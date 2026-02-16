Na simulovaném měsíčním povrchu testují vědci technologii, která by mohla výrazně usnadnit budoucí mise na Měsíc i Mars. Pod skafandrem zde astronauti zkoušejí speciální robotické „exosuit“ kalhoty.
Dosavadní dojmy z testování jsou podle účastníků nezvyklé. „Je to velmi zvláštní pocit, musím říct,“ popisuje jeden z nich. „Skoro to působí, jako by vás někdo lehce postrčil, abyste se mohli pohybovat o něco snadněji.“
Vědci z univerzity v Bristolu pracují na dvou verzích tohoto zařízení. První má pomoci astronautům lépe se pohybovat v těžkých a přetlakovaných skafandrech. „Snažíme se snížit množství energie, které astronauti potřebují při nošení skafandru, a zároveň jim pomoci znovu získat pohyblivost. Oblek podporuje natahování kolene a pohyblivost kotníku, protože právě tyto dva klouby jsou nošením těžkého skafandru nejvíce omezené,“ vysvětluje Emanuele Pulvirenti.
Druhá varianta reaguje na problém úbytku svalové hmoty při dlouhodobém pobytu v prostředí s nižší gravitací. „V cvičebním režimu astronautů na ISS něco chybí. Tím chybějícím prvkem je pravděpodobně dynamické zatížení během celého dne,“ říká Pulvirenti a dodává: „Velmi intenzivní dvouhodinové cvičení, které absolvují, pravděpodobně nestačí k udržení svalové hmoty po delší dobu. Proto je zařízení navrženo tak, aby zajišťovalo dynamické zatížení během dne a doplňovalo jejich stávající trénink.“
Technologie využívá nafukovací umělé svaly z textilních „vzduchových bublin“, které se chovají přesně jako biologický sval. Když se naplní vzduchem, smršťují se a rozpínají stejně jako běžný sval.
V terénních testech byl systém integrován do skafandru a vyzkoušen při chůzi, lezení i přenášení nákladu v sypkém terénu simulujícím měsíční povrch. Dosavadní výsledky jsou podle Pulvirentiho povzbudivé. „Všechna data naznačují, že to funguje. Potřebujeme jen trochu času a prostředků, abychom technologii dostali do fáze, kdy ji budeme moci představit například Evropské kosmické agentuře a říct: ‚Můžete to dát svým astronautům a pomůže jim to.‘“
Technologie by navíc mohla najít využití i na Zemi, například při rehabilitaci nebo podpoře mobility lidí s pohybovým omezením.