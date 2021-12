Proč strašil Elon Musk bankrotem SpaceX? Mohou za to motory

Od zveřejnění Muskova e-mailu už však uplynul nějaký čas, prach se stihl usadit a ukazuje se, že situace nakonec možná není až tak kritická, jak Elon naznačoval. V čem je tedy přesně problém a co bylo účelem tohoto poplašného mailu?

Dopis Elona Muska zaměstnancům Krize výroby raptorů je bohužel mnohem horší, než se zdálo před několika týdny. Po odchodu předchozího managementu jsme objevili mnohem závažnější problémy, než jsme očekávali. To nelze nijak zlehčovat. Tento víkend jsem si chtěl vzít volno, což by byl můj první volný víkend po dlouhé době, ale místo toho budu celou noc a celý víkend na výrobní lince pro raptory. Pokud nemáte kritické rodinné záležitosti nebo pokud se nemůžete fyzicky vrátit do Hawthorne, potřebujeme všechny v továrně, abychom se mohli dostat ze situace, která je upřímně katastrofická. Pokud se nám nepodaří vyrobit dostatek spolehlivých raptorů, pro SpaceX to znamená, že nemůžeme létat se Starshipem, což potažmo znamená, že nemůžeme vynést Starlink V2 (Falcon nemá pro satelity V2 potřebný prostor ani nosnost). Satelity V1 jsou samy o sobě finančně slabé, zatímco V2 jsou silné. Kromě toho usilujeme o navýšení výroby terminálů na několik milionů kusů ročně, což si vyžádá obrovský kapitál (za předpokladu, že družice V2 budou na oběžné dráze, aby pokryly poptávku po potřebné přenosové kapacitě). Jinak budou tyto terminály k ničemu. Znamená to, že nám hrozí skutečný bankrot, pokud se nám nepodaří v příštím roce dosáhnout frekvence letů Starshipu alespoň jednou za dva týdny. Díky,

Zpráva na první pohled působí docela děsivě, ale je potřeba se zamyslet nad jejím kontextem. Elon Musk e-mail poslal v pátek 26. listopadu, tedy den po Díkůvzdání, což je v USA velký svátek. Lidé jej obvykle tráví se svými rodinami, dopřávají si prodloužený víkend, berou si volno apod. Není tajemstvím, že Musk je tak trochu otrokář a rozhodně se nespokojí s tím, když jeho zaměstnanci budou pracovat tradičních 40 hodin týdně. Primárním účelem e-mailu tedy bylo namotivovat zaměstnance k rychlému návratu do práce po svátku Díkůvzdání, ideálně hned během víkendu, který jistě řada pracovníků plánovala trávit doma s rodinou.

Elon Musk tedy potřeboval tak trochu vykouzlit nějakou pořádnou krizi, která by ospravedlnila tuto jistě nepopulární výzvu. Zmínka o tom, že sám Musk zrušil svoje plánované volno kvůli řešení této krize, je už jen třešničkou na dortu. Zdroje uvnitř SpaceX potvrzují, že sami zaměstnanci mail převážně vnímali jako něco, co je mělo motivovat k návratu do práce, a rozhodně si nemyslí, že by SpaceX bylo na pokraji bankrotu.

To ale samozřejmě neznamená, že neexistují problémy s výrobou raptorů, o kterých Musk ve zprávě mluví. Šéf SpaceX bohužel nezachází do detailů, ale nabízí se několik možností. SpaceX potřebuje vyrábět raptory rychle, levně a spolehlivě. Tyto tři věci jsou vzájemně propojené a je extrémně obtížné dosáhnout vysoké rychlosti výroby, která je zároveň levná a kvalitní. Právě s tím SpaceX nejspíš aktuálně zápolí a Musk je nespokojen s celkovým pokrokem. To se projevilo nedávným vyhazovem šéfa týmu vývoje motorů, jenž možná před Elonem zatajoval problémy, které nyní vyplouvají na povrch.

