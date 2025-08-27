Cílem kosmické lodi nebyla oběžná dráha kolem Země, ale takzvaná transatmosférická dráha s maximální výškou asi 230 kilometrů. Během letu SpaceX vyzkoušela vypuštění maket satelitů Starlink, což dosud nikdy s touto lodí netestovala. V nákladovém prostoru bylo umístěno osm těchto maket. Spaceship rovněž v rámci zkoušky v kosmu úspěšně zažehla jeden ze svých motorů Raptor.
Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar
V červnu raketa s kosmickou lodí Starship explodovala, když stála na rampě pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii při testu. Při květnovém zkušebním letu firma zhruba po půl hodině ztratila kontrolu nad řízením lodi. Ta dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla. Předchozí dvě lodě Starship nedoletěly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky dopadly do oceánu.
Loď Starship, která je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, by SpaceX chtěla využívat pro cesty lidí a přepravu nákladu na Měsíc a na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.