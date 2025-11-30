Superúplněk v prosinci 2025 nabídne výjimečný pohled. Další bude za 17 let

Ivana Vaňkátová
  4:00
Večer čtvrtého prosince 2025 vyjde poslední letošní superúplněk. Jde o třetí z řady čtyř superúplňků v řadě, která začala již v říjnu, a završí ji první úplněk roku 2026. Na unikátnosti mu přidá i to, že je Měsíc v závěru hlavní lunární zastávky, kdy se na obloze dostává do nejvyšší deklinace. Znovu tak vysoko na obloze vystoupá až v roce 2042.
Studený Měsíc v úplňku zapadá za hradem a vesnicí Rocca Calascio v italském Calasciu (27. prosince 2023) | foto: Profimedia.cz

Termín superúplněk označuje úplněk, který nastává ve chvíli, kdy je Měsíc na své eliptické oběžné dráze co nejblíže Zemi, v bodě zvaném perigeum, nebo v jeho těsné blízkosti.

Ačkoli vizuální rozdíl pro laika není tak výrazný, Měsíc se jeví přibližně jen o 8 % větší a 15 % jasnější než běžný úplněk, prosincová událost v roce 2025 je speciální hned z několika důvodů:

  1. Vzdálenost: Měsíc se 4. prosince přiblíží Zemi na vzdálenost 357 219 kilometrů.
  2. Série superúplňků: Prosincový úplněk je posledním z řady tří po sobě jdoucích superúplňků v roce 2025 (říjen, listopad a prosinec).
  3. Extrémní výška: Tento úplněk nastává v období hlavní lunární zastávky. To znamená, že Měsíc dosahuje své nejvyšší deklinace a bude pozorovatelný velmi vysoko nad obzorem. Podle odborníků bude prosincový superúplněk nad severní polokoulí vyšší než jakýkoli jiný úplněk až do roku 2042.
Měsíc při listopadovém superúplňku vychází nad lesem na hoře poblíž Sarajeva v...

Kdy a kde superúplněk pozorovat z ČR?

  • Datum: V noci ze 4. na 5. prosince 2025.
  • Moment úplňku: Přesně v 00:14 SEČ 5. prosince 2025.
  • Ideální čas pozorování: Nejlepší je sledovat večer 4. prosince krátce po západu Slunce, kdy Měsíc vychází. V tu chvíli se nachází nízko nad obzorem.

Tipy pro pozorování a focení

  1. Východní obzor: Najděte si místo s nerušeným výhledem na východ, odkud bude Měsíc vycházet.
  2. Měsíční iluze: Využijte k fotografování takzvané měsíční iluze. Když je Měsíc blízko horizontu, náš mozek ho porovnává se stromy a budovami na zemi, a proto se nám zdá větší.
  3. Astronomické zajímavosti: Prosincový úplněk se bude nacházet v souhvězdí Býka (Taurus). Vyjde v blízkosti jasné hvězdy Aldebaran a hvězdokupy Plejády (známé jako Kuřátka), což nabídne krásnou kompozici pro pozorování i fotografování.
Superúplněk nad Prahou 17. října 2024

Na jaké další superúplňky se můžeme těšit?

Fenomén superúplňku se neodehrává každý rok stejně. Zde je přehled, kdy nás čekají další nejbližší velké úplňky:

RokDatum úplňku (SEČ)Vzdálenost (přibližná)Poznámka
20254. prosince357 219 kmPoslední superúplněk roku 2025.
20263. ledna362 312 kmPrvní superúplněk roku 2026.
202624. listopadu360 768 kmSuperúplněk.
202624. prosince356 740 kmNejvětší superúplněk roku 2026 (a největší od roku 2019).

Věděli jste?

  • Prosincový úplněk je v severoamerické folklorní tradici často nazýván Cold Moon (studený Měsíc). Odkazuje tak na nástup nejchladnějšího období roku.
  • Z pohledu astronomie je zajímavé období hlavní lunární zastávky, které probíhá v letech 2024–2025. Během tohoto cyklu, který se opakuje jen jednou za 18,6 roku, dosahuje Měsíc své nejsevernější deklinace. To znamená, že 4. prosince 2025 uvidíme Měsíc vystoupat na obloze výše, než jsme zvyklí u většiny jiných úplňků.

Až tedy 4. prosince Měsíc vystoupá nezvykle vysoko, připomeňte si, že se díváte na fenomén, který se vrací v plné kráse jen jednou za téměř dvě desetiletí. Je to ideální příležitost, jak se rozloučit s astronomickým rokem 2025. Těšíte se na ten následující?

