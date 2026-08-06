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Lépe jste povrch Slunce ještě neviděli: prohlédněte si žhavé vířivé obrazce

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  13:52
Nejdetailnější záběry fotosféry, tedy viditelného povrchu Slunce, pořídili astronomové teleskopem umístěným na Havaji. Skvěle si tak můžete prohlédnout vizuální projevy takzvané Kelvin-Helmholtzovy nestability.

Klevin-Helmhotlzova nestabilita je fyzikální jev popsaný již v 19. století, ale poprvé vizuálně na povrchu Slunce zachycena v roce 2010. Vzniká interakcí různě rychlých pohybů dvou tekutin či plynů, v případě Slunce plazmy o teplotě zhruba pět a půl tisíce stupňů Celsia.

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

Nový záznam v zatím nejvyšším dostupném rozlišení vědcům pomůže prozkoumat související jevy a procesy, které nebyly v předchozích záznamech dostatečně patrné.

Slunce je nejdále od Země za celý rok. Přesto zažíváme nejteplejší dny
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5. srpna 2026,  aktualizováno  8:35

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