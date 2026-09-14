Rostliny svítí, i když to lidské oko nevidí
Jakmile sluneční paprsky dopadnou na list rostliny, chlorofyl obsažený v buňkách světelnou energii pohltí. Většinu z ní využije v biochemických reakcích fotosyntézy k výrobě živin a část odvede jako teplo. Drobná, ale nezanedbatelná složka – přibližně jedno až dvě procenta záření na vlnové délce kolem 760 nanometrů – se však vyzáří zpět do okolí jako takzvaná slunečně vyvolaná chlorofylová fluorescence (SIF).
Jde o velmi slabé červené až blízké infračervené světlo, které je pro lidské oko zcela neviditelné. Pro vědce však představuje unikátní ukazatel okamžitého zdraví rostliny. Tradiční satelitní snímkování spoléhá na měření zelenosti porostu, jenže list často zůstává zelený i ve chvíli, kdy v něm fotosyntetický aparát kvůli nedostatku vody nebo vysokým teplotám utlumuje provoz. Změna fluorescence se naproti tomu projevuje okamžitě. Satelit tak dokáže fyziologický stres vegetace odhalit dřív, než dojde k viditelnému žloutnutí či hnědnutí listů.
Družice FLEX (Fluorescence Explorer) sice navazuje na starší měření z přístrojů jako GOSAT, OCO-2 nebo TROPOMI, je však vůbec první kosmickou misí navrženou speciálně pro celoplošné sledování fotosyntézy z oběžné dráhy.
FLORIS – spektrometr s českou optikou, který hledá signál v tmavých čarách
Snímání nepatrné záře představuje obrovskou technickou výzvu. Slabý fluorescenční signál se totiž stává součástí záplavy silného odraženého slunečního světla. Jediný vědecký přístroj na palubě družice – spektrometr FLORIS (Fluorescence Imaging Spectrometer) – proto využívá fyzikální jev absorpčních čar v atmosférickém spektru.
V oblastech vlnových délek, kde molekulární kyslík v atmosféře pohlcuje sluneční záření (pásy O2-A a O2-B), vzniká „tmavé okno“. Právě v těchto úzkých škvírách se slunečně vyvolaná fluorescence projevuje jako drobné vyplnění tmavé čáry. Aby přístroj tak jemný detail zachytil, pracuje s vysokým spektrálním vzorkováním až 0,1 nanometru v kyslíkových pásmech a pokrývá rozsah 500 až 780 nanometrů.
Na vývoji tohoto špičkového spektrometru má zásadní podíl Česká republika. Klíčový vstupní teleskop, který navádí světelný signál přímo do spektrometrů, zkonstruovali a sestavili odborníci z výzkumného centra TOPTEC v Turnově (Ústav fyziky plazmatu AV ČR). Soustava obsahuje pět vysoce přesných 100mm čoček vyrobených s tvarovou přesností lepší než λ/20 RMS a mikrodrsností dosahující 0,3 nanometru.
Jaká byla největší výzva při vývoji takto citlivého zařízení? Exkluzivně pro iDNES.cz to popsal Radek Melich, vedoucí oddělení optických systémů z centra TOPTEC:
„Největší výzvou bylo podle mě skloubit dvě věci, které jdou trochu proti sobě. Na jedné straně jsme museli vyrobit velmi přesné čočky – jejich povrch se od ideálního tvaru odchyluje jen o desítky nanometrů. Na druhé straně jsme tyto poměrně velké a zároveň křehké čočky museli bezpečně uložit do mechaniky tak, aby přežily velmi silné vibrace při startu rakety. Nestačí totiž vyrobit perfektní čočku. Pokud ji v držáku sevřete nebo přilepíte nevhodným způsobem, můžete ji nepatrně zdeformovat a tím znehodnotit přesnost, kterou jste předtím pracně vyrobili. Proto jsme vyvinuli speciální způsob lepeného uložení, který čočku bezpečně drží, ale zároveň omezuje přenos mechanického namáhání a vibrací do optiky,“ popsal pro iDNES.cz Radek Melich, vedoucí oddělení optických systémů z centra TOPTEC.
A pak přišla další výzva – pět takto přesných čoček sestavit dohromady tak, aby celý teleskop fungoval skutečně jako jeden perfektní optický systém. „K tomu jsme v TOPTEC vyvinuli vlastní kompenzační techniku, pomocí které lze při finálním sestavení korigovat drobné výrobní a montážní odchylky. Výsledkem je teleskop schopný zachytit velmi slabý fluorescenční signál vegetace, který musí přístroj FLORIS odlišit od mnohem silnějšího světelného pozadí,“ dodal Radek Melich.
Proč FLEX letí v tandemu s družicí Sentinel-3?
Družice FLEX bude obíhat Zemi po slunečně synchronní dráze ve výšce 814 kilometrů se sklonem 98,64°. Přístroj FLORIS zabírá pás zemského povrchu o šířce 150 kilometrů a za 27 dní dokáže vytvořit měsíční mapu globální fluorescence vegetace s prostorovým rozlišením 300 × 300 metrů.
