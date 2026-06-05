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Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na evakuaci

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  16:05aktualizováno  16:41
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu.
Mezinárodní vesmírná stanice v konfiguraci z května 2026

Mezinárodní vesmírná stanice v konfiguraci z května 2026 | foto: NASA

Posádka mise Crew-12 ve složení Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway,...
Start mise Crew-12 k Mezinárodní vesmírné stanici
Loď Crew Dragon s nosičem Falcon 9 čekají na start mise Crew-12.
Informace o raketě Falcon 9, která vynáší misi Crew-12.
5 fotografií

Čtyři astronauti mise Crew-12, kteří se nyní nacházejí na stanici (dva američtí astronauti, francouzský astronaut a ruský kosmonaut), dostali v pondělí v 9:04 ráno východního času (15:04 CEST) od řídícího střediska NASA příkaz vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je od jejich příletu připojena ke stanici, a obléknout si své skafandry pro případ, že by únik vzduchu vyžadoval nouzovou evakuaci, uvedl podle agentury Reuters představitel NASA.

NASA a ruská kosmická agentura Roskosmos, dva hlavní provozovatelé stanice, již měsíce diskutují o příčině a možných řešeních malých úniků vzduchu na palubě ruského modulu Zvezda. Úniky vzduchu byly v posledních měsících relativně malé, ale podle vysokého představitele NASA, který si nepřál být jmenován, se v pondělí se zvýšily z jedné libry vzduchu za den na dvě libry.

„V propojovacím tunelu servisního modulu Zvezda, známém jako PrK, se již delší dobu vyskytují praskliny a netěsnosti, které Roskosmos dosud v maximální možné míře zmírňoval. Tyto praskliny byly vždy předmětem obav, které NASA velmi pozorně sleduje,“ uvádí na svém účtu na síti X Bethany Stevensová z tiskového oddělení NASA.

Podle ní se NASA a Roskosmos nyní snaží zjistit příčinu vzniku trhlin a Roskosmos řeší tento problém pomocí provozních opatření a pravidelných částečných oprav. V návaznosti na nové úniky se Roskosmos rozhodl v pátek 5. června provést rozsáhlejší opravu.

„Z důvodu opatrnosti NASA nařídila všem čtyřem členům mise SpaceX Crew-12 a astronautovi NASA Chrisu Williamsovi, aby během oprav dodržovali zvýšená bezpečnostní opatření v kosmické lodi Dragon. Nadále spolupracujeme s našimi ruskými partnery a zbytkem mezinárodního společenství, které podporuje vesmírnou stanici, abychom dospěli k trvalejšímu řešení,“ uzavírá Stevensová.

Posádka, která odletěla v pátek 13.

Současná posádka se na ISS vydala v pátek 13. února 2026. Na palubě lodi Crew Dragon byli Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Byla to již 13. mise kosmické lodi Dragon s lidskou posádkou směřující na vesmírnou stanici od roku 2020 v rámci programu Commercial Crew Program agentury NASA.

Posádka Crew-12 se připojila k členům Expedice 74, kteří již na palubě vesmírné stanice byli od listopadu 2025. Tehdy loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergeje Kud-Sverčkova, Sergeje Mikajeva a Američana Chrisa Williamse. Při tomto startu byla poškozena startovací rampa v kazašském Bajkonuru a Rusové na několik měsíců přišli o možnost vysílat posádku do vesmírného prostoru.

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