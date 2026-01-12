Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel. Světlo z nich bude prodávat

Radek John
Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel americký startup Reflect Orbital. Za své služby si chce pochopitelně nechat platit. Plán vzbuzuje odpor.
Část 1/6

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Pojmenování satelitu je zjevně odvozené z legendaria J. R. R. Tolkiena. Eärendil v něm byl námořník, který doplul k Valar, obdobě bohů, s prosbou lidí a elfů o pomoc. K překonání nástrah využil světlo kouzelného klenotu, Silmarilu. Valar pak Eärendilovu loď posvětili a vyzvedli ji na nebesa. Eärendil se po nich posléze věčně plavil. Ze země byl vidět jako Jitřenka. Satelit nesoucí jeho jméno má se světlem rovněž hodně co do činění. Z pohledu optiky půjde o zrcadlo o rozměrech 18 × 18 metrů, tedy 324 metrů čtverečních.

Mělo by se rozložit po vynesení nad hranici atmosféry. Následně má obíhat po tzv. heliosynchronní dráze. Bude téměř kolmá k rovníku, se sklonem zhruba 98 stupňů, a zároveň retrográdní – proti směru rotace Země. Satelit tak má přecházet nad stejným bodem zemského povrchu vždy ve stejný sluneční čas. Na požadované místo bude odrážet záření naší mateřské hvězdy.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, jenž je základem celého...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept...

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel. Světlo z nich bude prodávat

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

12. ledna 2026

GLOSA: Tak trochu moc AI. CES ukázal zbytečné a někdy i nebezpečné nasazení

Lidé sledují, jak robot Sharpa North rozdává karty v pokeru na stánku...

Veletrh CES 2026 je každoročně svátkem spotřební elektroniky a stále víc i dalších elektrických spotřebičů a zařízení. Letošní ročník největšího veletrhu na světě v této oblasti by možná spíš snesl...

11. ledna 2026

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

10. ledna 2026

Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město

Zimní Praha před 100 lety čelila smogu

Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A...

10. ledna 2026

Záhadná loď obsahovala výzbroj pro osmdesát bojovníků. Vytáhli ji z bažiny

Hjortspringská loď

Vědci se vrátili k tzv. Hjortspringské lodi. Plavidlo objevené už v roce 1921 je pýcha dánského Národního muzea. Jeho moderní výzkum však komplikují meziválečné konzervační metody.

9. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh

Televizor s 9mm obrazovkou LG Wallpaper OLED evo W6 TV

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...

9. ledna 2026  9:37

NASA předčasně stáhne z ISS posádku. Kvůli nemoci astronauta

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil předčasné stažení posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem je zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  9. 1. 8:25

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Ve spolupráci
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech,...

9. ledna 2026

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

9. ledna 2026

Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy

Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v Praze konala přehlídka moderních ženských účesů, bylo jasné, že nejde o pomíjivý módní výstřelek....

9. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

8. ledna 2026

AMD na CESu oprášilo staré čipy, mezi herními procesory je stále králem

Nový AMD Ryzen AI 400

AMD jako by zapomnělo, že to „C“ u veletrhu CES znamená „Consumer“, tedy spotřební. Ze spotřební oblasti toho letos moc nepředvedlo, nové čipy jsou pouze oprášené loňské modely. Platí to i o...

7. ledna 2026  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.