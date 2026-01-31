Znamená to, že je jich omezená zásoba. Až dojdou, bude třeba postavit po desítkách let nové?
Přesně tak. Ty motory z éry raketoplánů by měly vystačit minimálně do mise Artemis IV. Pro pozdější lety už se začínají vyrábět nové.
NASA to několik let testovala, aby ty motory splňovaly všechny požadavky na spolehlivost a bezpečnost, což se podařilo. Provedla řady statických zážehů. Výroba je dnes levnější než v éře, kdy vznikaly první exempláře. Takže v tomto směru se určitě není čeho bát.
Jak má mise Artemis II proběhnout?
Raketa SLS napřed dopraví kosmickou loď Orion s čtyřčlennou posádkou na eliptickou dráhu kolem Země. Na ní se Orion odpojí od horního stupně nosiče. Posádka pak přejde na ruční řízení, které se během bezpilotní mise Artemis I logicky nedalo otestovat. Astronauti budou s Orionem manévrovat a přibližovat se hornímu stupni. Jsou na něm kvůli tomu zaměřovací tečky. Orion ho bude oblétávat, vzdalovat se a zase se vracet, a tak podobně.
Všechny zkoušky proběhnou na oběžné dráze Země. Pokud by nastal jakýkoliv problém, Orion provede deorbitační manévr vlastním motorem. Může během několika hodin přistát.
Testy by měly trvat víc než den. Pokud bude všechno v pořádku a neobjeví se problém, Orion naopak zažehne vlastní pohon. Provede urychlovací manévr. Opustí oběžnou dráhu Země a vydá se k Měsíci.
Nebude vstupovat na jeho oběžnou dráhu. Pouze kolem něj proletí a jeho gravitace ho otočí po tzv. dráze volného návratu zpět k Zemi. Přibližně deset dnů po startu by pak měla loď Orion přistát v Tichém oceánu u pobřeží Kalifornie.
Proč se trajektorie s volným návratem používá? Kvůli bezpečnosti?
Je potřeba si uvědomit, že se jedná o první pilotovanou misi programu. Předcházela jí bezpilotní Artemis I, která měla mnohem náročnější letový profil. Otestovala složité měsíční manévry. U pilotované Artemis II je pak možné zvolit opatrnější přístup a zbytečně neriskovat.
A co se má dít během obletu Měsíce?
Posádka ho bude snímkovat. Mise je ale z velké části technologická. Má ověřit všechny palubní systémy. Budou probíhat i testy komunikace. Nejenom při průletu kolem Měsíce se bude ověřovat třeba fungování podpory života nebo generování elektrické energie. Už jsem zmiňoval manuální ovládání lodě. Všechno úkoly budou rozprostřeny více či méně do celého průběhu letu.
Test systému podpory života bude celý let …
Přesně tak. Celých těch deset dnů musí fungovat naprosto bezchybně.
Jaký je evropský podíl na programu?
Vynechme vlastní raketu SLS. Pokud se ale podíváme na kosmickou loď Orion, skládá ze dvou hlavních částí. První je návratová kabina. Jsou v ní astronauti. Má tepelný štít a padáky. Bude přistávat. Je hodně podobná velitelskému modulu z programu Apollo. Jde o kužel a useknutou špičkou. Ve spodní části má tepelný štít. Pro většinu lidí je nejdůležitější. Není to ale úplně pravda.
Kdybychom si udělali nějaké statistické zhodnocení, kolik procent úspěchu mise s návratovou kabinou stojí a padá, bude to okolo třiceti. Zbylých sedmdesát je na druhé části, takzvaném servisním modulu. Má válcovitý tvar a nachází se za návratovou kabinou.
Staví ho Evropská kosmická agentura. Využila při tom zkušeností z výroby nákladních lodí ATV (Automated Transfer Vehicle, Automatický transportní prostředek), které vozily zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici.
Spolupráce je výhodná pro obě strany. Evropa neztratila know-how. Spojené státy zase dostaly modul postavený na prověřených technologiích, které už byly v kosmickém prostoru. Jak se říká, mají letové dědictví. Díky němu je větší důvěra, že budou bez problémů a spolehlivě fungovat.
A co další partneři?
Celkově je do programu Artemis je zapojeno více států, kromě jiného Kanada nebo Japonsko. Kanada bude mít v misi Artemis II svého zástupce Jeremyho Hansena. Vancouver dodá také robotický manipulátor Canadarm3 pro měsíční orbitální stanici Gateway. Jeho první generace byla na raketoplánech, druhá je na ISS a třetí bude právě na Gateway.
Japonsko by se mělo podílet třeba dodáním roveru pro astronauty, kteří budou za několik let jezdit po Měsíci. Měl by být dodán někdy po roce 2030. Mají samozřejmě podíl i na stanici Gateway.