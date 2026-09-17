Oficiálně funguje od letošního 30. června. Ovšem už před uvedením do provozu objevil dalekohled na Observatoři Vera C. Rubin v Chile přes 11 tisíc nových asteroidů, 33 objektů blízko Země a na jednom snímku zachytil přes půl milionu galaxií.
Pro běžného smrtelníka těžko představitelná čísla jen ukazují, jak unikátní je největší přehlídkový dalekohled, jaký byl kdy sestrojen. A jsou u toho i čeští vědci. Přehlídkový dalekohled je to proto, že se nedívá na jeden objekt, nýbrž automaticky a systematicky sleduje oblohu pás po pásu.
„Na vrcholu observatoře několik stovek serverů zpracovává data, takže během 60 vteřin máme informaci, co je na obloze.“