Přečetl si ho i Rudolf Krčmář ze společnosti Prusa Research. Shodou okolností měl možnost setkat se se zakladatelem a šéfem Reflect Orbital Benem Nowackem. Nabídl, že nám zprostředkuje rozhovor. Taková šance se samozřejmě neodmítá. Tady ho máte.
Moje první otázka je docela nasnadě, ale musím ji položit. Myslíte to se svým plánem opravdu vážně?
Ano, myslíme ho vážně. V našem středisku vyrábíme 3 satelity. Na jejich stavbu jsme získali téměř 30 milionů dolarů. V současné době má naše společnost 51 zaměstnanců, většinou velmi inteligentních inženýrů ze SpaceX, Zipline, NASA a dalších velkých firem. Každý den opravdu tvrdě pracujeme. Většinu nocí jsme tady až do tří hodin ráno. Stavíme satelity, vylepšujeme technologii a chystáme se ji poprvé představit světu.
Jasně, ale třicet milionů není moc. Kolik bude stát výroba všech družic a vypuštění celé konstelace?
Každý satelit, který právě stavíme, stojí 2 miliony dolarů, respektive o trochu méně. Za vypuštění zaplatíme 1,2 milionu dolarů. Využíváme rakety Falcon 9 od SpaceX. Máme čtvrtinu standardního slotu ve sdílené misi, náš náklad váží 131 kilogramů. Letíme do výšky 510 kilometrů. V satelitu máme vlastní palivo. Vystoupáme s ním do výšky 650 kilometrů a začneme poskytovat služby. Máme dostatek finančních prostředků alespoň na tři družice, vlastně o něco víc.