Listopadový e-mail lze interpretovat mnoha způsoby. Někteří ho berou jako potvrzení toho, že SpaceX je domeček z karet, který se brzy sesype, nebo že Raptor zcela nesplnil očekávání a je to nepoužitelný zmetek. Starship tudíž ještě dlouho nepoletí a Raptor je tak špatný, že Musk už radši plánuje úplně jiný motor. Každý ať si věří, čemu chce, ale konkrétně Elon Musk na Twitteru potvrdil správnost následující interpretace od Everyday Astronauta, která je o dost méně dramatická: „Chápu to tak, že ten problém s výrobou raptorů znamená, že Starship, Starlink a další věci, které jsou závislé na Starshipu, představují obrovské investice. Takže dokud Starship nebude létat pravidelně, hrozí potenciální problémy s cashflow, přičemž výroba raptorů představuje úzké hrdlo a tudíž největší riziko.“

Jinými slovy, vývoj a testování Starshipu a budování megakonstelace Starlink spolkne miliardy dolarů. A aby se tato velká investice mohla začít splácet a nést ovoce, je potřeba, aby se Starship co nejdříve dostala do stavu, kdy bude schopná pravidelně vynášet náklady na oběžnou dráhu. Starty Starshipu totiž mají být výrazně levnější než současné falcony, ale přitom umožní vynášet například násobně více družic Starlink najednou. Úspěch Starshipu tedy má potenciál přinést SpaceX velké dlouhodobé úspory. Pro každý orbitální start Starshipu je však potřeba vyrobit přes 30 motorů Raptor, a tím se dostáváme k jádru pudla.

Než může Starship začít levně vynášet stovky družic Starlink najednou, musí úspěšně projít několika testovacími lety. A momentálně to vypadá, že někdy na začátku příštího roku bude vše připraveno na první orbitální test Starshipu.

Statický zážeh všech motorů na Starship S20

Loď S20 už byla otestována v listopadu, zkoušky nosiče Super Heavy B4 jsou na spadnutí a orbitální rampa a související infrastruktura je téměř hotová. Elon Musk zároveň očekává, že úřad FAA na konci prosince rozhodne ve prospěch SpaceX a firmě udělí povolení k provádění těchto orbitálních testů ve Starbase. Musk přitom doufá, že příští rok by mohlo proběhnout až 12 testovacích letů. Jenže problém je v tom, že výroba raptorů zdaleka nedosahuje takové rychlosti, jakou SpaceX potřebuje, aby vůbec mohlo tolik testů provést.

Nadhodnocené plány?

Výroba a testování Raptoru se rozjely v lednu 2019 a Elon Musk už v květnu téhož roku mluvil o tom, že SpaceX se zaměřuje na zrychlení výroby raptorů. Cílem tehdy bylo dosáhnout rychlosti jednoho dokončeného motoru každé tři dny během léta 2019.

Toho se ale ani zdaleka nepodařilo dosáhnout. V listopadu 2019 pak Musk uvedl, že rychlosti jednoho dokončeného motoru denně bude dosaženo někdy během roku 2020. To se však také nestihlo, neboť za prvních 16 měsíců výroby bylo dokončeno jen 26 raptorů.

V červnu 2020 SpaceX vyrobilo 30. raptor, v srpnu 2020 se chystalo testování 40. exempláře a v říjnu 2020 byl vyroben 50. kus. V dubnu 2021 pak společnost SpaceX uvedla, že od ledna 2020 vyrobila a otestovala přes 60 raptorů. To jsou necelé čtyři raptory měsíčně. Elon Musk pak v květnu 2021 prozradil, že SpaceX se blíží rychlosti jednoho dokončeného raptoru za každých 48 hodin. Zatím poslední oficiální informace ohledně výroby přišla v červenci 2021, kdy firma vyrobila 100. raptor.

To znamená, že od dubna do července letošního roku SpaceX vyrobilo 40 raptorů, což je v průměru přibližně jeden motor každé tři dny. Kolik raptorů bylo vyrobeno v druhé polovině roku, nevíme, ale asi by to stejně nebylo úplně vypovídající. Aktuálně se totiž zavádí vylepšený Raptor 2 a zároveň zatím není hotová továrna v McGregoru, kde se bude tato nová generace motoru vyrábět ve velkém.

Vertikální test motoru Raptor SN18 v McGregoru

Podstatné však je, že navyšování výrobní kadence se prozatím nedařilo zdaleka tak rychle, jak si Musk představoval. Ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že i současná úroveň výroby Raptoru je úctyhodná a v oboru nemá obdoby. Nikdo jiný na světě nevyrábí tak výkonné a složité motory takovou rychlostí. Nejblíž je asi společnost Rocket Lab, která v roce 2020 plánovala vyrobit 200 motorů Rutherford pro své rakety Electron. Ale to je dost jednoduchý motor se skoro 100× nižším tahem než Raptor a zlomkovou velikostí.

