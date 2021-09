Do vesmíru poprvé míří amatérská posádka. Loď bude mít speciální kopuli

V noci ze středy na čtvrtek je plánován start mise Inspiration4, která má společnosti SpaceX otevřít dveře k dlouhodobé vesmírné turistice. Tedy takové, kdy se amatérská posádka nepodívá do kosmu jen na skok, ale stráví tam několik dní. Konkrétně celý let potrvá přibližně tři dny, které posádka stráví na oběžné dráze kolem Země v prostředí mikrogravitace ve výšce kolem 575 km nad zemským povrchem.

Vývoz Falconu 9 na rampu LC-39A před misí Inspiration4.

V rámci předstartovních příprav v pondělí 13. září absolvovala raketa Falcon 9 statický zážeh a ve stejný den posádka provedla generálku předstartovních příprav, která zahrnovala oblékání skafandrů, odvoz posádky na rampu v elektromobilech Tesla Model X a také nástup do Crew Dragonu, který v té době už stál na rampě ve vertikální poloze. Zajímavostí je, že oblékání skafandrů probíhá v novém zařízení SpaceX u rampy LC-39A namísto vzdálenější budovy NASA, kde se před startem oblékají profesionální astronauti před cestou na ISS.



Start mise Inspiration4 se uskuteční z rampy LC-39A v Kennedyho vesmírném středisku 16. září 2021 v 02:02 SELČ. Startovní okno bude pětihodinové, takže přesný čas startu ještě může být posunut kvůli počasí nebo technickým problémům. Pro kosmický let bude využita loď Crew Dragon C207.2 „Resilience”, kterou v minulosti již použila posádka mise Crew-1. Loď se vrátila na Zemi letos v květnu a bude tedy startovat znovu, pouhé čtyři měsíce po návratu. Půjde o rekordně rychlé znovupoužití Dragonu v historii. Na oběžnou dráhu bude kosmická loď vynesena Falconem 9 s prvním stupněm B1062.3, který již v minulosti letěl dvakrát do vesmíru s družicemi GPS.

Crew Dragon Resilience na rampě LC-39A před misí Inspiration4

Po startu posádka zamíří na nízkou oběžnou dráhu s apogeem ve výšce 575 km a sklonem dráhy 51,6 °. Tento plán původně vypadal jinak. Cílem byla oběžná dráha v nižší výšce, než kde obíhá Mezinárodní kosmická stanice ISS (cca 400 km). Na žádost Jareda Isaacmana byl tento plán přepracován. Přál si totiž, aby současná mise zamířila symbolicky o něco výš. Tomuto přání bylo nakonec vyhověno.

Tím se zároveň posune hranice použitelnosti kosmické lodi Crew Dragon, což je přínosný test pro SpaceX, jelikož chystaná turistická mise Space Adventures má zamířit ještě mnohem výše.



Posádka stráví na oběžné dráze přibližně tři dny, přičemž maximální doba, kterou zde loď může pobývat, je přibližně týden. Na oběžné dráze se posádka bude věnovat řadě biologických testů a zároveň budou monitorovány životní funkce všech členů pomocí biomedicínských pásů. Spát bude posádka v sedadlech.



Zajímavý bude i náklad, který se spolu s posádkou dostane na oběžnou dráhu. Asi nejhmotnější položkou v něm bude 30 kg chmele, ze kterého po návratu uvaří pivovar Samuel Adams pivo. Majitel pivovaru sám již přispěl na nemocniční fond částkou 100 000 dolarů. Na oběžnou dráhu se vydá i NFT verze dosud nevydaného vystoupení kapely Kings of Leon s písní Time in Disguise. Každý ze čtyř členů posádky bude mít při misi hodinky Pilot’s Watch Chronograph, které půjdou po přistání do aukce. Chris Sembroski si s sebou poveze ukulele, na které bude na oběžné dráze hrát. Na misi poletí i řada uměleckých děl, včetně jednoho, které už v minulosti zavítalo také na dno Mariánského příkopu. Podrobnější seznam nákladu je pak pro zájemce k dispozici na tomto odkazu.

Crew Dragon je vybaven záchrannými motory SuperDraco, které dokážou dostat posádku do bezpečí v případě selhání rakety na rampě nebo během letu. Díky tomu, že tato mise nebude mířit k Mezinárodní kosmické stanici, nebude potřeba, aby loď byla vybavena dokovacím mechanismem, a místo něj tedy bude pod odklápěcí aerodynamickou špičkou umístěna průhledná kupole z tří vrstev organického skla. Díky tomu budou mít všichni dokonalý a unikátní výhled po svém okolí.

