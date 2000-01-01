náhledy
Působivý úkaz známý jako vesmírná medúza zachytili fotografové při startu americké rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Ta v úterý úspěšně odstartovala ze základny na mysu Canaveral na Floridě a zamířila k Mezinárodní vesmírné stanici. Na noční obloze vytvořila velkolepý vizuální obraz.
Autor: Profimedia.cz
Takový efekt vzniká ve vysokých výškách, kde rozpínající se plyn z raketových motorů osvítí sluneční paprsky z dosud nezapadlého slunce, zatímco samotné místo startu na zemi zůstává v temnotě.
Autor: Profimedia.cz
Raketa doručuje na oběžnou dráhu více než 2,8 tuny vědeckého vybavení, zásob a materiálu pro výzkum v podmínkách mikrogravitace.
Autor: Profimedia.cz
Součástí zásilky pro posádku stanice ISS je mimo jiné závěrečná sada rozvinovatelných solárních panelů, materiál pro výzkum výroby umělé sítnice a trojrozměrné modely srdeční tkáně určené k biologickým experimentům.
Autor: Profimedia.cz
Nákladní kosmická loď odstartovala v úterý ze základny na mysu Canaveral na Floridě v USA.
Autor: Profimedia.cz
Fotografům se v den startu podařilo také zachytit, jak raketa proletěla nad Kapitolem ve Washingtonu.
Autor: ČTK