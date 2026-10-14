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Vesmírná medúza nad Floridou. Raketa SpaceX vytvořila na obloze divadlo

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Fotočlánek   18:51
Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze... Americká raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v úterý úspěšně odstartovala ze...
Působivý úkaz známý jako vesmírná medúza zachytili fotografové při startu americké rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Ta v úterý úspěšně odstartovala ze základny na mysu Canaveral na Floridě a zamířila k Mezinárodní vesmírné stanici. Na noční obloze vytvořila velkolepý vizuální obraz.

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