modulu SpaceX

Lunární modul, který měl kolem roku 2024 přistát na Měsíci s posádkou, se stal předmětem dalšího sporu mezi společností Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose a SpaceX, za kterou stojí další z nejbohatších lidí planety Elon Musk.

Nejde o nic menšího než o to, zda Agentura pro letectví a vesmír (NASA) rozhodla správně, když kontrakt na vývoj dopravního prostředku pro dopravu lidí na Měsíc v ceně asi 2,9 miliard dolarů přiřkla právě společnosti SpaceX a další konkurenty nepodpořila.

Blue Originu se toto rozhodnutí nelíbí. Již dříve podala stížnost k Americkému vládnímu kontrolnímu úřadu (Government Accountability Office, GAO), což je obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu. Stížnost Blue Originu měla padesát stránek (PDF) a mimo jiné se v ní psalo, že během procesu přípravy a předkládání návrhů NASA naznačila převažující záměr udělit dvě zakázky, ale udělila jen jednu.

GAO však rozhodl, že k žádnému pochybení nedošlo a rozhodnutí o výběru této SpaceX je platné. NASA si tak mohla vybrat více, jednoho nebo žádného vítěze tendru. Je třeba dodat, že Blue Origin podala stížnost spolu s třetím zájemcem, kterým byla firma Dynetics.

Blue Origin se však rozhodla v boji proti svému vyřazení z miliardové zakázky pokračovat a napadnout rozhodnutí u federálního soudu. Stejně jako u předchozí stížnosti NASA musel nechat vývoj modulu pozastavit. Mezitím však stihla vyplatit na další vývoj u SpaceX 300 milionů dolarů. Soudní stání se má odehrát 14. října s tím, že do 1. listopadu se očekává rozhodnutí, a práce na projektu by pak mohly pokračovat.

Zapadající Blue Moon

Vše začalo loni, když NASA všechny tři výše zmíněné firmy oslovila s nabídkou na zahájení prací na vývoji lunárního modulu. Každá z firem přitom dostala různě vysokou pobídku. V celkovém součtu se tohoto výběrového řízení v rámci programu Human Landing Systems (HLS) rozhodla NASA udělit pobídky ve výši 967 milionů dolarů.

Právě Blue Origin chtěla být v boji o kontrakt pro let k Měsíci jedním z hlavních konkurentů. V květnu 2019 tak Jeff Bezos představil svou vizi letů do vesmíru prostřednictvím své společnosti Blue Origin a také plány na přistání na Měsíci s označením „Blue Moon“. V jeho rámci vznikl takzvaný národní tým, jehož členy se staly firmy Lockheed Martin, Northrop Grumman a Drape. Tato skupina získala v dubnu 2020 v rámci zmíněného výběrového řízení celkem 579 milionů USD (12,5 miliardy korun) na vývoj přistávacího systému pro člověka.

Po necelém roce pak organizace vyhodnotila výsledky a vybrala nejlevnějšího dodavatele, kterým byla společnost SpaceX.

HLS je součástí programu Artemis, který zahrnuje celou cestu astronautů ze Země na Měsíc a zpět. První let se měl uskutečnit v roce 2024, ale vzhledem k současným problémům se může tento termín ještě posouvat.



Je také otázkou, co by se stalo, pokud by firma Blue Origin se žalobou na SpaceX uspěla. Podle serveru CNBC ji po ztrátě kontraktu začali opouštět někteří klíčoví inženýři, z nichž někteří již přešli ke konkurenci. Firma přitom během posledních dvou let nabrala asi 1 500 zaměstnanců.

Pro Blue Origin to není první spor se SpaceX, ve kterém je „zapletená“ NASA. Podobně si stěžovala na rozhodnutí o užívání slavné odpalovací rampy LC-39A. SpaceX chtělo rampu využívat exkluzivně, zatímco Blue Origin navrhovala vybudování kosmického přístavu, který by sdílelo více firem. I zde rozhodoval GAO, který 12. prosince 2013 protest Blue Originu zamítl.