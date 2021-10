SpaceX vyšle do vesmíru pátou posádku a použitou aerodynamickou špičku

Čtyřčlenná posádka bude dopravena na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS), kde stráví přibližně 6 měsíců a poté se vrátí zpět na Zemi. Crew Dragon pro tuto misi už dostal jméno a obsahuje několik úprav a vylepšení.

Posádka Crew-3 před svým Dragonem Endurance

Mise Crew-3, jak název napovídá, je už třetí z ostrých pilotovaných misí Crew Dragonu, v jejichž rámci jsou profesionální astronauti pravidelně dopravováni na ISS na dlouhodobé expedice. Velitelem mise Crew-3 je astronaut NASA Raja Chari, který poletí do vesmíru poprvé. Pilotem je Thomas Marshburn (NASA), který byl ve vesmíru již dvakrát. Prvním specialistou mise je německý astronaut ESA Matthias Maurer, pro kterého bude tento let premiérou. Bude to teprve druhý Evropan, který poletí v lodi Crew Dragon. Druhým specialistou mise Crew-3 je americká astronautka NASA Kayla Barron, která rovněž poletí do vesmíru poprvé.

SpaceX zaskočí za konkurenční Boeing

Původní plán byl, že Crew Dragon společnosti SpaceX bude tyto pravidelné mise na ISS provádět jen jednou ročně, jelikož se měl střídat s lodí Starliner společnosti Boeing. Starliner však potkala řada problémů ve vývoji a testování, a tak dopraví svou první posádku na oběžnou dráhu nejdříve koncem příštího roku. A teprve několik měsíců poté můžou začít ostré mise pro NASA.

Loď Starliner na raketě Atlas V po odpojení prvního stupně

Doprava astronautů na ISS tedy bude ještě dlouho spočívat pouze na bedrech SpaceX, což mimochodem znamená, že firma Elona Muska vyčerpá prvotní kontrakt s NASA na provedení šesti misí o dost dříve, než se původně plánovalo. Mise Crew-6 se momentálně chystá na únor 2023, tedy na zhruba stejnou dobu, kdy by mohl být Starliner konečně připraven na svou první ostrou misi. SpaceX tedy možná ve výsledku stihne provést všech šest nasmlouvaných misí ještě předtím, než Starliner odstartuje na svou první.

Zatím není jasné, jak přesně NASA pojme další fázi kontraktů pro dopravu svých astronautů na ISS, ale agentura aktuálně vyzvala všechny firmy, které se chtějí ucházet o tyto budoucí kontrakty, aby jí zaslaly informace o svých možnostech, schopnostech a harmonogramech. NASA má zájem jak o již certifikované systémy (tedy Crew Dragon a Starliner), tak i teprve vyvíjené lodě, které by mohly být připravené do roku 2027.

Raketoplán Dream Chaser společnosti Sierra Nevada Corporation

Lze očekávat, že kromě SpaceX a Boeingu projeví zájem například společnost Sierra Nevada se svým raketoplánem Dream Chaser. Ten je momentálně vyvíjen pro zásobování ISS, ale firma se s tímto systémem už v minulosti účastnila výběrového řízení o vývoj pilotovaných lodí pro NASA, které nakonec vyhrály SpaceX a Boeing.



Nová loď pro posádku

Vraťme se k aktuální misi Crew-3, jejíž start je plánován na 31. října 07:21 SEČ z rampy LC-39A ve floridském Kennedyho kosmickém středisku. Nosná raketa Falcon 9 bude tvořena již použitým prvním stupněm B1067.2, který už má za sebou zásobovací misi CRS-22. Loď Crew Dragon bude oproti tomu nově vyrobený exemplář se sériovým číslem C210, který se posádka Crew-3 rozhodla pojmenovat Endurance („Vytrvalost“). Loď se tak přidává k předchozím lodím Endeavour a Resilience.



NASA uspořádala 6. října předstartovní konferenci, při které zástupci agentury i SpaceX prozradili několik novinek.

Nejzajímavější byly podrobnosti o úpravách, které byly na Crew Dragonu provedeny na základě poznatků z dosavadních misí této lodi. Například během návratu z mise Crew-1 prý došlo k mírnému poškození brzdícího padáku následkem zásahu nežádoucím objektem („debris strike“). Padáky však přesto fungovaly správně. Pro Crew-3 proto bylo zavedeno dodatečné čištění, aby se snížila šance přítomnosti nežádoucích objektů. Další změny zahrnují softwarové úpravy kvůli snížení dopadů záření na komunikaci, mírně vylepšené dokovací procedury kvůli snížení rušení ze strany hardwaru na ISS, zlepšení výkonu počítače během návratu do atmosféry a návrat ke staršímu návrhu těsnění pohonného systému, jelikož fungoval lépe než ten novější.

