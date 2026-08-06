Klevin-Helmhotlzova nestabilita je fyzikální jev popsaný již v 19. století, ale poprvé vizuálně na povrchu Slunce zachycena v roce 2010. Vzniká interakcí různě rychlých pohybů dvou tekutin či plynů, v případě Slunce plazmy o teplotě zhruba pět a půl tisíce stupňů Celsia.
|
Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem
Nový záznam v zatím nejvyšším dostupném rozlišení vědcům pomůže prozkoumat související jevy a procesy, které nebyly v předchozích záznamech dostatečně patrné.
|
Slunce je nejdále od Země za celý rok. Přesto zažíváme nejteplejší dny