Pod kupolí

O tom, že Crew Dragon Resilience bude pro tuto misi vybaven „skleněnou kupolí“, jsme se poprvé dozvěděli letos na jaře, když SpaceX zveřejnilo počítačový render podoby lodi pro Inspiration4. Velitel mise Jared Isaacman prozradil, že tehdy byla kupole pouhým nápadem na papíře, ale jeho realizace včetně analýz a výroby zabrala pouhých 6 měsíců.

Půjde o největší jednolité okno, které kdy bylo použito ve vesmíru, a SpaceX tak v tomto ohledu překoná suborbitální loď New Shepard společnosti Blue Origin. Kupole v Dragonu je dokonce dost velká pro dva lidi najednou.

SpaceX kupoli označuje jako skleněnou, ale Elon Musk potvrdil, že jde ve skutečnosti o akrylátové sklo neboli plexisklo. Kupole je během startu skryta pod aerodynamickou špičkou, která je po dosažení oběžné dráhy odklopena.

U normálních Dragonů se pod špičkou nachází dokovací port, čtveřice manévrovacích trysek Draco a také zařízení, které dokáže navigovat prostřednictvím sledování pozice hvězd.

Vnitřní prostor lodi pak od kupole dělí ještě standardní poklop, který je přítomen i na ostatních variantách Dragonu. Jared Isaacman také naznačil, že Dragon možná bude vybaven externí kamerou, která tak během letu nabídne záběry na lidi v kupoli se Zemí v pozadí. Spekuluje se, že kamera by mohla být umístěna uvnitř odklopitelné špičky.

Poslední zajímavostí pak je to, že kupole se nachází ve stejné části Dragonu jako toaleta, což má určité výhody. Velitel mise Jared Isaacman popsal, jak to bude fungovat: „Moc soukromí (při používání toalety, pozn. red.) nemáte. Ale je k dispozici takový závěs, který zakryje horní část lodi, takže se můžete od ostatních oddělit. A jelikož tam je i ta kupole, lidé budou mít během používání toalety opravdu úžasný výhled.“

Splněný sen rekordmana v nejrychlejším obletu planety Země

Psal se únor roku 2021, když jsme se poprvé doslechli o tom, že se do vesmíru chystá čtveřice soukromých osob a svou cestu uskuteční v rámci mise Inspiration4. Od té doby uběhlo pouhých 7 měsíců a tito lidé za několik dní nastoupí na palubu kosmické lodi Crew Dragon a vydají se na svou pouť do vesmíru.



Celá mise Inspiration4 vznikla z iniciativy Jareda Isaacmana, 38letého amerického podnikatele, který bude zároveň velitelem celé posádky, jenž počátkem letošního roku oznámil celému světu, že plánuje podniknout cestu do vesmíru, a tímto svým krokem chtěl inspirovat další lidi a podpořit dobrou věc. Hlavním cílem, který si vytyčil, je vybrat a darovat 200 milionů dolarů výzkumné nemocnici St. Jude Children’s Hospital v Tennessee. Mimochodem, první polovinu této částky věnoval Isaacman sám, přibližně do poloviny srpna bylo vybráno dalších 29,2 milionů dolarů a sbírka nadále pokračuje.

Isaacman by si tímto letem také splnil svůj dlouholetý sen dostat se do vesmíru. Ano, v dětství si každý z nás dozajista vysnil leccos, on však na splnění svého snu začal pracovat už ve svých 21 letech, když se začal učit pilotovat stroje těžší vzduchu. Jared nalétal do dnešních dnů na různých typech letadel více než 6 000 hodin. Navíc je majitelem firmy Draken, která vlastní největší soukromou sbírku proudových stíhacích letadel na světě. Tato společnost si vydělává tím, že trénuje piloty americké armády. Jared se dvěma dalšími společníky také dosáhl v roce 2009 v letadle Cessna Citation Jet rekordu v kategorii nejrychlejšího obletu planety Země.

Zdravotník, pilot a specialista

Isaacman se samozřejmě nechtěl vydat do vesmíru sám a rozhodl se proto vybrat své spolucestující poměrně netradičními způsoby. Výběr prvního člena posádky provedl spolu s nemocnicí St. Jude. Jared si totiž přál do svého týmu zdravotníka, který by zároveň byl bývalým pacientem, který překonal rakovinu. Vedením nemocnice mu byla doporučena mladá sestřička Hayley Arceneaux. Její životní příběh začal velmi neradostně. Když jí v roce 2002 bylo deset let, měla černý pás v taekwondu. Její maminka si však všimla boule na jejím levém koleni a rozhodla se s dcerou zajít do nemocnice. Zde se dozvěděly smutnou zprávu, že se jedná o rakovinný nádor.

