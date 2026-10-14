Vesmírná medúza nad Floridou. Raketa SpaceX vytvořila na obloze divadlo

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...
VIDEO: Obří americký trojplošník z roku 1923 měl ničit i bitevní lodě
Po první světové válce, na počátku dvacátých let, hledala americká armáda cestu k výkonnému strategickému bombardéru. Tak vznikl obrovský trojplošník Wittemann-Lewis XNBL-1, známý jako Barling...
Vesmírná medúza nad Floridou. Raketa SpaceX vytvořila na obloze divadlo
Působivý úkaz známý jako vesmírná medúza zachytili fotografové při startu americké rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Ta v úterý úspěšně odstartovala ze základny na mysu Canaveral na Floridě a...
Botanici 177 let přehlíželi třímetrový leknín. Teď navíc objevili dva nové
Kytek roste na světě hafo. Zdá se vcelku pochopitelné, když si člověk jednoho nebo dvou druhů nevšimne. Pokud ale znalci květeny skoro dvě století ignorují obří rostlinu schopnou unést dospělého...
Tři čtvrtiny útoků na Macy v Česku spustí sama oběť. Jak je to možné?
Představa, že je operační systém macOS od Applu zcela imunní vůči kybernetickým hrozbám, dostává v posledních letech trhliny. Útočníci totiž čím dál častěji neútočí na technické zranitelnosti...
Bagr budoucnosti bude náš kamarád. Strojník ale na stavbě pánem zůstane
Nedávno jsme se podívali do laboratoří, kde se testují limity stavebních strojů. V tomto pokračování navážeme na otázky, které nám v dobříšském inovačním centru Bobcat přišly na mysl. Třeba jak se...
C-390 poprvé v českých barvách. Co vše bylo k vidění během Dnů NATO 2026
Ohlédněme se za největší bezpečnostní show v Evropě. Dny NATO přivítaly o třetím zářijovém víkendu na 150 tisíc lidí. Partnerskou zemí letošního ročníku bylo Německo, jehož vojenské letectvo slaví 70...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Váš příští kolega bude AI agent. Neonemocní a pracuje za zlomek ceny
V ulicích San Francisca se v posledních měsících objevily billboardy, které šokovaly i otrlou veřejnost v Silicon Valley. Provokativní nápis Stop Hiring Humans (Přestaňte najímat lidi)...