To představuje obrovský posun oproti minulosti, kdy data dosahovala rozlišení v řádu kilometrů. Rozlišení 300 metrů dovolí porovnávat stav vegetace na úrovni rozsáhlých zemědělských bloků nebo velkých lesních celků – například rozlišit dopad odlišné závlahy na sousedících lánových polích. Nejde však o nástroj pro precizní zemědělství, který by českému farmáři ukázal stav konkrétního řádku v mobilní aplikaci, data poslouží primárně jako vstup do globálních vědeckých modelů.
Sama fluorescence však k plnému pochopení stavu vegetace nestačí. FLEX proto bude pracovat v těsném tandemu se satelitem Sentinel-3, před nímž poletí ve vzdálenosti 40 až 100 kilometrů (časový odstup pouhých 6 až 15 sekund). Zatímco Sentinel-3 dodá přesné údaje o teplotě povrchu, vlastnostech atmosféry a barvě vegetace, FLEX doplní data o fluorescenci. Zajímavostí je, že přestože FLEX odstartuje společně s novou družicí Sentinel-3C, po vypuštění vytvoří svůj první provozní tandem se starší družicí Sentinel-3A, která na oběžné dráze pracuje již od roku 2016. Sentinel-3C totiž musí nejprve projít vlastní fází prověřování systémů.
Česká stopa, která pomůže chránit planetu
Kromě včasného varování před suchem má mise FLEX druhý zásadní úkol: pomoci zpřesnit odhady toho, kolik oxidu uhličitého suchozemská vegetace ročně pohltí skrze fotosyntézu. Satelit sice neměří přímo tuny CO₂, ale sledováním fluorescence poskytne přímější a přesnější informace o fotosyntetické aktivitě (tzv. hrubé primární produkci), což výrazně zdokonalí současné modely uhlíkového a vodního cyklu na Zemi.
Možnost podílet se na takto významném evropském projektu je pro české výzkumníky obrovským milníkem. Radek Melich neskrývá své pocity z nadcházejícího startu:
„Vidět každý z našich dalekohledů mířit do kosmického prostoru je vždy mimořádný pocit a teleskop pro přístroj FLORIS mise FLEX není výjimkou. Osobně se ve mně v takové chvíli mísí především hrdost na práci celého týmu centra TOPTEC. Za výsledným přístrojem totiž nejsou jen jednotlivé optické komponenty, ale roky vývoje, stovky hodin návrhů, simulací, výrobních operací, měření a testování. Každý člen týmu přispívá svou odborností k tomu, aby výsledný systém splnil mimořádně náročné požadavky kosmické mise.“
Zároveň ale přichází i určitá pokora a přirozené pochybnosti. „I když máme za sebou rozsáhlé ověřování a víme, že celý systém prošel řadou přísných zkoušek nejen u nás, ale také u našich evropských partnerů, člověk si až do okamžiku startu stále klade otázku, zda opravdu nezůstalo něco přehlédnuto. Právě tato odpovědnost je podle mě nedílnou součástí práce na kosmických projektech,“ prozradil Radek Melich.
Realizace optického teleskopu v TOPTEC v českém Turnově.
„Mise FLEX je navíc výjimečná svým cílem. Nejde jen o technologickou demonstraci, ale o projekt, který bude pomáhat vědcům lépe porozumět zdraví vegetace, fotosyntéze a celkovému fungování ekosystémů na naší planetě. O to větší máme radost, že optický systém vyvinutý a vyrobený v Turnově bude součástí mise, jejíž výsledky mohou přispět k lepšímu porozumění procesům, na nichž závisí život na Zemi. Pro celý náš tým je to nejen profesní úspěch, ale také připomínka toho, že i špičková technologie vznikající v relativně malém městě v České republice může sehrát důležitou roli ve významné evropské kosmické misi,“ uzavírá vědec.
|Parametr
|Ověřená hodnota
|Plánovaný start
|15. září 2026, 03:21 SELČ
|Nosná raketa
|Vega-C (let VV30)
|Kosmodrom
|Kourou, Francouzská Guyana
|Výška dráhy
|814 km (slunečně synchronní, sklon 98,64°)
|Opakovací cyklus
|27 dní
|Hlavní přístroj
|Spektrometr FLORIS (česká optika TOPTEC)
|Spektrální rozsah
|500–780 nm
|Spektrální vzorkování
|až 0,1 nm v kyslíkových čarách O₂-A a O₂-B
|Prostorové rozlišení
|300 × 300 m (záběr pásu 150 km)
|Provozní tandem
|40–100 km před Sentinel-3 (zpočátku Sentinel-3A)
|Plánovaná životnost
|min. 3,5 roku (+ 3 měsíce kalibrace)
Start raketového nosiče Vega-C (let VV30) z evropského kosmodromu v Kourou bude možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím oficiálního streamu ESA na YouTube nebo přímo na platformě ESA Web TV. Naplánován je na 15. září 2026 ve 03:21 SELČ (místního času 14. září ve 22:21). Po vypuštění a oddělení od rakety čeká družici přibližně tříměsíční fáze uvádění do provozu, po které bude následovat minimálně 3,5 roku vědeckých měření.