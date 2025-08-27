Muskova společnost Space X úspěšně provedla desátý testovací let kosmické lodi Starship

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship společnosti SpaceX. Loď se po zhruba třech minutách letu úspěšně oddělila od nosné rakety Super Heavy, která následně dopadla do vln Mexického zálivu. Samotná loď na závěr letu dopadla do vod Indického oceánu, kde provedla simulované přistání.
Raketa společnosti Space X Super Heavy nesoucí kosmickou loď Starship vzlétá ke svému desátému testovacímu letu. (27. srpna 2025) | foto: Reuters

Cílem kosmické lodi nebyla oběžná dráha kolem Země, ale takzvaná transatmosférická dráha s maximální výškou asi 230 kilometrů. Během letu SpaceX vyzkoušela vypuštění maket satelitů Starlink, což dosud nikdy s touto lodí netestovala. V nákladovém prostoru bylo umístěno osm těchto maket. Spaceship rovněž v rámci zkoušky v kosmu úspěšně zažehla jeden ze svých motorů Raptor.

V červnu raketa s kosmickou lodí Starship explodovala, když stála na rampě pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii při testu. Při květnovém zkušebním letu firma zhruba po půl hodině ztratila kontrolu nad řízením lodi. Ta dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla. Předchozí dvě lodě Starship nedoletěly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky dopadly do oceánu.

Loď Starship, která je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, by SpaceX chtěla využívat pro cesty lidí a přepravu nákladu na Měsíc a na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.

