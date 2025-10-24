Vesmír je nebezpečné místo a stejně tak je složité se ze Země do kosmického prostoru dostat. Vývoj raketové techniky je tak dlážděn mnoha neúspěchy a také tragédiemi. K té patrně největší došlo 24. října 1960, tedy před 65 lety na Bajkonuru a do historie se zapsala jako Nedělinova katastrofa. Mezi více než stovkou obětí havárie byl i tehdejší nejvyšší velitel strategických raketových vojsk SSSR, maršál dělostřelectva M. I. Nedělin.
Ale není to jediný problém tehdejších raketových vojsk, který se vztahuje k tomuto datu a místu. O tři roky později totiž Sovětský svaz přišel o další nosič a také o personál. V tomto případě to byla raketa R-9 a sedm lidí. Obě tragédie byly přitom utajovány v podstatě až do konce osmdesátých let, což možná vedlo i k některým dalším neštěstím i mimo Bajkonur.
V městském parku Leninsk se objevil druhý masový hrob. Po této události byl 24. říjen na střelnici považován za nešťastný den. Tichou dohodou se stal dnem volna a vojáci se dokonce vyhýbali i náročným domácím pracím