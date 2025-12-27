Rok 2026 odstartuje superúplňkem 3. ledna. Kvadrantidy bude rušit jasný Měsíc

Úplněk se odehraje v době, kdy se Měsíc nachází poblíž perigea, tedy bodu své eliptické dráhy, v němž je Zemi nejblíže. Právě tato kombinace dává vzniknout takzvanému superúplňku.
Oproti průměrnému úplňku může být Měsíc zdánlivě až o zhruba osm procent větší a přibližně o patnáct procent jasnější. Astronomicky se bude nacházet poblíž hranice souhvězdí Blíženců.
Lednovému úplňku se tradičně říká také vlčí, což odkazuje na období hluboké zimy, kdy bývaly vlčí smečky v minulosti nejaktivnější a jejich vytí bylo slyšet v blízkosti lidských sídel.
Kvadrantidy zastíní jasný Měsíc
V noci ze 3. na 4. ledna zároveň vyvrcholí meteorický roj Kvadrantidy, který patří k nejbohatším rojům celého roku. Jeho mateřským tělesem je planetka 2003 EH1.
Pozorovací podmínky však letos nebudou ideální. Jasný úplněk výrazně sníží viditelnost slabších meteorů a situaci může zkomplikovat i zvýšená oblačnost, typická pro zimní období. Lepších podmínek se dočkáme v roce 2027.
Kalendář superúplňků v roce 2026
|Datum úplňku (SEČ)
|Přibližná vzdálenost
|Poznámka
|3. ledna 2026
|362 312 km
|První superúplněk roku
|24. listopadu 2026
|360 768 km
|Superúplněk
|24. prosince 2026
|356 740 km
|Největší superúplněk od roku 2019