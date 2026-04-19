Rozbitá toaleta a spánek bez postele. Jak žili astronauti během mise Artemis II

Fascinoval vás nedávný let astronautů kolem Měsíce a také byste se chtěli podívat do vesmíru? Museli zvládnout náročné výběrové řízení, ale jeden test si můžete udělat sami doma: zkuste 9 dní žít v místnosti o objemu 9 m3. A nehnout se odtud ani na vteřinu.
K tomu si představte, že v kosmické lodi Orion, jejíž obytná část je právě tak velká a přirovnat ji můžeme k nákladovém prostoru střední dodávky, byli po těch několik dní rovnou čtyři astronauti. Jak tam vůbec zvládli přežít?
Nejpodivnější na spánku ve vesmíru je, že neuděláte nic jiného, než že zavřete oči. Jste ve stejné poloze jako celý den předtím a najednou prostě spíte.