Naštěstí pro Hayley se ukázalo, že se nádor nerozšířil do dalších částí jejího těla. Desetiletá Hayley tedy podstoupila chemoterapii a některé části její levé nohy byly nahrazeny titanem. Poté samozřejmě absolvovala i fyzickou rekonvalescenci. Už tehdy pomáhala nemocnici St. Jude, která ji uzdravila, získávat finanční prostředky. A rok po této události vyslovila přání, že by ráda v této nemocnici jednou pracovala jako sestřička. To se jí splnilo minulý rok, když byla do této nemocnice přijata. V nemocnici pracuje s dětmi, které mají leukémii či lymfom.

Hayley původně plánovala, že v roce 2021 navštíví všech sedm kontinentů naší planety. Jejím přáním bylo uskutečnit tuto cestu předtím, než letos v prosinci oslaví 30. narozeniny. Již dnes se dá říct, že toto její přání zůstane nesplněné, protože místo něj podnikne úžasnou cestu na oběžnou dráhu naší Země.

Pilotem mise Inspiration4 bude 51letá americká profesorka geologie Sian Proctor. S výjimkou velitele Jareda Isaacmana je asi nejvhodnější adeptkou pro účast na misi Inspiration4. Narodila se přibližně 9 měsíců po přistání Apolla 11 na Měsíci a jak sama dodává, patrně byla dítětem, které vzešlo z oslavy tohoto historického momentu.

Má za sebou také úctyhodnou kariéru, je profesorkou geologie a planetárních věd na South Mountain Community College, a během svého života se účastnila několika analogových simulací kosmických letů, včetně čtyřměsíční Mise Mars, kterou financovala NASA. Je také držitelkou pilotní licence. Zkusila se celkem třikrát přihlásit do oddílu astronautů NASA. Poprvé se tak stalo v roce 2009, kdy se dostala až mezi 47 finalistů, ale nakonec nebyla vybrána.

Zkusila ještě další dvě výběrová kola, ale výsledek byl horší. Do posledního výběru už proto přihlášku neposlala. Je velmi zajímavé, že se i tak podívá do vesmíru dříve než jedna vybraná členka oddílu NASA z roku 2009 Jeanette Epps.

Posledním členem posádky a specialistou mise je Christopher Sembroski, který se mezi posádku dostal menší náhodou. Po výzvě Jareda Isaacmana přispěl se svým bývalým spolužákem 50 dolary na účet nemocnice St. Jude. Když posléze probíhalo losování ze všech dárců, kteří nemocnici přispěli, on sám vylosován nebyl. Tím šťastlivcem byl původně jeho spolužák, který se však rozhodl tuto životní šanci z osobních důvodů nevyužít a sdělil své rozhodnutí Jaredovi s tím, že by rád letenku věnoval svému kamarádovi Chrisi Sembroskimu. Naštěstí pro Chrise Jared souhlasil.

I pro Chrise Sembroskiho je mise Inspiration4 splněním životního snu. Ať už se podíváme na jeho studijní obor, kterým byla aeronautika, či koníčky, kdy věnoval svůj volný čas společnosti ProSpace zabývající se propagací a obhajobou letů do vesmíru. I při službě v armádě bylo zřejmé, že údržba raket Minuteman III pro něj není jen obyčejnou povinností. V současné době je Chris Sembroski zaměstnán u firmy Lockheed Martin jako datový inženýr, a tak nějak se nabízí otázka, jak změní tento kosmický let jeho postavení ve firmě.

Každý člen posádky bude mít během letu své vlastní úkoly a pravomoci. Jared Isaacman bude jako velitel letu zodpovědný za komunikaci s pozemními kontrolory a bude dohlížet na všechny operace kosmické lodi. Sian Proctor bude během kosmické mise pilotem. Jejím úkolem bude provádět pokyny, které Jared vydá, a musí být schopna převzít i Jaredovu úlohu v případě, že on bude zaneprázdněn nebo by došlo k nepředvídatelným okolnostem.

Chris Sembroski bude na palubě ve funkci specialisty pro náklad. Bude dohlížet na provádění experimentů a také bude umisťovat vybavení na jejich místo v lodi. Rozhodně nejde o žádnou bezvýznamnost. Pokud se na jedné straně kabiny vypustí voda, bude nutno zajistit rovnováhu přerozdělením zbylého vybavení. Před návratem lodi na Zemi je totiž nutno znovu ustavit v lodi rovnováhu. Hayley Arceneaux jako palubní zdravotník bude provádět některé experimenty, monitorovat zdravotní stav posádky a odebírat vzorky krve.