Provádění podobných změn je normální. Například po první testovací misi Crew Dragonu byly provedeny úpravy tepelného štítu a další vylepšení. NASA a SpaceX také získaly cenná data během třídenní turistické mise Inspiration4. Například NASA dostala možnost zhodnotit fungování systému podpory života během dosud nejdelšího pobytu posádky v Crew Dragonu. Jedním z poznatků bylo to, že není potřeba tak často měnit lithium v systému pro odstraňování oxidu uhličitého z kabiny.

Během mise Inspiration4 navíc Crew Dragon obíhal v dosud největší výšce, což přineslo nová data ohledně vlivu mikrometeoroidů a také fungování tepelného štítu při návratu z takové výšky. NASA dále při všech misích analyzuje data ohledně fungování padáků. Na základě poznatků z mise Inspiration4 bylo například mírně upraveno šití na části lan padáků (riser sleeve). Během této mise byl také objeven problém s odpadním systémem v Crew Dragonu. Loď Endurance už bude obsahovat nápravu, ale loď Endeavour už byla v době tohoto zjištění na ISS. Během listopadového návratu Crew-2 z ISS proto posádka omezí používání toalety.

Výměna bloku PICA-X na tepelném štítu klasické nákladní lodi Dragon 1

Sarah Walker, ředitelka misí Dragonu ve SpaceX, během konference navíc odpověděla na dotaz autora ohledně znovupoužitelnosti tepelného štítu na Dragonu. Už dříve jsme se dozvěděli, že na misi CRS-22 letěl již použitý tepelný štít z mise DM-2, ale zástupkyně SpaceX nyní poskytla více podrobností. Vysvětlila, že štít se skládá ze dvou částí – laminátové skořápky (backshell) a dlaždic z ablativního materiálu PICA-X. Na misi CRS-22 byla znovu použita pouze ta laminátová část. SpaceX však nadále zkoumá možnosti opakovaného použití tepelného štítu.

Další zajímavostí je, že loď Endurance pro misi Crew-3 není zcela nová, neboť poprvé obsahuje již použitou aerodynamickou špičku. Tato část lodi se odklápí po oddělení Dragonu od rakety, čímž se odhalí dokovací port, dodatečné trysky Draco a zařízení pro sledování polohy hvězd kvůli navigaci. Nebylo upřesněno, z kterého Dragonu tato konkrétní špička pochází.



Dvě lodě Dragon ve výrobě

Crew Dragon Endurance ale není poslední nová loď, kterou SpaceX vyrobí. Ve výrobě jsou momentálně dva další Dragony, z nichž jeden bude hotový na jaře 2022 a poletí na příští pilotované misi Crew-4. Druhý vyráběný Dragon je nákladní varianta pro zásobovací mise CRS a má být také hotový začátkem příštího roku. SpaceX tak bude mít začátkem příštího roku k dispozici celkem čtyři Crew Dragony a tři nákladní Dragony.

Zatím však není jasné, kolik dalších Dragonů plánuje SpaceX vyrobit. Každý kus má být schopen alespoň pěti misí, takže je teoreticky možné, že v dohledné době nebude potřeba vyrobit žádné další Dragony, jelikož ty stávající budou postačovat pro obsloužení všech plánovaných misí.



Co se týče dalších chystaných misí pilotovaného Crew Dragonu, po misi Crew-3 přijde na řadu turistická mise Ax-1. Tu organizuje společnost Axiom Space a čtyřčlenná posádka při ní zhruba na týden navštíví Mezinárodní kosmickou stanici. Mise je plánována na konec února 2022 a poletí při ní Crew Dragon Resilience, který před pár týdny absolvoval misi Inspiration4. Bude to pro něj už třetí mise.

V dubnu 2022 pak bude následovat mise Crew-4 s nově vyrobenou lodí a dalšími čtyřmi profesionálními astronauty, kteří na ISS stráví 6 měsíců.



Na podzim 2022 jsou pak plánovány také mise Crew-5 a Ax-2. První jmenovaná by mohla být zajímavá tím, že by mohla poprvé mít na palubě ruského kosmonauta. NASA totiž usiluje o výměnný systém, kdy by na každé americké misi létal jeden Rus a výměnou za to by na každém ruském Sojuzu létal jeden astronaut NASA/ESA/JAXA.

Je totiž pak možné snadněji zajistit neustálou přítomnost alespoň jednoho astronauta v americké části ISS i v případě situace, kdy například bude mít některá z amerických kosmických lodí nehodu a nebude moci nějakou dobu létat. Na rok 2022 byla původně plánována ještě turistická mise společnosti Space Adventures, při které by Crew Dragon dosáhl dosud nejvyšší orbity. Tato mise však byla nedávno zrušena, jelikož vypršela smlouva se společností SpaceX.



Článek vznikl pro server ElonX.cz. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde.