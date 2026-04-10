Čeští studenti byli u startu mise Artemis II. V Rozstřelu popsali ohlušující výbuch

Vladimír Vokál
Vysíláme
Start nejsilnější současné rakety sledovali z bezprostřední blízkosti a shodují se, že podobný okamžik se nedá s ničím srovnat. Kadetka mise Zero-G Julie Beritová a popularizátor kosmonautiky Ondřej Heigl z pražského planetária v Rozstřelu na iDNES.cz popsali, jaké to je stát 13 kilometrů od rampy a čekat, až se po světelném záblesku ozve tlaková vlna. Mluvili ale také o české stopě v programu Artemis II, návratu lidí na Měsíc i o tom, jestli by jednou chtěli letět do vesmíru.

Rozstřel

„Tohle už není simulace.“ Přesně takový pocit podle studentky a kadetky mise Zero-G Julie Beritové přišel ve chvíli, kdy se raketa Artemis zvedla z rampy. „Člověk viděl obrovský výbuch. A zajímavé bylo, že jsme ještě nic neslyšeli,“ popsala v Rozstřelu na iDNES.cz chvíli, kdy s dalšími českými kamarády sledovala start zhruba 13 kilometrů od místa startu.

Právě zpoždění mezi obrazem a ohlušujícím zvukem udělalo z celého zážitku ještě silnější moment. „Odhaduju tak deset, dvanáct sekund,“ řekla Beritová k době, za kterou k nim dorazila zvuková vlna.

Rozstřel Julie Beritová a Ondřej Heigl - Celý záznam
Posádka mise Artemis II používá brýle pro bezpečné sledování zatmění, které jsou stejné jako ty, které vyrobila NASA pro prstencové zatmění v roce 2023 a úplné zatmění Slunce v roce 2024. Jednalo se o první použití brýlí na zatmění u Měsíce.
Detailnější pohled na Zemi, než se schová za Měsíc, který pořídila posádka mise Artemis II při letu nad jeho odvrácenou stranou 7. dubna 2026 v 0:41 hodin CEST.
Asi šest minut před zakrytí Země Měsícem v době, kdy je na její větší tmavé části právě noc. Na denní straně Země jsou nad tlumeně modrou oblohou v oblasti Austrálie a Oceánie vidět vířící mraky.
26 fotografií

Vznášející se kolos

Ondřej Heigl z Hvězdárny a planetária v Praze, který měl středoškolské studenty na starost, připomněl, že až naživo člověk pochopí skutečnou sílu okamžiku. „Když vidíte, jak se ten obrovský kolos vznáší a letí pryč, tak je to pořád něco neuvěřitelného,“ uvedl.

„Česká cesta do vesmíru“: MISE Zero-G

  • motivuje děti a studenty ke studiu techniky a vědy
  • posiluje český kosmický průmysl a inovace
  • spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA)
  • cílem je vyslat prvního českého astronauta
  • umožní české experimenty přímo ve vesmíru
  • má přinést nové odborníky i mezinárodní spolupráci

Raketa podle něj zůstala viditelná přibližně čtyři minuty. Během nich stihli pozorovat i oddělení pomocných motorů. „Lidé si často myslí, že když putuje do vesmíru, tak raketa letí jen vzhůru. Ale to by nedávalo smysl. Postupně nabírá sklon, aby se dostala na oběžnou dráhu Země,“ vysvětlil Heigl.

Do Spojených států letěla česká výprava na pozvání NASA. Ondřej Heigl měl na starosti tři kadety, vedle Beritové také Daniela Biskupa a Jonáše Nerudu. Jak sám přiznal, až na místě mu naplno došlo, jak mimořádná situace to byla.

„Ukázalo se, že jsme byli jediní čtyři Češi, kteří se k tomu startu podívali,“ řekl. A silný dojem na něj udělali i lidé kolem nich. „Přišel nás pozdravit člověk, který dělá komunikační systém mezi posádkou a Zemí. Další žena měla syna jako palubního lékaře celé posádky. A pak jsme tam byli my, čtyři nadšenci, kteří měli obrovské štěstí to sledovat.“

Pro šestnáctiletou Julii Beritovou ale cesta na Floridu nebyla jen odměnou za účast ve finále projektu Zero-G. Bylo to další potvrzení, že právě vesmír je směr, kterým se chce vydat. Zkušenost s beztíží, kterou už v rámci programu zažila na palubě upraveného letounu Airbus A310, označila za nepopsatelnou.

Ideálně letět na Mars

„To je něco, co nezapomenete. Já bych to přirovnala k momentu, kdy jste v bazénu a nejdete ani nahoru, ani dolů. Jenže tady máte nulovou orientaci. Já jsem si třeba omylem sedla na strop,“ popsala s úsměvem.

Na otázku, zda chce být astronautkou, odpověděla bez váhání, že ano. Líbí se jí, že tato profese vyžaduje psychickou i fyzickou odolnost a zároveň odbornost. Studijně se teprve rozhoduje mezi technickým směrem, medicínou nebo letectvím, cíl má ale jasný. A kdyby dostala na výběr cestu na Měsíc, nebo Mars, měla by jasno: „Ideálně na Mars!“

Ondřej Heigl se do rakety nedostane, a to kvůli své výšce, měří rovné dva metry. Své místo ve vesmírném oboru ale našel jinde: v popularizaci. Právě v tom vidí klíč, jak dostat k vědě mladou generaci. „Kdybych vám vysvětloval gravitaci pomocí rovnic a písmen, většinu studentů to odradí. Ale když to ukážete třeba na trampolíně s balónem, začne to být atraktivní,“ řekl.

Podle něj je důležité, aby vesmír nebyl pro mladé jen souborem pouček, ale něčím, co mohou zažít a co je vtáhne. Velké téma otevřel i při hodnocení samotné mise Artemis. Její význam podle něj neleží jen v návratu k Měsíci, ale hlavně v dlouhodobé vizi.

Česko a vesmír

„Není to jen o tom doletět na Měsíc a překonat někoho v závodě. Jde o to snažit se na Měsíci zůstávat,“ připomněl. Budoucí lunární základna by se podle něj jednou mohla stát i přestupní stanicí pro cesty dál do vesmíru, třeba právě na Mars.

Oba hosté přitom zdůraznili, že v misi Artemis nejsou jen americké stopy. Heigl připomněl význam Evropské kosmické agentury i českých technologií.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, říká expert

„Česká republika dělá neuvěřitelné věci, jen to neumíme prodávat,“ prohlásil. Jako příklad zmínil firmu Advacam a její senzory pro detekci záření, které už byly využity při předchozí misi.

Návrat lidí na Měsíc považují oba za reálný milník, v termínech jsou ale opatrní. Beritová připomněla, že podobné projekty nabírají velká zpoždění. Heigl pak dodal, že ještě větší výzvou než technika bude mezinárodní spolupráce. Právě ta rozhodne, zda se lidstvo znovu vydá dál než jen na oběžnou dráhu.

Neuvěřitelné snímky z obletu Měsíce i zatmění, které nás vzaly za srdce

Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje...

Posádka mise Artemis II v lodi Orion má za sebou oblet Měsíce, během kterého pořídila mnoho zajímavých snímků. Vedle unikátních fotografií jeho odvrácené strany zachytila i východ Země či zatmění...

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

Mise Artemis II posunula hranice lidstva, po průletu kolem Měsíce se vrací na Zemi

Snímek zachycující část evropského servisní modulu lodi Orion s částí Měsíce a...

Kosmická loď Orion překonala 55 let starý rekord v největší vzdálenosti od Země, jaké kdy dosáhla lidská posádka. Krátce po jedné hodině ranní dosáhla maximální vzdálenosti necelých 407 tisíc...

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

10. dubna 2026

Webbův teleskop našel hvězdy z doby jen 400 milionů let po velkém třesku

Vznik prvních hvězd v ranném vesmíru podle představ umělce

Jeden z hlavních úkolů kosmického dalekohledu pozorujícího vesmír v infračervené oblasti bylo hledat prastaré hvězdy složené jen z vodíku a hélia. Za čtyři roky našel už několik kandidátů. Teď však...

10. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Piloti se ztratili v mlze nad Basilejí. Let 435 skončil nárazem do svahu

Jedna z vrtulí vytržená z trosek letounu

Hustá mlha a vánice společně s ignorováním části navigačních údajů vedly k dodnes nejhorší letecké nehodě ve Švýcarsku. Piloti letu 435 se ve špatném počasí ztratili a místo letiště se pokusili...

10. dubna 2026

Před 100 lety vrcholily přípravy letu Norge, který přepsal dějiny polárnictví

Vzducholoď Norge

Na jaře 1926 vrcholily přípravy na výpravu, která měla přepsat dějiny polárního létání. Vzducholoď Norge se vydala na cestu z Říma na sever, odborníci i veřejnost věřili v úspěch. Do ambiciózního...

10. dubna 2026

Test odhalil devítiprocentní chybovost v AI odpovědích na Googlu

Výsledky vyhledávání na Googlu obsahují Přehled od AI.

Již téměř se i v našich končinách setkáváme při vyhledávání na Googlu s přehledy od AI (AI Overview). Nelze se na ně bezezbytku spolehnout. Dokazuje to nynější test, který zjistil, že v devíti...

10. dubna 2026

Nový AI model by ohrozil všechny systémy, přístup je zatím jen pro vyvolené

AI model může být skvělý tester, ale i nebezpečný hacker

Společnost Anthropic během testování nového AI modelu Claude Mythos narazila na problém. Model podle jejich tvrzení dokázal najít bezpečnostní díry ve všech operačních systémech, prohlížečích a...

9. dubna 2026  13:09

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Spratek, odborný pracovník pražského planetária a...

Mise Artemis II míří domů a podle expertů překonala očekávání. Loď Orion obstála v náročném testu, přinesla nečekaná pozorování a ukázala, že návrat člověka k Měsíci je znovu reálný. Vedle techniky...

9. dubna 2026

Na tyto čipy se vyplatilo počkat. První nám dorazil ve famózním notebooku

Premium
Asus ExpertBook

Třetí generace „Core Ultra“ čipů je bez přehánění revoluční. Stojí na úplně nové výrobní technologii, má novou strukturu tranzistorů a přepracované napájení. Je to největší změna za posledních 14...

9. dubna 2026

Letadla A-10 pálí ze svého kanónu neobvykle dlouhou dobu. Správně by neměla

Americký letoun A-10 přezdívaný Warthog (prase bradavičnaté). (23. února 2019)

Do momentálně přerušené americko-izraelské války proti Íránu se zapojily i starší letouny A-10 Thunderbolt II. Na webu se vynořily záznamy, v nichž kropí pozemní cíle neobvykle dlouhými dávkami. Proč...

9. dubna 2026

Místo gravitace odsávání. Vesmírná toaleta se může pokazit mnoha způsoby

Boční pohled na univerzální systém pro nakládání s odpady (UWMS), který je...

„Jak to dělaj kosmonauti,“ zajímalo již Marka Ebena v jedné z písní alba Tichá domácnost. A vesmírná toaleta je lidovým tématem, které ukazuje, že i na oběžné dráze a i dále ve vesmíru se musí člověk...

8. dubna 2026

Ústup Římanů z Británie mělo nastartovat vyprahlé klima. Jenže je to jinak

Komentář
Ilustrační obrázek

Před rokem se hodně psalo o nové teorii vysvětlující stažení Římské říše z Britských ostrovů. Měla ho spustit nepříjemná sucha. Zní to logicky. Zvlášť z dnešního pohledu působí takový příběh...

8. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Kometa PanSTARRS: Jak ji najít na noční obloze

Zjasňující kometa PanSTARRS na noční obloze

Právě v těchto dnech vrcholí astronomické jaro 2026 ve velkém stylu. Zatímco mise Artemis II fenomenálně prolétá okolo Měsíce, k Zemi se blíží kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). Ta každým dnem zjasňuje a...

8. dubna 2026  10:30