Velká spotřeba raptorů

Různé motory Raptor pro první orbitální start Starship a Super Heavy.

Na co ale vlastně SpaceX potřebuje hodně raptorů, když jde o znovupoužitelný motor pro zcela znovupoužitelnou raketu? Problém je v tom, že každý z několika prvních orbitálních testů spolkne celkem 35 raptorů, které navíc nebudou zachráněny. Minimálně u první mise totiž není vůbec v plánu přistání nosiče (29 raptorů) ani lodi (6 raptorů).

U druhé mise už chce Elon Musk zkusit zachytit přistávající nosič Super Heavy B5 pomocí Mechazilly na rampě, ale bůh ví, jestli k pokusu opravdu dojde už při tomto startu nebo až později. Navíc sám Musk v minulosti přiznal, že je dost velká pravděpodobnost, že prvních několik pokusů o zachycení rakety skončí nezdarem. A chytání přistávajících lodí Starship nejspíš přijde ještě později, a to pouze za předpokladu, že SpaceX vůbec dokáže lodě dostávat z orbity v jednom kuse.

To rozhodně není zaručené, jelikož funkčnost tepelného štítu, který má Starship ochránit při žhavém návratu do atmosféry, zatím nebyla otestována v praxi. To znamená, že minimálně do doby, než SpaceX dokáže zachraňovat aspoň nosiče Super Heavy, každý testovací start bude představovat ztrátu minimálně 35 raptorů.

Tři motory Raptor nainstalované na texaském prototypu lodi Starship

Prototypy Starship S20 a Super Heavy B4 mají všechny své raptory už nějakou dobu nainstalované, ale pokud SpaceX dostatečně rychle nenavýší výrobní kadenci motorů, někdy v průběhu příštího roku by mohla nastat situace, kdy bude všechno připravené na další testovací let Starship, ale bude se muset čekat na dodání raptorů. A nejspíš právě tomu se chce Elon Musk vyhnout, a proto v listopadovém mailu bije na poplach. Zdržení testovacích misí Starship kvůli raptorům by totiž vedlo ke zdržení nasazení této nové rakety do skutečného provozu, což by mělo za následek odklad levných startů s družicemi Starlink, a tím pádem zbytečné náklady navíc.

Avšak Muskovo tvrzení, že druhou generaci družic Starlink není možné vynášet raketami Falcon, je nejspíš trochu přehnané. Ano, budoucí družice budou větší a těžší, takže jich Falcon 9 nebo Falcon Heavy unese méně, ale samozřejmě to možné je. Muskovi jde o to, že ve srovnání se Starship by byl tento způsob vynášení Starlinku výrazně méně ekonomický, a tak je potřeba, aby Starship byla zprovozněna co nejdříve.

Stejně tak zmínka o bankrotu je přitažená za vlasy, což sám Musk přiznal v pozdějším tweetu. V něm vysvětlil, že bankrot SpaceX je nepravděpodobný, ale teoreticky by k němu mohlo dojít, kdyby firma moc dlouho ztrácela miliardy kvůli vývoji Starshipu a budování Starlinku a zároveň by nastala nějaká ekonomická krize, kvůli které by shánění dodatečného kapitálu nebylo tak snadné jako dnes.

Elon Musk @elonmusk @Tesmanian_com If a severe global recession were to dry up capital availability / liquidity while SpaceX was losing billions on Starlink & Starship, then bankruptcy, while still unlikely, is not impossible. GM & Chrysler went BK last recession. “Only the paranoid survive.” – Grove oblíbit odpovědět

Abychom to celé shrnuli, Elon Musk se bojí, že nedostatek raptorů bude zdržovat průběh testování Starshipu, a tím pádem opozdí zavedení této rakety do interního i komerčního provozu, který by měl SpaceX přinést značné úspory. To je skutečný problém, který SpaceX potřebuje řešit, ale Musk jej kvůli motivaci odpočívajících zaměstnanců poněkud zdramatizoval a přibarvil zmínkou o bankrotu, což vyvolalo u veřejnosti zbytečně silné emoce.

SpaceX bankrot rozhodně nehrozí a co se týče problematické výroby raptorů, Elon Musk po zveřejnění e-mailu uvedl, že na nápravě se pracuje. Čas nakonec ukáže, jestli Musk dělal z komára velblouda, nebo opravdu bude Raptor příčinou odkladů během testování Starshipu.

