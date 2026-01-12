Pojmenování satelitu je zjevně odvozené z legendaria J. R. R. Tolkiena. Eärendil v něm byl námořník, který doplul k Valar, obdobě bohů, s prosbou lidí a elfů o pomoc. K překonání nástrah využil světlo kouzelného klenotu, Silmarilu. Valar pak Eärendilovu loď posvětili a vyzvedli ji na nebesa. Eärendil se po nich posléze věčně plavil. Ze země byl vidět jako Jitřenka. Satelit nesoucí jeho jméno má se světlem rovněž hodně co do činění. Z pohledu optiky půjde o zrcadlo o rozměrech 18 × 18 metrů, tedy 324 metrů čtverečních.
Mělo by se rozložit po vynesení nad hranici atmosféry. Následně má obíhat po tzv. heliosynchronní dráze. Bude téměř kolmá k rovníku, se sklonem zhruba 98 stupňů, a zároveň retrográdní – proti směru rotace Země. Satelit tak má přecházet nad stejným bodem zemského povrchu vždy ve stejný sluneční čas. Na požadované místo bude odrážet záření naší mateřské hvězdy.