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Bylo 8. června letošního roku, když představitelé vlády slavnostně oznámili, že Česko vyšle do vesmíru astronauta. Má jím být Aleš Svoboda, který v roce 2022 uspěl v celoevropském výběrovém řízení. „Život mi to nezměnilo, protože o rozhodnutí, že poletím, jsem nějakou dobu věděl,“ řekl upřímně Aleš Svoboda. O jeho účasti na vesmírném letu, který zajišťuje společnost Vast, se mezi odborníky mluvilo už od února. Tehdy firma uzavřela dohodu s NASA, že zajistí šestý let programu, ve kterém NASA umožňuje soukromým provozovatelům dopravit posádky na dva týdny na Mezinárodní vesmírnou stanici.
Aleš Svoboda byl potvrzen jako pilot kosmické lodi Crew Dragon, přičemž bude teprve třetím Evropanem, kterému se naskytne taková příležitost. Velitel mise a pilot mají o 300 hodin výcviku víc oproti zbývajícím dvěma členům posádky. Aleš Svoboda by měl kontrolovat let od startu až po přiblížení k ISS včetně návratu na Zemi. Hodit se mu budou bohaté zkušenosti pilota gripenu v české armádě.
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Aleš Svoboda je nyní oficiálním povoláním astronaut. V létě naposledy letěl se stíhačkou, k 31. srpnu přerušil práci v armádě a od 1. září je astronautem Evropské kosmické agentury. ESA jej v roce 2022 vybrala mezi vhodné kandidáty na let do vesmíru, od té doby absolvoval tři dvouměsíční kurzy ve výcvikovém středisku v Kolíně nad Rýnem, nyní je astronautem na plný úvazek. Včetně toho, že má termín letu k ISS.
Kosmický slovníček
NASA
ESA
ISS
SpaceX
Vast
Crew Dragon
Falcon 9
„Délka kontraktu u ESA se odvíjí od samotné mise. Začal 1. září a je na celou dobu přípravy, zahrnuje samotný let a poté dalších šest až sedm měsíců, kdy se budu věnovat komunikaci celého letu,“ upřesnil Aleš Svoboda.
Hned zkraje podzimu se vrhl do nové práce a už má za sebou první dvoutýdenní školení v USA. Do července jich absolvuje i s ostatními členy posádky ještě mnoho. „Ve výcvikovém středisku SpaceX v Los Angeles jsme se seznamovali s raketou Falcon 9 a lodí Crew Dragon. Také nám brali míry na speciální bíločerné skafandry SpaceX Spacesuits. Prvních pár hodin jsme byli na simulátoru Crew Dragon. Poté jsme se přesunuli do společnosti Vast, která vše organizuje. A máme za sebou i úvodní pohovory a formální procesy v Johnsonově vesmírném centru v Houstonu, kde je kromě řídicího centra NASA také výcvikové středisko Mezinárodní vesmírné stanice,“ popsal Aleš Svoboda.
V Houstonu také vybíral stravu na ISS i na cestu tam a zpět. „Několik hodin jsme strávili u dotazníků a asi tři hodiny ochutnávali 130 vzorků jídel. Experti nám na základě našich preferencí sestaví jídelníček, abychom tam 14 dní nejedli jídlo, které nám nechutná, zároveň však musí mít správné nutriční hodnoty pro jednotlivé fáze letu,“ nastínil, čím se také astronauti musejí při výcviku prokousat.